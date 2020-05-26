Глава «Траста» заявил о готовности принять новые проблемные активы

«Траст», куда переданы проблемные кредиты «московского банковского кольца», готов принять новые, если в этом возникнет необходимость, заявил РБК глава банка. Сенаторы уже предложили создать новый фонд плохих долгов из-за кризиса

Александр Соколов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Принадлежащий ЦБ банк непрофильных активов «Траст» готов «принять в работу дополнительные активы», заявил в интервью РБК его предправления Александр Соколов. Аналитики рейтинговых агентств прогнозируют значительный рост проблемных долгов из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса и падением цен на нефть.

«Я не исключаю такой вариант [роста портфеля проблемных кредитов]. Пятилетняя бизнес-модель банка непрофильных активов была сверстана до кризисных времен. Хорошо, что мы успели построить инфраструктуру, сформировать команду и отладить бизнес-процессы по работе с активами», — сообщил Соколов, уточнив, что сейчас «Траст» полностью готов к тому, чтобы принять в работу дополнительные активы, если акционер примет такое решение.

По словам главы банка, «Траст» не обсуждает с Центральным банком конкретную стратегию. «Наша задача — проинформировать акционеров о нашей готовности. Говорить о конкретике рано, пока вал просрочки на банковский сектор не накатывается. Поэтому обсуждать сейчас объемы, сроки и прочее не имеет смысла. Это как деление на ноль — вариантов бесконечное количество», — указал Соколов.

Он считает, что в среднем по банковскому сектору доля просрочки в сегменте малого и среднего бизнеса, который оказался в эпицентре кризиса, может достигнуть 30–40%. Что касается просроченной задолженности среднего и крупного бизнеса, то на текущий момент ее оценить сложно, потому что резервы у таких предприятий еще есть, отметил Соколов.