Эксперты спрогнозировали новое снижение ставки на досрочном заседании ЦБ

ЦБ примет решение по ключевой ставке за 2,5 недели до планового заседания. Резкое замедление роста цен, рекордно укрепившийся рубль и улучшение инфляционных ожиданий заставляют ЦБ торопиться со снижением ставки, считают эксперты

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На внеплановом заседании совета директоров 26 мая, которое анонсировал Центробанк, он существенно снизит ключевую ставку, считают эксперты, чьи прогнозы изучил РБК. Из них следует, что ставка опустится как минимум на 2 п.п., с текущих 14 до 12%.

Во-первых, замедлился темп роста цен (на неделе с 7 по 13 мая он составил 0,05%, а с 14 по 20 мая в России и вовсе наблюдалась недельная дефляция — цены снизились на 0,02%) и улучшились инфляционные ожидания населения (снизились с 12,5 до 11,5%), обращает внимание начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Во-вторых, фактором снижения ставки выступает крепнущий рубль, пишет в обзоре директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. «Масштабы роста рубля, видимо, достигли «болевого порога» финансовых властей», — предполагает он.

Зачем Банк России анонсировал внеплановое заседание

За последние четыре месяца ЦБ уже третий раз созывает внеплановое заседание по ключевой ставке (до этого такой формат он использовал больше семи лет назад, в конце 2014 года). Первое состоялось 28 февраля, на нем регулятор рекордно повысил ключевую ставку — до 20% — на фоне обвала рынков после начала военной операции России на Украине, введения санкций против крупных российских банков, а также заморозки валютных резервов самого регулятора. Второе — в начале апреля, на нем снизили ставку с 20 до 17%. И если предыдущие заседания и принятые на них решения были неожиданностью для рынка, то о майском внеплановом созыве совета директоров ЦБ объявил заранее. Такой анонс был опубликован впервые. Плановое заседание совета директоров ЦБ по ставке намечено на 10 июня.

Это сделано для обеспечения большей предсказуемости денежно-кредитной политики, говорит директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. «Когда происходят некие неожиданные события, для рынков это является положительным или отрицательным шоком, и, чтобы подготовить и настроить на возможные исходы, было принято решение о публикации анонса внепланового заседания», — рассуждает он. Незадолго до анонса внепланового заседания регулятор также опубликовал данные об инфляционных ожиданиях населения и предприятий, которые стали дополнительной пищей для размышлений о том, насколько может быть снижена ключевая ставка, отмечает Вайсберг.

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ЦБ не хочет просто ставить рынок перед фактом, как это было в феврале, а хочет как-то объяснить решение, комментирует публикацию анонса главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. «Объявленное внеплановое заседание — это попытка сделать это решение более институционализированным, чтобы не было ощущения форс-мажора», — считает она.

Почему Банк России торопится снизить ставку

Эксперты приводят достаточно широкий диапазон возможного снижения ключевой ставки. Так, Орлова полагает, что по итогам заседания ставка может быть снижена до 10%. Полевой допускает снижение до 11%, «если [Банк России] уверен в нисходящей траектории по инфляции, сохраняет довольно негативный взгляд на экономику во втором полугодии 2022 года и в 2023 году и всерьез обеспокоен курсом рубля». Но большинство аналитиков прогнозируют более мягкое снижение — с текущих 14 до 12%.

Один из главных аргументов в пользу понижения ключевой ставки — снижение темпов инфляции и улучшение инфляционных ожиданий населения. Они находятся на отметке 11,5%, что является минимумом с мая 2021 года, следует из майского опроса ЦБ и инФОМ. Снизились и ценовые ожидания предприятий на последующие три месяца: с 32,6 до 23,3%. Но есть и ложка дегтя в виде увеличившегося с 19,9 до 25,1% показателя наблюдаемой инфляции, обращает внимание Полевой. «Это максимум с сентября 2015 года, и он растет третий месяц подряд», — указывает эксперт.

Одновременно текущие темпы роста цен демонстрируют резкое замедление. По данным Росстата, за неделю с 7 по 13 мая инфляция уменьшилась с 0,12 до 0,05%. Это случилось на фоне сжатия потребительского спроса и торможения кредитования, объясняет Карпунин. По итогам недели с 14 по 20 мая в России зафиксирована дефляция. «И я думаю, что это стало поводом для того, чтобы назначить это досрочное заседание», — полагает он.

Второй аргумент в пользу снижения ставки — укрепление рубля. Только с начала мая рубль отыграл у доллара около 20%, а у евро — почти 23%. С пиков начала марта 2022 года рубль более чем вдвое укрепился и к доллару, и к евро. Это случилось на фоне ограничений на движение капитала, введенных Банком России и федеральными властями (запрет на продажу ценных бумаг нерезидентов, обязательство по продаже валютной выручки экспортеров, лимиты на снятие и др.).

Укрепление невыгодно для бюджета и экспортеров, отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он напоминает, что Минэкономразвития уже сообщило о том, что «сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях» и дальнейшей адаптации курса к новым экономическим реалиям должно способствовать снижение ключевой ставки ЦБ.

Рост рубля могут попытаться частично притормозить более низкими ставками в надежде, что истекающие в июне дорогие депозиты населения частично уйдут в потребление (то есть в импорт) и безналичную валюту, отмечает Полевой. «Хотя в последнем случае потратить ее при текущих ограничениях очень сложно, то есть покупка исключительно в инвестиционных целях», — признает он.

После сообщения ЦБ о внеплановом заседании совета директоров рубль стал снижаться по отношению к иностранным валютам. Так, к открытию торгов 25 мая курс доллара составлял около 56 руб. По итогам дня доллар уже стоил 59,3 руб., а в моменте курс уходил выше отметки 60 руб.

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Как долго может продлиться цикл снижения

Снижение ставки 26 мая может стать третьим подряд. В апреле ЦБ уже дважды предпринимал такой шаг: 8 апреля он внепланово снизил ставку с 20 до 17%, а 29 апреля на плановом заседании — с 17 до 14%. В комментарии к обоим решениям регулятор указывал, что допускает дальнейшее снижение ключевой ставки. Эксперты полагают, что летом регулятор продолжит цикл снижения.