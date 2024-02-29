 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

В Минфине поддержали внешние расчеты намайненной в России криптовалютой

В Минфине поддержали внешние расчеты намайненными в России криптовалютами
Минфин ожидает скорого принятия законопроекта о майнинге. Документ, в частности, разрешит использовать произведенную в России криптовалюту для внешнеторговых расчетов
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Законопроект о майнинге, разрешающий в том числе использовать произведенную в России криптовалюту для расчетов при международной торговле, может быть принят в текущую парламентскую сессию. Об этом сообщил начальник отдела регулирования банковской деятельности департамента финансовой политики Минфина Осман Кабалоев, передает корреспондент РБК.

Выступая на форуме Международной торговой палаты в России (ICC Russia) «Цифровые инструменты для реального бизнеса: преодоление границ», он признал, что в вопросах регулирования криптовалют Минфин находится «в долгих спорах и дебатах» с Банком России. Однако по теме использования цифровых валют для целей внешней экономической деятельности удалось достигнуть консенсуса.

«Ни для кого не является тайной, что тот первый подход, с которым все согласились, — это именно легализация майнинга и использование полученной посредством майнинга криптовалюты для целей внешней торговли. Мы над этим законопроектом продолжаем работать», — сказал Кабалоев.

По его словам, в работе над этой поправкой «осталось буквально несколько деталей, которые нужно досогласовать по линии правоохранительного блока». «Очень надеемся, что в эту сессию мы сможем этот законопроект принять», — отметил чиновник. Весенняя сессия Госдумы будет продолжаться до начала августа.

Норма, разрешающая использовать криптовалюту во внешней торговле, будет оформлена в качестве поправок ко второму чтению депутатского законопроекта о майнинге, уточнил Кабалоев в разговоре с журналистами. «Есть большой законопроект Минфина, который предусматривает комплексное регулирование цифровых валют. Сейчас мы берем из него часть про майнинг. Это то, где мы достигли со всеми консенсуса и концептуального понимания коллег из правоохранительного блока», — пояснил он.

Важной деталью является то, что использовать во внешней торговле можно будет только криптовалюту, намайненную в России, а не приобретенную за границей, подчеркнул представитель Минфина. Операции с криптовалютой будут проводиться вне рамок российского финансового контура, в иностранных юрисдикциях, добавил он.

Майнеры в России в 2022 году добыли криптовалюты примерно на 50–60 млрд руб., заявлял директор Skolkovo Fintech Hub Павел Новиков в мае 2023 года.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Кроме того, Минфин также разрабатывает регулирование экспорта криптовалюты за границу, сообщил Кабалоев. Ранее об этом говорил замминистра финансов Иван Чебесков.

Законопроект, позволяющий легализовать выпуск и оборот криптовалют, был внесен в Госдуму еще в 2022 году и после этого дорабатывался. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил тогда, что криптовалюты смогут использоваться как средство платежа только в зарубежных юрисдикциях. При этом в законопроекте указывалось, что если будет осуществляться экспериментальный режим использования криптовалют, то будет возможно, например, использовать их для оплаты параллельного импорта.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла в ноябре 2023 года, что ЦБ и Минфин согласовали позиции по вопросу криптовалют, в том числе относительно их использования в эксперименте по трансграничным расчетам.

Премьер-министр Италии Мелони рассказала о своих тайных мечтах

Пашинян объяснил решение о заморозке участия в ОДКБ

Дуров пообещал владельцам Telegram-каналов 50% от стоимости рекламы

Приднестровье обратилось к России за помощью. Подробности

В Мексике началось извержение вулкана. Видео

В Подмосковье электричка сошла с рельсов. Видео

Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к риску «более масштабной войны»

ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

В России анонсировали продажи электрического кроссовера. Цена в Китае – 1,1 млн руб.

Samsung показал надеваемый на запястье смартфон. Видео

Считаем дивиденды «Сбера». Сколько банк заплатит за 2023 год?

Биржевая цена какао-бобов зашкаливает. Что случилось?

МВД попросило заочно арестовать блогера-миллионника. В чем его обвиняют?
Авторы
Теги
Анна Гальчева Анна Гальчева
криптовалюта майнинг внешняя торговля Минфин Госдума
Материалы по теме
В Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга
Финансы
России снизили рейтинг FATF из-за недостатков в регулировании криптовалют
Финансы
Минфин предложил экспортировать добытую криптовалюту как газ
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 99,45 (-0,47) Инвестиции, 28 фев, 16:27 Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 91,87 (-0,17) Инвестиции, 28 фев, 16:27
Вылетевший из Петербурга самолет вернулся из-за сбоя в системе навигации Общество, 15:22
Далеко уехали: на выставке «Россия» обсудили развитие транспортной сферы Отрасли, 15:21
Все под рукой: где искать квартиры с развитой инфраструктурой РБК и ПИК, 15:18
Киностудия Горького снимет продолжение «Приключений Петрова и Васечкина» Life, 15:09
Цветы, чудеса и яркое пламя: культурная афиша марта Стиль, 15:05
Путин предложил ввести в стране финансовый план на шесть лет Экономика, 15:03
⁠Путин назвал, кому в будущем можно «доверить Россию» Политика, 15:02
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
К бывшим возвращаются: как использовать потенциал «бумерангов» на 100% Pro, 15:01
«Роскосмос» сообщил о выводе на целевые орбиты группы малых спутников Технологии и медиа, 14:59
В Москве задержали главного редактора «Новой газеты» Политика, 14:56
Погба дисквалифицировали на четыре года за допинг Спорт, 14:56
Что учесть при поиске жилья для арендного бизнеса в 2024 году: инструкция Pro, 14:43
В России стартовали продажи Hyundai Custo. Цены Авто, 14:39
Путин предложил повысить зарплаты специалистам в лесном хозяйстве Экономика, 14:37