В Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга

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В Госдуму внесли законопроект, регулирующий в России процедуру майнинга криптовалют и ее последующей продажи. Авторы документа — 16 депутатов, в том числе глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, зампред Госдумы Алексей Гордеев, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

В пояснительной записке к документу говорится, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг, будет устанавливать правительство по согласованию с ЦБ. Контролировать их соблюдение будет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином.

Согласно документу, цифровая валюта, полученная в результате майнинга, «подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры», за исключением сделок в рамках экспериментального правового режима.

Законопроект также вводит запрет на рекламу (или предложение в той или иной форме) цифровых валют, но делает исключение для майнинга цифровой валюты.

По мнению авторов, законопроект «позволит легально осуществлять указанную деятельность, декларировать полученный доход, а также уплачивать в бюджеты всех уровней соответствующие налоги», и позволит сгладить правовые риски.

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