ЦБ отозвал лицензию у подконтрольного экс-конгрессмену США банка

Лишенный лицензии банк «Иваново» был создан в 1992 году. Его основным акционером является бывший американский конгрессмен Чарльз Тейлор, а главой набсовета — генерал-майор ФСБ в запасе

Фото: Анастасия Диева / ТАСС

Центробанк с 5 апреля отзывает лицензию на осуществление банковских операций у банка «Иваново», сообщается на сайте регулятора. Причиной отзыва лицензии стали неоднократные нарушения банком нормативных актов ЦБ «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банк предоставлял регулятору недостоверную и неполную информацию, систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Кроме того, отмечают в Банке России, «Иваново» проводило «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.

Эти данные в ЦБ пообещали передать в правоохранительные органы. В банке назначена временная администрация, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Банк «Иваново» был создан в 1992 году, сконцентрировав свою деятельность в Ивановской области. В 2003 году основным акционером банка стал американский конгрессмен от штата Северная Каролина Чарльз Тейлор, получивший контроль над 80% акций банка. Он работал в конгрессе с 1991 по 2006 год.