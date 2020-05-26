Глава «Траста» сообщил о долге структур Мамута в 23,5 млрд руб.

Оставшаяся задолженность структур миллиардера Александра Мамута перед банком непрофильных активов «Траст» сейчас составляет 23,5 млрд руб. До этого бизнесмен погасил кредиты Rambler Group и часть других обязательств

Александр Соколов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Задолженность структур Александра Мамута — совладельца Rambler Group и Объединенной сети кинотеатров — перед банком непрофильных активов «Траст» составляет 23,5 млрд руб., сообщил в интервью РБК предправления банка Александр Соколов. Ранее размер обязательств бизнесмена перед «Трастом» официально не был назван.

Александр Мамут в прошлом году полностью погасил кредиты Rambler Group, а в этом — закрыл обязательства по другому кредиту за счет средств от продажи компании Kopter AG. В конце апреля «Траст» получил досрочную выплату в размере 1 млрд руб. по кредиту компании «Вандеркинд» (связана с развиваемой по франшизе сетью магазинов детских игрушек Hamleys), перечислил Соколов.

Мамут был одним из совладельцев «Открытие Холдинг», который раньше контролировал банк «Открытие», взятый ЦБ на санацию в 2017 году. Незадолго до санации банка Мамут продал 6,67% акций в холдинге, кредиты, которые он брал в банке, позднее были переданы в «Траст», писал Forbes.