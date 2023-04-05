ФАС раскритиковала способ привлечения денег на накопительные счета

Далеко не все клиенты могут получить максимальную доходность по накопительным счетам, заявили в ФАС. В то же время в рекламе банков обычно упоминается именно самая высокая доходность

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Очень мало клиентов могут получить максимальную доходность по накопительным счетам, которую банки упоминают в рекламе таких продуктов, рассказал замруководителя ФАС Андрей Кашеваров на съезде Ассоциации российских банков (АРБ).

«В особенностях информирования потенциальных клиентов банка о накопительных счетах мы сталкивались с тем, что заявляется максимальная ставка, которая может быть применена, только если деньги клиента находятся на счете клиента минимум год. А при том, что эта ставка может меняться по решению банка, мы сталкивались с тем, что до года не доходило дело практически ни у кого. То есть ставки снижались и заявленная максимальная не применялась, хотя и в рекламе она присутствовала, и в буклетах банков, и так далее», — сказал Кашеваров.

Ставки по накопительным счетам традиционно выше, чем по вкладам. Однако такой вид счета подразумевает, что банк может поменять по нему условия в одностороннем порядке в отличие от вклада. Кроме того, такой продукт обычно является бессрочным, в нем нет ограничений на снятие и пополнение.

«Когда мы запрашивали информацию, сколько, например, у одного банка было применено в отношении вот этих продуктов максимальной ставки, мы получили такую статистику, что из 10 тыс. открытых счетов только 256 человек получили максимальный процент. И фактически это позволило нам сделать вывод, что такой способ привлечения клиентской базы является недобросовестным», — добавил он.

На практике «накопительные счета практически мимикрируют под вклады» в рекламе банков, подчеркнул замглавы ФАС. Служба выдала уже десять предупреждений и завела два дела, поскольку предупреждения не были выполнены. При этом регулирование в этой сфере достаточно мягкое — практики сразу возбуждать дела при выявлении подобных признаков нарушения нет, добавил Кашеваров. Проверки проводились с 2020 года, следует из презентации, которую ФАС представила на съезде.

Как писал РБК, накопительные счета приобрели популярность именно в 2020 году. С одной стороны, банки стали чаще предлагать такие продукты и они были выгоднее на краткосрочном горизонте, с другой — россияне меняли подходы к сбережениям на фоне кризиса, связанного с пандемией (чтобы использовать деньги с накопительного счета, его не надо закрывать в отличие от вклада), объясняли эксперты.