Фонд Калви заявил о новом аргументе в споре за банк «Восточный»

Baring Vostok, который борется за контроль над банком «Восточный», заявил, что «Финвижн» Аветисяна отказалась от претензий по спорной допэмиссии, но нарушила соглашение. В «Финвижн» говорят, что подписывали документ под давлением

Фонд Baring Vostok заявил о новом аргументе в споре с компанией «Финвижн» Артема Аветисяна, которая получила контроль над банком «Восточный» после победы в российском суде. В ноябре 2018 года «Финвижн» обязалась не препятствовать допэмиссии, но нарушила обязательство, утверждает Baring Vostok. Компания Аветисяна заявляет, что документ подписывался под давлением, и считает его недействительным.

Спорная допэмиссия «Восточного» Докапитализация банка «Восточный» путем выпуска акций на 5 млрд руб. (по цене в одну копейку за бумагу) была согласована акционерами в 2017 году. Она была согласована и с ЦБ, который в 2018 году предписал «Восточному» создать 19,6 млрд руб. резервов по проблемным активам. Допэмиссия помогла бы банку исполнить предписание с меньшими потерями. Стороны хотели выкупить по половине выпущенных акций, чтобы их доли не размылись. Контроль в таком случае остался бы за Baring.

С какими аргументами Baring Vostok решил идти в российский суд

«Финвижн» 19 ноября 2018 года направила в Evison (кипрская структура Baring Vostok, через которую фонд владеет акциями «Восточного») вэйвер (waiver) — документ, подразумевающий «отказ от права» по английскому законодательству (он есть в распоряжении РБК, представитель Baring подтвердил его подлинность). Помимо представителя «Финвижн» его подписали миноритарии «Восточного» Шерзод Юсупов и Юрий Данилов. Вэйвер подписан «в присутствии» Аветисяна, указано в документе.