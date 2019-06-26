Связь-банк скрыл данные о руководстве перед переходом в оборонный банк

Связь-банк, несколько лет находящийся под санкциями, удалил со своего сайта информацию о составе совета директоров. Там теперь работают менеджеры оборонного Промсвязьбанка, в состав которого вскоре войдет и сам Связь-банк

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Связь-банк на фоне готовящейся передачи его в собственность государства, а затем и Промсвязьбанку (ПСБ), закрыл информацию о составе своего совета директоров.

Страница с информацией о совете директоров удалена с сайта банка. Состав правления Связь-банка на сайте по-прежнему доступен.

Сейчас банк почти полностью (99,7%) принадлежит ВЭБу. Госкорпорация больше не считает банковский бизнес профильным для себя и избавляется от Связь-банка, который санировался с 2008 года. Госдума в мае в ускоренном режиме приняла законопроект об условиях передачи Связь-банка в Росимущество и затем ПСБ — бывшему банку братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, который ЦБ санировал в 2017 году. Для него присоединение Связь-банка может стать одним из вариантов докапитализации. Промсвязьбанк также должен будет выкупить небольшие доли в Связь-банке, которые держат миноритарии.

После перехода ПСБ в фонд консолидации банковского сектора его наделили статусом опорного оборонного банка: другие крупнейшие банки передают ему свои оборонные кредиты, чтобы избежать санкций (сам ПСБ еще не под санкциями, но американские законодатели неоднократно предлагали включить его в список SDN).

Сейчас ВЭБ и Минфин согласовывают условия передачи Связь-банка, сказал 25 июня глава ПСБ Петр Фрадков (цитата по ТАСС): «Мы как банк готовы. Все соответствующие договоренности как с ВЭБом, так и с Минфином у нас есть». В конце мая глава ВЭБа Игорь Шувалов говорил, что остаются «неурегулированными вопросы финансового обеспечения этой сделки, поскольку, передавая Связь-банк, ВЭБ не может нести финансовые потери».