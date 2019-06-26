Фонд Калви заявил о новом аргументе в споре за банк «Восточный»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,96 +0,13 EUR Бирж. 71,69 +0,26 Brent 66,40 +1,65% USD Нал. 63,50 62,62 EUR Нал. 72,19 71,29 USD ЦБ 62,81 +0,29 EUR ЦБ 71,38 +0,15 EUR/USD 1,1388 +0,0017 BTC/USD Бирж. 13 328,00 +1 598,00 IMOEX 2 778,10 +0,88% RTSI 1 387,95 +0,51% DJIA 26 627,99 +0,30% Nasdaq 7 939,01 +0,69%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
UnitedHealth $305 (+24,35%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,59%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+4,64%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
UnitedHealth $305 (+24,35%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,59%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+4,64%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 62,81 (+0,29) Quote, 12:13
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 71,38 (+0,15) Quote, 12:13
Трамп обвинил Twitter в предвзятости по отношению к республиканцам Политика, 19:48 Парламент Грузии лишил депутата экс-партии Саакашвили неприкосновенности Политика, 19:46 Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя из центра Москвы Общество, 19:46 Фонд Калви заявил о новом аргументе в споре за банк «Восточный» Финансы, 19:31 Совет Гефеста: что нужно знать, чтобы фотографии в темноте были четкими РБК Стиль и HUAWEI, 19:30 «Анжи» получил лицензию на выступление в третьем дивизионе Спорт, 19:29 Минкомсвязь объявила конкурсы на подключение к Сети школ на ₽15 млрд Технологии и медиа, 19:28 Подозреваемый в отравлении москвичей признал вину в суде Общество, 19:16 Делегация Украины покинула ПАСЕ после подтверждения полномочий России Политика, 19:13 ПАСЕ проголосовала против ограничения полномочий российской делегации Политика, 19:09 Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград Общество, 19:02 Опубликованы первые показания сестер Хачатурян Общество, 18:59 Чиновница во Владимирской области посоветовала рожать вместо учебы Общество, 18:57 Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова Общество, 18:54
«Дело Baring Vostok» ,  
0 
Фонд Калви заявил о новом аргументе в споре за банк «Восточный»
Baring Vostok, который борется за контроль над банком «Восточный», заявил, что «Финвижн» Аветисяна отказалась от претензий по спорной допэмиссии, но нарушила соглашение. В «Финвижн» говорят, что подписывали документ под давлением

Фонд Baring Vostok заявил о новом аргументе в споре с компанией «Финвижн» Артема Аветисяна, которая получила контроль над банком «Восточный» после победы в российском суде. В ноябре 2018 года «Финвижн» обязалась не препятствовать допэмиссии, но нарушила обязательство, утверждает Baring Vostok. Компания Аветисяна заявляет, что документ подписывался под давлением, и считает его недействительным.

Спорная допэмиссия «Восточного»

Докапитализация банка «Восточный» путем выпуска акций на 5 млрд руб. (по цене в одну копейку за бумагу) была согласована акционерами в 2017 году. Она была согласована и с ЦБ, который в 2018 году предписал «Восточному» создать 19,6 млрд руб. резервов по проблемным активам. Допэмиссия помогла бы банку исполнить предписание с меньшими потерями. Стороны хотели выкупить по половине выпущенных акций, чтобы их доли не размылись. Контроль в таком случае остался бы за Baring.

С какими аргументами Baring Vostok решил идти в российский суд

«Финвижн» 19 ноября 2018 года направила в Evison (кипрская структура Baring Vostok, через которую фонд владеет акциями «Восточного») вэйвер (waiver) — документ, подразумевающий «отказ от права» по английскому законодательству (он есть в распоряжении РБК, представитель Baring подтвердил его подлинность). Помимо представителя «Финвижн» его подписали миноритарии «Восточного» Шерзод Юсупов и Юрий Данилов. Вэйвер подписан «в присутствии» Аветисяна, указано в документе.

  • «Финвижн» и миноритарии соглашаются отложить вопрос об утверждении цены размещения дополнительных акций до 27 марта 2019 года. «Финвижн» отдельно указывает, что в случае, если компания и миноритарии не станут выкупать свою часть допэмиссии, акции может докупить Evison.
  • Также «Финвижн» и миноритарии пообещали, что «не будут предпринимать никаких действий, которые могут напрямую или косвенно расстроить, отменить или аннулировать проведение допэмиссии, описываемой в этом документе», говорится в тексте вэйвера.
  • Компания Аветисяна признает, что если ей не удастся поучаствовать в допэмиссии в полном объеме, ее доля в банке размоется и стоимость ее инвестиций уменьшится, а ее права как акционера могут быть задеты.
  • Наконец, вэйвер подчиняется английскому праву, а все споры по нему должны разрешаться в российском суде, говорится в нем.

Правом пойти в суд собирается воспользоваться Baring Vostok, которая обвиняет компанию Аветисяна в том, что та «в целях рейдерского захвата «Восточного» нарушила юридически обязывающее соглашение [вэйвер — РБК] о проведении согласованной с ЦБ допэмиссии, тем самым поставив под угрозу финансовую стабильность банка».

Финансы
Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»

«Данное соглашение в случае его нарушения одной из сторон предусматривало возможность подачи иска в Мосгорсуд, и Baring Vostok намерен сделать это в кратчайшие сроки», — сказал РБК представитель фонда.

«Давление и шантаж»

Компания Аветисяна на тот момент планировала участвовать в эмиссии, в том числе за счет ликвидности от продажи активов, сообщила РБК представитель «Финвижн». Но менеджеры Baring Vostok, по ее словам, предприняли серию «деструктивных действий», чтобы помешать «Финвижн» привлечь ликвидность, и в итоге сделки не состоялись, добавила она.

«Waiver, нарушающий условия мирового соглашения от сентября 2018 года, был подписан в ноябре миноритарными акционерами и членами СД под давлением, поэтому считаем его недействительным», — заявила представитель компании.

«Он подписывался в результате шантажа со стороны фонда с угрозой немедленного запуска эмиссии на следующее утро. Эта позиция и ее обоснование заявлены и разбираются в английском суде», — подчеркнули в «Финвижн».

Финансы
Амурский суд запретил допэмиссию акций «Восточного» на ₽5 млрд

В марте 2019 года состоялся совет директоров «Восточного», на котором была утверждена цена допэмиссии (одна копейка) и дата ее проведения — 26 июня. Но докапитализация «Восточного» не состоялась, так как «Финвижн» добилась запрета ее проведения в суде в параллельном процессе. Компания Аветисяна мае выиграла суд за опцион на 9,99% акций «Восточного» (их держала Evison), а в июне добилась немедленного исполнения решения суда и выкупила этот пакет за 750 млн руб. Теперь больше 50% в банке контролируют «Финвижн», Юсупов и Данилов.

Дело Калви

Baring Vostok в 1990-х годах основал американский инвестор Майкл Калви. Сейчас он находится под домашним арестом по делу о мошенничестве (заведено после обращения Юсупова в ФСБ), большинство его партнеров сидят в СИЗО. По версии следствия, он уступил кредит на 2,5 млрд руб. Первому коллекторскому бюро в обмен на ценные бумаги инвестфонда IFTG; следствие считает, что акции стоили лишь 600 тыс. руб. Калви связывал дело с конфликтом в «Восточном».

Автор: Павел Казарновский
Теги: «Восточный», Майкл Калви, Артем Аветисян
Материалы по теме
Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»
Финансы
Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»
Финансы
Baring Vostok отозвал иск к банку «Восточный» о собрании акционеров
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter