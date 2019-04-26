ЦБ отозвал лицензию у подмосковного банка

Оставшийся без лицензии Холдинвестбанк входит в пятую сотню российских банков

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Центробанк с 26 апреля отзывает лицензию у банка Холдинвестбанк, зарегистрированного в Одинцовском районе Московской области.

Регулятор установил, что организация проводила сомнительные операции, нарушала законы о борьбе с отмыванием доходов, занижала величину резервов на возможные потери. Также банк уличили в проведении «схемных» операций по искусственному поддержанию капитала, нарушении законов о банковской деятельности и нормативных актов Банка России.

«Ключевым направлением деятельности Холдинвестбанка являлось финансирование компаний, связанных с бизнесом его основного собственника. При этом более 90% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды», — подчеркивает ЦБ.

По величине активов Холдинвестбанк занимал 421-е место в банковской системе России.

Банковская организация была участником системы страхования вкладов. Это означает, что депозиты будут возвращены вкладчикам в полном объеме, если их общая сумма не превышает 1,4 млн руб.