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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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«Дело Baring Vostok» ,  
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Орешкин попросил как можно быстрее разобраться с делом Майкла Калви

Расследование уголовного дела в отношении главы инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви необходимо завершить как можно быстрее. Об этом в интервью ТАСС заявил министр экономического развития Максим Орешкин. 

«С этим делом надо максимально быстро разбираться. Проблема не только в том, что какие-то дела возникают на ровном месте. Они порой длятся месяцами, годами, зависая без проведения каких-то фактических действий», — сказал он.  

При этом глава Минэкономразвития не стал давать оценку ущерба для российского бизнеса от ареста Калви. «Нет такой методики. Ясно, это добавляет красок к глобальному пессимистическому настроению», — добавил Орешкин.  

В начале июня Орешкин уже выражал надежду на то, что ситуация вокруг уголовного преследования Майкла Калви разрешится как можно скорее. «Я надеюсь, что эта ситуация останется позади», — сказал он в кулуарах ПМЭФ.     

Общество
Мосгорсуд оставил основателя Baring Vostok Калви под домашним арестом

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви вместе со своими партнерами был арестован в феврале 2019 года по делу о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». В апреле Басманный суд Москвы перевел его из СИЗО под домашний арест, 15 августа мера пресечения была продлена до 13 октября. Сам Калви связывает обвинения с корпоративным конфликтом между Baring Vostok и «Финвижн» Артема Авитесяна.     

Теги: Максим Орешкин, Майкл Калви, Baring Vostok, «Восточный»
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