Орешкин попросил как можно быстрее разобраться с делом Майкла Калви

Расследование уголовного дела в отношении главы инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви необходимо завершить как можно быстрее. Об этом в интервью ТАСС заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

«С этим делом надо максимально быстро разбираться. Проблема не только в том, что какие-то дела возникают на ровном месте. Они порой длятся месяцами, годами, зависая без проведения каких-то фактических действий», — сказал он.

При этом глава Минэкономразвития не стал давать оценку ущерба для российского бизнеса от ареста Калви. «Нет такой методики. Ясно, это добавляет красок к глобальному пессимистическому настроению», — добавил Орешкин.

В начале июня Орешкин уже выражал надежду на то, что ситуация вокруг уголовного преследования Майкла Калви разрешится как можно скорее. «Я надеюсь, что эта ситуация останется позади», — сказал он в кулуарах ПМЭФ.