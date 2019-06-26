Фонд Калви заявил о новом аргументе в споре за банк «Восточный»

Фонд Baring Vostok заявил о новом аргументе в споре с компанией «Финвижн» Артема Аветисяна, которая получила контроль над банком «Восточный» после победы в российском суде. В ноябре 2018 года «Финвижн» обязалась не препятствовать допэмиссии, но нарушила обязательство, утверждает Baring Vostok. Компания Аветисяна заявляет, что документ подписывался под давлением, и считает его недействительным.
Спорная допэмиссия «Восточного»
Докапитализация банка «Восточный» путем выпуска акций на 5 млрд руб. (по цене в одну копейку за бумагу) была согласована акционерами в 2017 году. Она была согласована и с ЦБ, который в 2018 году предписал «Восточному» создать 19,6 млрд руб. резервов по проблемным активам. Допэмиссия помогла бы банку исполнить предписание с меньшими потерями. Стороны хотели выкупить по половине выпущенных акций, чтобы их доли не размылись. Контроль в таком случае остался бы за Baring.
С какими аргументами Baring Vostok решил идти в российский суд
«Финвижн» 19 ноября 2018 года направила в Evison (кипрская структура Baring Vostok, через которую фонд владеет акциями «Восточного») вэйвер (waiver) — документ, подразумевающий «отказ от права» по английскому законодательству (он есть в распоряжении РБК, представитель Baring подтвердил его подлинность). Помимо представителя «Финвижн» его подписали миноритарии «Восточного» Шерзод Юсупов и Юрий Данилов. Вэйвер подписан «в присутствии» Аветисяна, указано в документе.
- «Финвижн» и миноритарии соглашаются отложить вопрос об утверждении цены размещения дополнительных акций до 27 марта 2019 года. «Финвижн» отдельно указывает, что в случае, если компания и миноритарии не станут выкупать свою часть допэмиссии, акции может докупить Evison.
- Также «Финвижн» и миноритарии пообещали, что «не будут предпринимать никаких действий, которые могут напрямую или косвенно расстроить, отменить или аннулировать проведение допэмиссии, описываемой в этом документе», говорится в тексте вэйвера.
- Компания Аветисяна признает, что если ей не удастся поучаствовать в допэмиссии в полном объеме, ее доля в банке размоется и стоимость ее инвестиций уменьшится, а ее права как акционера могут быть задеты.
- Наконец, вэйвер подчиняется английскому праву, а все споры по нему должны разрешаться в российском суде, говорится в нем.