Правительство предложило малому и среднему бизнесу новые льготные кредиты

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 62,36 (-0,15) Инвестиции, 16 авг, 15:54
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 61,42 (+0,05) Инвестиции, 16 авг, 15:54
В Подмосковье обсудили внедрение регионального инвестстандарта Новая экономика, 12:14
Google с сентября 2021 г. инвестировала $1,5 млрд в 4 блокчейн-компании Крипто, 12:11
Футболист сборной России подписал контракт с аутсайдером РПЛ Спорт, 12:07
Что такое цифровой строительный аудит и зачем он нужен РБК и S+Консалтинг, 12:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:00
«Сохнут» сообщил о 20,5 тыс. евреях, покинувших Россию с начала операции Политика, 11:58
Посольство отвергло причастность России к взрыву в Ереване Политика, 11:58
Москва переведет стройки по реновации в облачную платформу Недвижимость, 11:57
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Австралийка стала первым транс-мужчиной среди олимпийских чемпионов Спорт, 11:50
Австралия расторгла договор о земле для нового здания посольства России Политика, 11:50
Акции «американской IKEA» подорожали почти на 350% за три недели Инвестиции, 11:47
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:45
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:45
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 11:42
Экономика ,  
0 

Правительство предложило малому и среднему бизнесу новые льготные кредиты

Фото: Денис Абрамов / ТАСС
Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Малые и средние предприятия, в первую очередь из сфер переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса, смогут получать льготные кредиты по ставкам 4,5% и 3% соответственно. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин, говорится в публикации на сайте правительства.

«Средства, полученные по льготной ставке, можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств», — говорится в сообщении правительства.

Льготная программа рассчитана на три года, кредиты можно будет взять на срок до 10 лет. До конца 2022 года правительство предполагает выдать таких кредитов на 50 млрд руб.

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter