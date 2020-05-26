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Глава «Траста» заявил о готовности принять новые проблемные активы

«Траст», куда переданы проблемные кредиты «московского банковского кольца», готов принять новые, если в этом возникнет необходимость, заявил РБК глава банка. Сенаторы уже предложили создать новый фонд плохих долгов из-за кризиса
Александр Соколов
Александр Соколов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Принадлежащий ЦБ банк непрофильных активов «Траст» готов «принять в работу дополнительные активы», заявил в интервью РБК его предправления Александр Соколов. Аналитики рейтинговых агентств прогнозируют значительный рост проблемных долгов из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса и падением цен на нефть.

«Я не исключаю такой вариант [роста портфеля проблемных кредитов]. Пятилетняя бизнес-модель банка непрофильных активов была сверстана до кризисных времен. Хорошо, что мы успели построить инфраструктуру, сформировать команду и отладить бизнес-процессы по работе с активами», — сообщил Соколов, уточнив, что сейчас «Траст» полностью готов к тому, чтобы принять в работу дополнительные активы, если акционер примет такое решение.

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Александр Соколов

По словам главы банка, «Траст» не обсуждает с Центральным банком конкретную стратегию. «Наша задача — проинформировать акционеров о нашей готовности. Говорить о конкретике рано, пока вал просрочки на банковский сектор не накатывается. Поэтому обсуждать сейчас объемы, сроки и прочее не имеет смысла. Это как деление на ноль — вариантов бесконечное количество», — указал Соколов.

Он считает, что в среднем по банковскому сектору доля просрочки в сегменте малого и среднего бизнеса, который оказался в эпицентре кризиса, может достигнуть 30–40%. Что касается просроченной задолженности среднего и крупного бизнеса, то на текущий момент ее оценить сложно, потому что резервы у таких предприятий еще есть, отметил Соколов.

После санации частных «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка, составлявших «московское банковское кольцо», ЦБ решил создать банк непрофильных активов на базе «Траста», который собрал бы проблемные активы. При балансовой стоимости более чем 2 трлн руб. справедливая стоимость непрофильных активов, переданных в банк, оценивается в 236 млрд руб., до 2023 года «Траст» должен вернуть Центральному банку 482 млрд руб. От возврата средств «Трастом» зависит, какую часть от затраченных на санацию денег ЦБ сможет возместить.

Предполагается, что «Траст» закончит свою активную работу в 2023 году, но с началом нового кризиса все чаще стали появляться заявления о необходимости создать фонд проблемных активов, возникших из-за пандемии. Члены Совета Федерации на прошлой неделе предлагали правительству создать такой фонд. Депутат Госдумы Анатолий Аксаков, возглавляющий комитет по финансовому рынку, высказывал мнение, что проблемы банков с плохими долгами можно было бы решить с помощью «Траста».

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В ЦБ не видят необходимости создавать фонд плохих активов, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 22 мая. «Международный опыт показывает, что такие банки и фонды создаются тогда, когда плохие долги накапливаются в таком объеме, что это может создавать некоторые риски финансовой стабильности для системы в целом», — сказала она.

«Сейчас многие находятся в состоянии повышенной нервозности: у кого-то разоряется бизнес, кому-то нечем платить сотрудникам, поэтому, чтобы успешно вести переговоры и договариваться, особенно важно проявлять большую гибкость и сдержанность», — заявил РБК Соколов.

«Понятно, что по итогам кризиса часть обязательств может перейти за период выплат в 2023 году. Мы же вынуждены будем реагировать на изменившийся денежный поток у клиентов, по-другому невозможно. Но это не значит, что в переговорах для нас будет являться аргументом фраза: война все спишет. Нет, не спишет. Любой кризис не длится вечно», — отметил он.

Автор: Павел Казарновский
Теги: непрофильные активы, санация, Центральный банк
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