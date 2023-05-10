Frank RG: выдачи автокредитов российскими банками в апреле оказались рекордными за 10 лет

Российские банки в апреле выдали рекордный объем автокредитов за 10 лет

В апреле выдачи автокредитов приблизились к 110 млрд руб., подсчитали аналитики Frank RG. Бизнес банков в этом сегменте оживился после кризисного провала за счет поступления на рынок новых китайских брендов

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / ТАСС

В апреле 2023 года российские банки одобрили физлицам 77 тыс. автокредитов на 109,5 млрд руб., следует из данных аналитической компании Frank RG, поступивших в РБК.

Объем ссуд, выданных на покупку машин, не только превысил докризисный максимум — 100,1 млрд руб., достигнутый в апреле 2021 года, — но и оказался рекордным за все время наблюдений, с конца 2013 года. По сравнению с мартом автокредитование увеличилось на 14% в денежном и на 9% в количественном выражении. Выдачи в этом сегменте растут повышенными темпами второй месяц подряд: в марте относительно февраля их объем подскочил на 21%, а количество — на 14%.

Одновременно увеличивается средний размер автокредита: в апреле показатель достиг 1,42 млн руб., преодолев максимум февраля 2022 года (1,4 млн руб.), зафиксированный на пике кризиса.

Размер кредитов увеличивается вместе с ценами на автомобили. По итогам 2022 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля выросла на 20%, подержанного — на 32%, сообщало агентство «Автостат».

Как изменился сегмент автокредитования за кризисный год

Выдачи автокредитов начали резко сжиматься весной прошлого года: после начала российской военной операции на Украине и санкций многие автоконцерны отказались поставлять машины в Россию или объявляли о приостановке уже локализованного производства. Это привело к дефициту транспортных средств на внутреннем рынке и спаду в этом кредитном сегменте.

По статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2022 году продажи новых легковых автомобилей в стране рухнули на 58,8%, до 1,67 млн единиц. Продажи подержанных машин уменьшились в годовом выражении на 19%, до 4,9 млн единиц, сообщало агентство «Автостат». Объемы автокредитования по итогам года сократились более чем на треть (-36%), до 702 млрд руб., следует из данных Frank RG. Количество таких кредитных договоров упало на 40%, до 554,9 тыс.

В первом квартале 2023 года 37% новых проданных машин пришлось на отечественную марку Lada, на втором и третьем местах оказались китайские бренды Chery и Exeed, отмечал «Автостат». Причем продажи последних за год увеличились в 2,7 и 3,9 раза.

Ранее банк ВТБ прогнозировал, что в этом году рынок автокредитования обновит рекорд 2021-го. По его оценкам, выдачи в этом сегменте достигнут 1,13 трлн руб., что на 4% превышает ранее достигнутый максимум. Факторами роста будут увеличение поставок новых машин с азиатского рынка, а также развитие параллельного импорта, пояснял зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

«На фоне двукратного снижения доли продаж новых автомобилей до 11% основной прирост будет формироваться в сегменте машин с пробегом. В России этот рынок всегда был самым объемным, но если раньше сделки на нем зачастую проходили с наличными, то теперь серьезно растет доля автокредитования», — отмечал он.

Что происходило в других кредитных сегментах в апреле

По данным Frank RG, всего российские банки в апреле одобрили розничные ссуды на 1,31 трлн руб., что на 2,1% уступает результатам марта.

В основном это произошло за счет сжатия необеспеченного кредитования: по сравнению с предыдущим месяцем объем оформленных ссуд в этом сегменте сократился на 6%, до 593,1 млрд руб., а количество — на 7%, до 2,77 млн руб. С начала года для участников рынка действуют макропруденциальные лимиты от ЦБ, которые нацелены на ограничение выдач слишком закредитованным заемщикам.

Продажи ипотеки остались на примерно на том же уровне, что и в марте, — банки одобрили за отчетный месяц 154 тыс. кредитов на жилье на 572,6 млрд руб. Больше выдачи ипотеки были только в декабре 2022 и 2021 годов. ЦБ ужесточил регулирование и в этом сегменте, пытаясь ограничить оформление ипотеки по сверхнизким ставкам «от застройщиков». В апреле новые требования еще не действовали, но Банк России сообщал, что кредиторы стали досрочно сворачивать такие ипотечные программы.