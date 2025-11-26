«Сбер» оценил, сколько клиентов не потянут подорожание семейной ипотеки

При повышении ставки по льготному ипотечному кредиту с нынешних 6% до 12% годовых размер ежемесячного платежа увеличится примерно с ₽32-34 тыс. до ₽54 тыс. Часть заемщиков с таким повышением не справится

Кирилл Царев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

При повышении ставки по ипотечным кредитам, выдаваемым семьям с одним ребенком в рамках программы льготной семейной ипотеки с 6% до 12% годовых, часть заемщиков лишится возможности получить такой кредит, так как платежи по кредиту превысят предельно допустимую долю дохода. Об этом заявил первый зампред Сбербанка Кирилл Царев, отвечая на вопросы журналистов на Domclick Digital Forum, передает корреспондент РБК.

«Мы посмотрели по своему портфелю, на наш взгляд, примерно 20% клиентов, кто сейчас брал семейную ипотеку, они в этом случае превышают предельную долговую нагрузку (ПДН). То есть, фактически, мы бы этим клиентам просто отказали, в силу того, что тогда для них уровень закредитованности увеличивается», — сказал Царев.

Точный прогноз того, как сократится при таком подходе общий объем выдач семейной ипотеки, по словам первого зампреда «Сбера», сделать сложно. «Если предположить, что примерно половина [из указанных выше 20%] — это семьи с одним ребенком, то тогда, наверное, в районе 10% — это та сумма, на которую семейная ипотека потенциально может стать меньше», — сказал Царев.

Предельная долговая нагрузка (ПДН) — это отношение всех ежемесячных платежей по кредитам к ежемесячному доходу заемщика, выраженное в процентах. Этот показатель оценивает платежеспособность клиента и риски для банка. Для расчета необходимо сложить все ежемесячные платежи по кредитам и разделить эту сумму на общий ежемесячный доход заемщика, а затем умножить на 100%. Банки обычно отказывают в кредите, если предельно допустимая нагрузка (ПДН) заемщика после его получения превысит 50%.

Первый зампред «Сбера» отметил, что при повышении ставки по кредиту с нынешних 6% до 12% годовых размер ежемесячного платежа увеличится примерно с ₽32-34 тыс. до ₽54 тыс.

Царев также добавил, что в Сбербанке поддерживают адресность программ льготной ипотеки, однако считают, что такой подход должен учитывать условия конкретных регионов.

В ноябре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что парламентарии обсуждают введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. В частности, ставку для семей с тремя детьми предлагается снизить до 4% годовых, для семей, где родились двое детей — оставить на уровне 6%, а для семей с одним ребенком — повысить до 10% или 12% годовых. Аксаков подчеркнул, что депутаты продолжают обсуждения размера ставки для семей, где больше трех детей.

Программу семейной льготной ипотеки запустили в 2018 году. Летом 2024 года ее продлили еще на шесть лет, изменив условия. Ставка по льготному кредиту на жилье составляет 6% (для сравнения рыночная ипотека выдается по ставке не меньше ключевой, то есть 17%). Такая ипотека доступна для семей: с детьми до шести лет;

с несовершеннолетними детьми-инвалидами;

из малых (до 50 тыс. человек) городов;

с двумя или более несовершеннолетними детьми, которые проживают в регионах с низким объемом строительства или индивидуальными программами развития.

В сентябре о том, что ставку по семейной ипотеке нужно снижать при появлении большего количества детей, говорил заместитель министра финансов Иван Чебесков.