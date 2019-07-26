СМИ узнали список арестованного имущества Минца

Среди арестованных активов, общая стоимость которых оценивается в $572 млн, оказались замок в Шотландии, несколько поместий в Англии и высотка в Израиле

Поместье Саммервиндс (Фото: primeresidential.org.uk)

«Открытые медиа» обнародовали список имущества семьи российского бизнесмена Бориса Минца, которое было арестовано лондонским Высоким судом по иску банка «Траст». Всего в нем оказались 140 объектов и компаний, рассредоточенных по всему миру. Совокупную стоимость активов оценили в $572 млн.

Семейство Минцев оказалось владельцем трех поместий и четырех отелей, расположенных в Великобритании, жилой 15-этажной высотки в Израиле, 21 объекта недвижимости в России и 92 офшоров разных юрисдикций, а также 15 российских компаний.

Кроме того, в собственности Минцев числится замок Лэтенди-Тауэр в Шотландии, покупкой которого несколько лет назад интересовалась певица Тейлор Свифт. В нем расположены восемь спален, семь ванных комнат и бассейн. Также рядом находятся теннисный корт и поле для гольфа. Три года назад стоимость замка оценивалась в £4,6 млн.

В России у семейства Минц арестовали более пяти московских квартир и несколько нежилых помещений, а также земельные участки в Подмосковье. При этом, как отмечает издание, часть из них официально не принадлежит семейству. «Самые дорогостоящие объекты, заблокированные судом, по официальным данным, не принадлежат Минцам. А те, что принадлежат, находятся в залоге у банков», — пишет издание, отмечая, что это снижает шансы истца возместить ущерб за счет этого имущества при условии, что он одержит победу в суде.