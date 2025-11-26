 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Льготная ипотека 2025⁠,
0

«Сбер» оценил, сколько клиентов не потянут подорожание семейной ипотеки

Сюжет
Программы льготной ипотеки 2025: виды, условия и изменения
При повышении ставки по льготному ипотечному кредиту с нынешних 6% до 12% годовых размер ежемесячного платежа увеличится примерно с ₽32-34 тыс. до ₽54 тыс. Часть заемщиков с таким повышением не справится
Кирилл Царев
Кирилл Царев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

При повышении ставки по ипотечным кредитам, выдаваемым семьям с одним ребенком в рамках программы льготной семейной ипотеки с 6% до 12% годовых, часть заемщиков лишится возможности получить такой кредит, так как платежи по кредиту превысят предельно допустимую долю дохода. Об этом заявил первый зампред Сбербанка Кирилл Царев, отвечая на вопросы журналистов на Domclick Digital Forum, передает корреспондент РБК.

«Мы посмотрели по своему портфелю, на наш взгляд, примерно 20% клиентов, кто сейчас брал семейную ипотеку, они в этом случае превышают предельную долговую нагрузку (ПДН). То есть, фактически, мы бы этим клиентам просто отказали, в силу того, что тогда для них уровень закредитованности увеличивается», — сказал Царев.

Точный прогноз того, как сократится при таком подходе общий объем выдач семейной ипотеки, по словам первого зампреда «Сбера», сделать сложно. «Если предположить, что примерно половина [из указанных выше 20%] — это семьи с одним ребенком, то тогда, наверное, в районе 10% — это та сумма, на которую семейная ипотека потенциально может стать меньше», — сказал Царев.

Предельная долговая нагрузка (ПДН) — это отношение всех ежемесячных платежей по кредитам к ежемесячному доходу заемщика, выраженное в процентах. Этот показатель оценивает платежеспособность клиента и риски для банка. Для расчета необходимо сложить все ежемесячные платежи по кредитам и разделить эту сумму на общий ежемесячный доход заемщика, а затем умножить на 100%. Банки обычно отказывают в кредите, если предельно допустимая нагрузка (ПДН) заемщика после его получения превысит 50%.

Первый зампред «Сбера» отметил, что при повышении ставки по кредиту с нынешних 6% до 12% годовых размер ежемесячного платежа увеличится примерно с ₽32-34 тыс. до ₽54 тыс.

Царев также добавил, что в Сбербанке поддерживают адресность программ льготной ипотеки, однако считают, что такой подход должен учитывать условия конкретных регионов.

В ноябре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что парламентарии обсуждают введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. В частности, ставку для семей с тремя детьми предлагается снизить до 4% годовых, для семей, где родились двое детей — оставить на уровне 6%, а для семей с одним ребенком — повысить до 10% или 12% годовых. Аксаков подчеркнул, что депутаты продолжают обсуждения размера ставки для семей, где больше трех детей.

Программу семейной льготной ипотеки запустили в 2018 году. Летом 2024 года ее продлили еще на шесть лет, изменив условия.

Ставка по льготному кредиту на жилье составляет 6% (для сравнения рыночная ипотека выдается по ставке не меньше ключевой, то есть 17%). Такая ипотека доступна для семей:

  • с детьми до шести лет;
  • с несовершеннолетними детьми-инвалидами;
  • из малых (до 50 тыс. человек) городов;
  • с двумя или более несовершеннолетними детьми, которые проживают в регионах с низким объемом строительства или индивидуальными программами развития.

В сентябре о том, что ставку по семейной ипотеке нужно снижать при появлении большего количества детей, говорил заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Евгений Калюков Евгений Калюков
Ипотека Сбербанк жилищные кредиты россияне
Материалы по теме
В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке
Общество
Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»
Политика
В Госдуме раскрыли возможные новые ставки по семейной ипотеке
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 14:00 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 14:00
Как методы бережливого производства стимулируют сферу социальных услуг Национальные проекты, 14:21
HP сократит до 6 тыс. сотрудников на фоне интеграции ИИ Технологии и медиа, 14:14
В США умер художник-абстракционист Тимоти Эпп Общество, 14:12
Олимпийский огонь Игр-2026 зажгли в Греции от запасного факела Спорт, 14:12
ЕС подготовил юридическое обоснование для использования активов России Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Люди труда: как повысить престиж рабочих профессий Национальные проекты, 14:07
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Совфед одобрил расширение налоговых льгот при продаже жилья Недвижимость, 14:06
Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на три года Экономика, 14:06
Власти Москвы потребовали изъять имущество Тимура Батрутдинова Общество, 14:02
В Гонконге загорелись несколько высоток в ЖК на 4000 человек. Видео Политика, 14:01
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Grass стала лауреатом в премии по маркетингу МедиаКульт 2025 РБК Компании, 14:00
На границе Румынии и Молдавии задержали грузовик с частями «Герани-2» Политика, 13:56