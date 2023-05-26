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Депутаты предложили условия для социальных спецвкладов до ₽50 тыс.

Законопроект: социальные вклады до ₽50 тыс. смогут открывать получатели господдержки
Максимальный размер нового инструмента — социального вклада — депутаты предложили ограничить лимитом в 50 тыс. руб., а ставку по нему — привязать к ключевой ставке ЦБ. Такие условия прописаны во внесенном в Госдуму законопроекте
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Открыть социальный вклад смогут граждане с невысоким доходом, имеющие право на получение мер государственной поддержки. Соответствующие положения содержатся в законопроекте, который внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Информация о назначении таких мер гражданину должна содержаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Договор на открытие вклада предлагается заключать в электронной форме, подписывать — с помощью электронной подписи.

Процентная ставка по социальному вкладу будет плавающей, привязанной к ключевой ставке ЦБ, следует из документа. Ее размер не должен быть меньше, чем размер ключевой ставки ЦБ на момент начисления дохода (его будут выплачивать ежемесячно) плюс один процент. 

Для обычных депозитов законодательных требований по привязке доходности к ключевой ставке нет. Согласно статистике ЦБ за последние два года, среднеарифметические ставки по депозитам были ниже ключевой. Улучшенные условия чаще всего банки предлагают для крупных вкладов.

С предложением о создании банковских вкладов для граждан с низким доходом Банк России выступил еще в конце 2021 года. Уже тогда зампред ЦБ Ольга Полякова предлагала установить лимит в 50 тыс. руб. и запретить открытие более одного социального вклада. Участники рынка при этом высказывали опасения о том, что такие вклады не будут пользоваться популярностью, так как зачастую граждане с низким доходом тратят все свои средства на бытовые нужды и не имеют возможности формировать сбережения.

«Кредитная организация не вправе отказаться от заключения договора социального банковского вклада с гражданином», — говорится в законопроекте. Открывать социальный вклад смогут только банки-участники системы обязательного страхования вкладов.

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Пополнять вклад можно будет только в рублях, внесение денежных средств в иностранной валюте на счет по договору социального банковского вклада не допускается, указано в документе. Во внесенном законопроекте также подчеркивается, что гражданин может иметь не более одного социального вклада. Кроме того, не допускается открытие вклада в пользу третьих лиц.

Также авторы предлагают предусмотреть возможность пополнения вклада (но без превышения лимита в 50 тыс.), частичного снятия средств и закрытия вклада в любое время «без уменьшения размера процентной ставки и взимания комиссионного вознаграждения».

Максимальный срок социального вклада не должен превышать один год, отмечается в законопроекте. После этого вклад можно продлить, но при условии, если гражданин продолжает оставаться получателем мер соцподдержки.

В этом же документе описан порядок открытия и ведения социальных счетов для граждан с невысоким доходом. Как и со вкладами, такой счет может быть только один, но клиент может открывать его одновременно со вкладом. Если операции по такому счету не будут превышать 15 тыс. руб. в месяц, то его обслуживание будет бесплатным. Также банки не будут брать комиссию и за обслуживание платежного инструмента (карты), привязанного к счету.

Для социального счета не предполагается лимита в 50 тыс. руб., но предусматриваются разные условия начисления процентов на остаток в случае превышения этой суммы, следует из документа. Так, если остаток на счете меньше 50 тыс. руб. — проценты, начисляемые на остаток, должны быть не меньше ключевой ставки ЦБ, уменьшенной на один процентный пункт. Если остаток больше 50 тыс. банк сам определяет начисляемые процент в договоре на обслуживание социального счета.

Предполагается, что новые нормы могут вступить в силу с 1 июля 2024 года.

Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Вклады законопроект Анатолий Аксаков ЦБ

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