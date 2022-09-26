«Ведомости» узнали о возможности выделить ₽1 трлн для ослабления рубля

На закупку валюты и ослабление рубля в следующем году Минфин сможет направить почти 1 трлн руб., узнали «Ведомости». Это максимально возможная по «бюджетной конструкции» сумма интервенций, отмечает издание

Фото: Владислав Шатило / РБК

В 2023 году Минфин ожидает получение бюджетом дополнительных нефтегазовых доходов на 939 млрд руб, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.

Теоретически, уточнил близкий к правительству источник, эта сумма может быть направлена на закупки валюты для ослабления рубля с целью повысить доходы бюджета. «Бюджет формируется на основе новых параметров бюджетного правила, которое будет законодательно закреплено, поэтому возможность [возобновить интервенции] есть, в том числе в переходный период», — сказал источник издания.

Он уточнил, что на практике вряд ли весь объем сверхдоходов будет использован для закупок валюты.

В проекте Минфина ежегодный объем базовых поступлений от нефти и газа намечен на уровне 8 трлн руб. в 2023–2025 годах. Все, что будет получено свыше этой суммы, будет считаться сверхдоходами. Раньше работал механизм цены отсечения, когда все доходы от нефти и газа при цене свыше $40 за баррель с 2017 году считались сверхдоходами. Этот показатель индексировался и в 2022 году составил $44,2 за баррель. Однако с февраля 2022 года это правило перестало действовать из-за заморозки государственных валютных резервов.

В июне на ПМЭФ глава Минфина Антон Силуанов описал проект новой концепции правила. «Ведомости» тогда узнали его детальные параметры: при расчете базовых нефтегазовых доходов ведомство предложило ориентироваться на цену отсечения $60 за баррель и зафиксировать объем добычи нефти на уровне 9,5 млн барр. в сутки. То есть накопление нефтегазовых доходов в Фонде национального благосостояния (ФНБ) будет происходить при цене нефти выше $60 за баррель и добыче в России более 9,5 млн барр. в сутки.

Против этих параметров выступили эксперты Центробанка. По их мнению, при такой цене отсечения объема формирования резервов в ФНБ в периоды благоприятной внешней конъюнктуры может не хватить для покрытия отрицательного разрыва между фактическими и базовыми нефтегазовыми доходами в периоды, когда цена нефти будет ниже базовой, предупредили они.

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6 сентября министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах Восточного экономического форума сообщил РБК, что власти еще не приняли финальное решение по новому механизму бюджетного правила.

В августе Минфин отчитался о сокращении в июле ненефтегазовых доходов федерального бюджета на 29% в годовом выражении, до 990 млрд руб. (в июле прошлого года — 1,39 трлн). Нефтегазовые поступления снизились на 22% год к году, до 771 млрд руб. В целом сокращение бюджетных доходов достигло 26% к июлю 2021 года — они составили 1,76 трлн руб.

20 сентября премьер Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило бюджет на следующие три года и он будет дефицитным: в 2023 году доходы бюджета оцениваются в сумму около 26 трлн руб., расходы — около 29 трлн руб. Дефицит бюджета в 2023 году составит 2,9 трлн руб., или 2% ВВП, уточнил Мишустин.