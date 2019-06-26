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Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Microsoft $155 (+15,18%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
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Финансы ,  
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Связь-банк скрыл данные о руководстве перед переходом в оборонный банк
Связь-банк, несколько лет находящийся под санкциями, удалил со своего сайта информацию о составе совета директоров. Там теперь работают менеджеры оборонного Промсвязьбанка, в состав которого вскоре войдет и сам Связь-банк
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Связь-банк на фоне готовящейся передачи его в собственность государства, а затем и Промсвязьбанку (ПСБ), закрыл информацию о составе своего совета директоров.

Страница с информацией о совете директоров удалена с сайта банка. Состав правления Связь-банка на сайте по-прежнему доступен.

Сейчас банк почти полностью (99,7%) принадлежит ВЭБу. Госкорпорация больше не считает банковский бизнес профильным для себя и избавляется от Связь-банка, который санировался с 2008 года. Госдума в мае в ускоренном режиме приняла законопроект об условиях передачи Связь-банка в Росимущество и затем ПСБ — бывшему банку братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, который ЦБ санировал в 2017 году. Для него присоединение Связь-банка может стать одним из вариантов докапитализации. Промсвязьбанк также должен будет выкупить небольшие доли в Связь-банке, которые держат миноритарии.

После перехода ПСБ в фонд консолидации банковского сектора его наделили статусом опорного оборонного банка: другие крупнейшие банки передают ему свои оборонные кредиты, чтобы избежать санкций (сам ПСБ еще не под санкциями, но американские законодатели неоднократно предлагали включить его в список SDN).

Сейчас ВЭБ и Минфин согласовывают условия передачи Связь-банка, сказал 25 июня глава ПСБ Петр Фрадков (цитата по ТАСС): «Мы как банк готовы. Все соответствующие договоренности как с ВЭБом, так и с Минфином у нас есть». В конце мая глава ВЭБа Игорь Шувалов говорил, что остаются «неурегулированными вопросы финансового обеспечения этой сделки, поскольку, передавая Связь-банк, ВЭБ не может нести финансовые потери».

Меньше информации

В апреле правительство определило перечень информации (в том числе сведения о руководстве, активах и структуре владения), которую компании и банки могут не публиковать из-за рисков западных санкций. Не раскрывают такие сведения, например, банки, работающие с гособоронзаказом.

ВЭБ, как и Связь-банк, находится под секторальными санкциями, но информацию о своем руководстве не скрывает. Директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев говорил о необходимости дифференцировать правила закрытия информации из-за санкций — это нужно, если юрлицо попадает в список SDN, но не обязательно при попадании под секторальные санкции, считает он.

В законопроекте, принятом Госдумой, прописано, что информация о процессе передачи Связь-банка не будет публичной.

Как меняется руководство Связь-банка

Закрытие информации происходит на фоне кадровых изменений в совете директоров (СД), о них 25 июня рассказал глава ПСБ Петр Фрадков. «Произведены в том числе кадровые изменения в совете директоров Связь-банка, где сейчас в основном представители ПСБ работают. Сейчас мы там работаем на уровне менеджмента», — заявил он (цитата по ТАСС). Когда конкретно произошли изменения в руководстве банка, Фрадков не уточнил.

Представители Связь-банка, ПСБ и ВЭБ.РФ отказались от комментариев.

Последний раз СД Связь-банка обновлялся в сентябре 2018 года. Тогда его возглавил зампред ВЭБ.РФ Дмитрий Курдюков. Заместителем Курдюкова избрали вице-президента ВЭБа Олега Голубенцева. В СД банка входили и другие представители госкорпорации, в том числе ее первый зампред Михаил Кузовлев, который отвечает за работу с проблемными активами.

В декабре 2018 года Курдюков ушел с должности председателя совета директоров Связь-банка, говорится на сайте «Росгеологии». Сейчас он первый заместитель гендиректора «Росгеологии» Сергея Горькова (возглавлял ВЭБ до 2018 года). Сам Связь-банк о переменах в составе совета директоров не сообщал.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Связь-банк, ВЭБ
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