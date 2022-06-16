Силуанов представил концепцию нового бюджетного правила

В новом бюджетном правиле расходы должны определяться исходя из «умеренно оптимистичного» уровня нефтегазовых доходов, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Сберегать бюджет, возможно, будет в юанях

Антон Силуанов (в центре) (Фото: Станислав Красильников / фотохост-агентство ТАСС)

Министр финансов Антон Силуанов рассказал о трех общих принципах, на которых будет построено новое бюджетное правило.

«Нам надо определить объем расходов, которые составлены исходя из умеренно оптимистичных доходов нефти и газа. Раньше была цена отсечения, сейчас, в условиях, когда помимо цены на нефть важны объемы поставок, мы сделали некую зависимость поступлений бюджетных доходов не только от цены, но и от различных вариантов объема добычи и экспорта углеводородов», — сообщил Силуанов журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.

«Среднее значение, которое будет находиться в нерисковой для бюджета зоне, предлагается взять для расчета бюджетного правила», — добавил министр. В старом бюджетном правиле, которое не действует с февраля 2022 года из-за заморозки государственных валютных резервов, общие годовые расходы бюджета определялись суммой нефтегазовых доходов при базовой цене нефти ($40 за баррель в ценах 2017 года) и ненефтегазовых доходов.

«Вторая новация — мы хотим погрузить в предельную черту расходов, которая определяется бюджетным правилом как нефтегаз плюс ненефтегаз, хотим включить в нее те квазирасходы, которые сейчас проводятся под чертой в виде кредитов, чтобы не было соблазна увеличивать квазибюджетные операции, которые на самом деле чистые расходы. Предлагается включить их в предельный объем бюджетных обязательств, которые будут определяться бюджетным правилом», — рассказал Силуанов.

В настоящее время в состав источников финансирования дефицита (а не расходов) включаются бюджетные кредиты, выдаваемые федеральным правительством регионам, а также двусторонние кредиты другим государствам и иностранным юрлицам.

В-третьих, по словам Силуанова, бюджет продолжит сберегать резервы от высоких цен на нефть. «Сберегать в рублях — тоже вариант. Можно рассматривать альтернативу в юанях», — сказал министр. Около 45% ликвидных резервов Фонда национального благосостояния (ФНБ) — в евро, фунтах стерлингов, японских иенах — были заморожены странами Запада.

Силуанов уточнил, что механизм бюджетного правила еще предстоит обсудить в правительстве. В конце апреля министр рассказывал, что предложения по новому правилу прорабатываются на уровне министерства. Ранее на этой неделе Минфин сообщил, что из-за санкций больше не будет раскрывать направления бюджетных расходов, такие как национальная экономика, оборона или социальная политика, а также источники финансирования бюджетного дефицита.

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«Хотим сделать переходный период, как и после ковида. Перейти сразу [к новым бюджетным правилам] — это сложно. Поэтому в предложениях Минфина предусмотрен переходный период на два года — до 2025 года», — указал Силуанов.

Кроме того, министр рассказал, что в этом году ожидается дефицит федерального бюджета до 2% ВВП. На середину июня зафиксирован профицит в размере 840 млрд руб., но это временное явление. Финансирование бюджетных трат из ФНБ в этом году может составить 3–4 трлн руб. Также Силуанов не исключил привлечения внутренних заимствований в 2022 году (в апреле он говорил, что в этом году выходить на долговой рынок Минфин не будет из-за «космической» стоимости заимствований). Однако перед тем как выйти на рынок, Минфину «хотелось бы сначала определиться по конструкции бюджетной политики, в первую очередь по бюджетному правилу», указал Силуанов.