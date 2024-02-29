В Минфине поддержали внешние расчеты намайненной в России криптовалютой

Минфин ожидает скорого принятия законопроекта о майнинге. Документ, в частности, разрешит использовать произведенную в России криптовалюту для внешнеторговых расчетов

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Законопроект о майнинге, разрешающий в том числе использовать произведенную в России криптовалюту для расчетов при международной торговле, может быть принят в текущую парламентскую сессию. Об этом сообщил начальник отдела регулирования банковской деятельности департамента финансовой политики Минфина Осман Кабалоев, передает корреспондент РБК.

Выступая на форуме Международной торговой палаты в России (ICC Russia) «Цифровые инструменты для реального бизнеса: преодоление границ», он признал, что в вопросах регулирования криптовалют Минфин находится «в долгих спорах и дебатах» с Банком России. Однако по теме использования цифровых валют для целей внешней экономической деятельности удалось достигнуть консенсуса.

«Ни для кого не является тайной, что тот первый подход, с которым все согласились, — это именно легализация майнинга и использование полученной посредством майнинга криптовалюты для целей внешней торговли. Мы над этим законопроектом продолжаем работать», — сказал Кабалоев.

По его словам, в работе над этой поправкой «осталось буквально несколько деталей, которые нужно досогласовать по линии правоохранительного блока». «Очень надеемся, что в эту сессию мы сможем этот законопроект принять», — отметил чиновник. Весенняя сессия Госдумы будет продолжаться до начала августа.

Норма, разрешающая использовать криптовалюту во внешней торговле, будет оформлена в качестве поправок ко второму чтению депутатского законопроекта о майнинге, уточнил Кабалоев в разговоре с журналистами. «Есть большой законопроект Минфина, который предусматривает комплексное регулирование цифровых валют. Сейчас мы берем из него часть про майнинг. Это то, где мы достигли со всеми консенсуса и концептуального понимания коллег из правоохранительного блока», — пояснил он.

Важной деталью является то, что использовать во внешней торговле можно будет только криптовалюту, намайненную в России, а не приобретенную за границей, подчеркнул представитель Минфина. Операции с криптовалютой будут проводиться вне рамок российского финансового контура, в иностранных юрисдикциях, добавил он.

Майнеры в России в 2022 году добыли криптовалюты примерно на 50–60 млрд руб., заявлял директор Skolkovo Fintech Hub Павел Новиков в мае 2023 года.

Кроме того, Минфин также разрабатывает регулирование экспорта криптовалюты за границу, сообщил Кабалоев. Ранее об этом говорил замминистра финансов Иван Чебесков.

Законопроект, позволяющий легализовать выпуск и оборот криптовалют, был внесен в Госдуму еще в 2022 году и после этого дорабатывался. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил тогда, что криптовалюты смогут использоваться как средство платежа только в зарубежных юрисдикциях. При этом в законопроекте указывалось, что если будет осуществляться экспериментальный режим использования криптовалют, то будет возможно, например, использовать их для оплаты параллельного импорта.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла в ноябре 2023 года, что ЦБ и Минфин согласовали позиции по вопросу криптовалют, в том числе относительно их использования в эксперименте по трансграничным расчетам.