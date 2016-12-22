Вкладчики в сентябре сократили вывод валюты из госбанков

Отток валютных средств населения из госбанков в сентябре, вопреки ожиданиям, резко замедлился. Вкладчики посчитали, что госбанки — не главный объект будущих санкций. В плюс сыграли рост ставок по вкладам и перевод рублей в валюту

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Население в сентябре прекратило выводить свои валютные сбережения из госбанков после наблюдавшегося в августе оттока депозитов в размере $1,5 млрд из-за отпускного сезона и опасения новых санкций, следует из банковской отчетности, которую проанализировали эксперты по просьбе РБК.

Отток закончился

Из российских госбанков, фигурировавших в новом американском санкционном законопроекте, значительнее всего, но меньше чем за август (минус $1,2 млрд), валютные депозиты физических лиц в сентябре уменьшились в Сбербанке (раскрыл отчетность на три недели раньше остальных) — на $900 млн, или 2,6%, писал РБК. Отток валютных депозитов прекратился с середины сентября, говорил Reuters зампред правления банка Александр Морозов. В ВТБ вклады населения в валюте в прошлом месяце сократились на $100 млн, или 0,5% (до $17,8 млрд на 1 октября), против августовского оттока в $300 млн, подсчитал аналитик S&P Роман Рыбалкин. В Газпромбанке в сентябре, наоборот, наблюдался небольшой приток средств физлиц — плюс $48 млн (0,9%), до $5,25 млрд на 1 октября, говорят в S&P. В Россельхозбанке (РСХБ), по данным Frank RG, объем средств физлиц в иностранной валюте в сентябре не изменился и в долларовом эквиваленте составил $1,4 млрд.

Разнонаправленная динамика изменения валютных средств розничных клиентов наблюдается и в частных банках. Так, в крупнейшем частном банке — Альфа-банке — средства физлиц в валюте увеличились на 2%, или $100 млн, составив на 1 октября $6 млрд, сообщил аналитик Fitch Роман Корнев. А у второго по величине частного банка, Московского кредитного банка (МКБ), наблюдался отток валютных средств физлиц — на $26 млн (на 3,8%), до $651 млн, посчитали в S&P. Значительный рост средств населения в валюте отмечается и в российской «дочке» австрийского Райффайзенбанка — в долларовом эквиваленте они увеличились за сентябрь на 6,6%, или $230 млн, составив $3,5 млрд н​а 1 октября, следует из статистики Frank RG.

В ВТБ, комментируя отток средств населения в валюте, отметили, что банк фиксирует сокращение депозитов физических лиц на 77 млрд руб. в сентябре — это менее 1% от всего портфеля. «Мы наблюдаем тенденцию со стороны розничных клиентов по замещению долларовых депозитов на евро. Также клиенты стали перекладываться из долларов в инвестиционные продукты ВТБ», — отметили в ВТБ.

В Газпромбанке, Альфа-банке и Райффайзенбанке подтвердили приток валютных средств населения. В РСХБ отметили, что «номинированные в иностранной валюте средства физических лиц увеличились в сентябре 2018 года на $3,4 млн». В МКБ не ответили на запрос РБК.

Вопреки ожиданиям

Анализируя августовскую отчетность банков, эксперты предполагали, что отток валютных средств населения из госбанков в сентябре может усилиться, особенно с учетом резонанса, который вызвало заявление главы банка ВТБ Андрея Костина о судьбе валютных вкладов — он не исключил, что в случае введения Соединенными Штатами ограничений для госбанков на операции в долларах вклады могут быть конвертированы в другую валюту, в частности в рубли. Позднее эту возможность опровергали председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и президент Сбербанка Герман Греф.

Андрей Костин (Фото: Александр Николае / Интерпресс / ТАСС)

ЦБ фиксировал ускорение оттока вкладов населения в сентябре — до 0,8% в сентябре против 0,6% в августе, говорил зампред ЦБ Василий Поздышев. Во многом, по его словам, это связано с двумя факторами: тарифной политикой крупных банков, которые привлекали вклады по не очень привлекательным ставкам еще весной, и «медийным эффектом» обсуждения валютного курса и дедолларизации экономики.

Комментарии главы ВТБ быстро растиражировали профильные СМИ, однако результаты сентября показывают, что пока клиенты весьма ограниченно верят в наиболее жесткий санкционный сценарий, говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин. «При ужесточении риторики со стороны западных коллег ситуация может измениться», — отмечает он. Тетерин не исключает, что в силу локального укрепления курса рубля некоторые рублевые клиенты предпочли конвертировать часть средств в валютные. «Таким образом, отток в некоторой мере оказался сглажен», — подчеркнул эксперт.

Во-первых, в сентябре стало понятно, что американцы не планируют по крайней мере против крупнейшего госбанка страны вообще вводить жесткие санкции — это успокоило людей, объясняет неоправдавшиеся ожидания главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. Во-вторых, отмечает эксперт, рост ставок по долларовым вкладам — как следствие бегства валюты из банков в августе — стал важным фактором стабилизации ситуации. «Валютные ставки практически за месяц скакнули на 1 п.п., что могло удержать клиентов и сгладить возможный отток валюты из банков», — отмечает Надоршин. Понятно, что ставка чуть выше 3% — еще мало, но она уже стала чуть более адекватной по отношению к вкладчикам, подчеркивает эксперт. Сейчас, по данным Frank RG, самую высокую ставку по вкладам в долларах держит ВТБ — доходность депозита «Выгодный Привилегия» составляет 3,8% годовых. В октябре банк дважды повышал ставки.

В целом складывается впечатление, что в сентябре опасения клиентов в отношении рисков, связанных с расчетами в долларах, несколько ослабли и база фондирования большинства банков стабилизировалась по сравнению с августом, говорит Роман Рыбалкин из S&P. Самые нервные клиенты сняли часть валютных средств, но на этом все и успокоилось, поддерживает старший директор Fitch Александр Данилов, отмечая, что, несмотря на шумиху в СМИ, судя по цифрам, люди в целом довольно спокойно отреагировали на ситуацию, видимо, поняв, что ничего страшного не происходит. «Опять же банки повышали в последнее время ставки, так что, думаю, в отсутствие внешних шоков все нормализуется в ближайшее время», — заключил он.