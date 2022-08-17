Правительство предложило малому и среднему бизнесу новые льготные кредиты

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Малые и средние предприятия, в первую очередь из сфер переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса, смогут получать льготные кредиты по ставкам 4,5% и 3% соответственно. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин, говорится в публикации на сайте правительства.

«Средства, полученные по льготной ставке, можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств», — говорится в сообщении правительства.

Льготная программа рассчитана на три года, кредиты можно будет взять на срок до 10 лет. До конца 2022 года правительство предполагает выдать таких кредитов на 50 млрд руб.

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