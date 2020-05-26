Глава «Траста» сообщил о долге структур Мамута в 23,5 млрд руб.

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 71,6 (-0,28) Quote, 25 мая, 16:04
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 77,88 (-0,56) Quote, 25 мая, 16:04
СМИ сообщили о возможном назначении Аллегри в ПСЖ или «Манчестер Юнайтед» Спорт, 10:13 Баланс между работой и семьей — как молодому отцу обойтись без жертв РБК и STADA, 10:08 НАТО не стало отказываться от учений на время пандемии Политика, 10:04 Эксперты заявили о необходимости допустить мигрантов на работу в полях Бизнес, 10:00 Глава «Траста» заявил о готовности принять новые проблемные активы Финансы, 10:00 ASUS открыла предзаказ на новые игровые ноутбуки TUF Gaming Пресс-релиз, 10:00 Новый законопроект: арендатор сможет отказаться от договора Pro, 09:56 В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 8 тыс. человек Общество, 09:49 В Самарской области загорелись 11 частных домов Общество, 09:47 Губернатор сообщил детали о погибших при крушении вертолета на Чукотке Общество, 09:45 Российский боец Хабилов примет участие в турнире UFC на острове Спорт, 09:41 Мифы о бизнес-образовании в Европе и реальность РБК и Венский университет, 09:39 Количество жертв урагана в Свердловской области возросло до четырех Общество, 09:32 Жители России после нерабочих дней увеличили число покупок почти на 20% Экономика, 09:31
Финансы ,  
0 

Глава «Траста» сообщил о долге структур Мамута в 23,5 млрд руб.

Оставшаяся задолженность структур миллиардера Александра Мамута перед банком непрофильных активов «Траст» сейчас составляет 23,5 млрд руб. До этого бизнесмен погасил кредиты Rambler Group и часть других обязательств
Александр Соколов
Александр Соколов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Задолженность структур Александра Мамута — совладельца Rambler Group и Объединенной сети кинотеатров — перед банком непрофильных активов «Траст» составляет 23,5 млрд руб., сообщил в интервью РБК предправления банка Александр Соколов. Ранее размер обязательств бизнесмена перед «Трастом» официально не был назван.

Глава банка «Траст» — РБК: «У нас нет полномочий кому-то что-то прощать»
Финансы
Александр Соколов

Александр Мамут в прошлом году полностью погасил кредиты Rambler Group, а в этом — закрыл обязательства по другому кредиту за счет средств от продажи компании Kopter AG. В конце апреля «Траст» получил досрочную выплату в размере 1 млрд руб. по кредиту компании «Вандеркинд» (связана с развиваемой по франшизе сетью магазинов детских игрушек Hamleys), перечислил Соколов.

Мамут был одним из совладельцев «Открытие Холдинг», который раньше контролировал банк «Открытие», взятый ЦБ на санацию в 2017 году. Незадолго до санации банка Мамут продал 6,67% акций в холдинге, кредиты, которые он брал в банке, позднее были переданы в «Траст», писал Forbes.

Мамут вернет часть долга «Трасту» благодаря продаже вертолетного бизнеса
Бизнес
Александр Мамут

По словам Соколова, в докризисное время погашение долга шло очень хорошо. «Но мы понимаем, что один из значимых объемов бизнеса Александра Мамута — сеть кинотеатров «Синема Парк». Она наравне с другими развлекательными компаниями лишилась на длительное время значимого потока выручки», — отметил банкир. Если у заемщика возникнут сложности, «придется продумать новые условия реструктуризации, чтобы у группы была возможность исполнять обязательства перед «Трастом», заключил глава банка.

Forbes оценивал состояние Мамута в $2,3 млрд в 2020 году. Его основные активы — 49,5% Rambler Group, 3,8% акций Polymetall, Объединенная сеть кинотеатров («Синема Парк», «Формула кино», «Кино Окко»).

В 2019 году бизнесмен закрыл сделку по продаже 46,5% в Rambler Сбербанку: денежные средства от сделки бизнесмен не получил, так как они были направлены на развитие бизнеса. В результате сделки Rambler Group погасил долг на 3,3 млрд руб. перед «Трастом». В 2020 году Мамут продал швейцарского производителя вертолетов Kopter Group AG. «Траст» и представители миллиардера сообщали, что в результате сделки был погашен кредит на 4,9 млрд руб. О проблемах кинобизнеса Мамута уже сообщали участники рынка. РБК в мае со ссылкой на кинокомпании писал, что Объединенная сеть кинотеатров Мамута частично не выплачивает долю от кассовых сборов фильмов с января 2020 года.

Александр Мамут через представителя отказался от комментариев.

Автор: Павел Казарновский
При участии: Елизавета Ефимович
Теги: Александр Мамут, «Траст»
Материалы по теме
Rambler передал компании Александра Мамута права требования к Nginx
Технологии и медиа
Мамут вернет часть долга «Трасту» благодаря продаже вертолетного бизнеса
Бизнес
Компания Мамута продала вертолетный бизнес в Швейцарии
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter