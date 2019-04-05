ЦБ отозвал лицензию у подконтрольного экс-конгрессмену США банка

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,39 -0,09 EUR Бирж. 73,42 -0,07 Brent 69,28 -0,49% USD Нал. 65,79 65,00 EUR Нал. 73,90 73,02 USD ЦБ 65,33 +0,16 EUR ЦБ 73,42 +0,25 EUR/USD 1,1230 +0,0006 BTC/USD Бирж. 4 998,03 +63,15 IMOEX 2 537,22 +0,07% RTSI 1 222,42 +0,20% DJIA 26 384,63 +0,64% Nasdaq 7 891,78 -0,05%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Amazon $2 200 (+20,58%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Ford $10 (+8,34%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Amazon $2 200 (+20,58%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Ford $10 (+8,34%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 65,33 (+0,16) Quote, 04 апр, 12:36
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 73,42 (+0,25) Quote, 04 апр, 12:36
«Магнит» подтвердил свой интерес к «Ленте» Бизнес, 13:02 В Кремле пока не получили предложений от Трампа по разоружению Политика, 12:59 Австрийцы предложили построить в Шереметьево канатную дорогу за ₽10 млрд Бизнес, 12:59 Аналитики зафиксировали большее доверие россиян к мужчинам в бизнесе Бизнес, 12:58 Как уральские розы стали соперничать с голландскими РБК и ВТБ, 12:57 Порошенко назвал неуважением призыв к Тимошенко провести дебаты Политика, 12:56 В Кремле заявили об отсутствии поддержки ливийского фельдмаршала Хафтара Политика, 12:44 Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен Экономика, 12:43 Песков назвал данные о нехватке у россиян денег на обувь академическими Общество, 12:42 СМИ предсказали возврат Трутнева на первое место по доходам в кабмине Общество, 12:38 На Урале для убивших инвалида подростков запросили десять лет тюрьмы Общество, 12:36 Подарки в стиле тревел: съемка «РБК Стиль» Стиль, 12:35 В США арестовали отрубившего руку мужчине из-за кепки с лозунгом Трампа Общество, 12:30 Русификация топ-менеджмента в автобизнесе: причины и прогнозы Pro, 12:30
Экономика ,  
0 
ЦБ отозвал лицензию у подконтрольного экс-конгрессмену США банка
Лишенный лицензии банк «Иваново» был создан в 1992 году. Его основным акционером является бывший американский конгрессмен Чарльз Тейлор, а главой набсовета — генерал-майор ФСБ в запасе
Фото: Анастасия Диева / ТАСС

Центробанк с 5 апреля отзывает лицензию на осуществление банковских операций у банка «Иваново», сообщается на сайте регулятора. Причиной отзыва лицензии стали неоднократные нарушения банком нормативных актов ЦБ «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банк предоставлял регулятору недостоверную и неполную информацию, систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Кроме того, отмечают в Банке России, «Иваново» проводило «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.

Эти данные в ЦБ пообещали передать в правоохранительные органы. В банке назначена временная администрация, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Экономика
Набиуллина назвала слабое место российской экономики

Банк «Иваново» был создан в 1992 году, сконцентрировав свою деятельность в Ивановской области. В 2003 году основным акционером банка стал американский конгрессмен от штата Северная Каролина Чарльз Тейлор, получивший контроль над 80% акций банка. Он работал в конгрессе с 1991 по 2006 год.

Банк занимает 294-е место по величине активов в банковской системе России. Он специализируется на кредитовании компаний и физлиц, более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. Около 90% всех привлеченных банком средств принадлежали населению, отмечают в ЦБ.

Председателем наблюдательного совета банка является Борис Большаков, генерал-майор запаса ФСБ России, член экспертно-консультативного совета Счетной палаты, госсоветник налоговой службы II ранга.

Финансы
ЦБ отозвал лицензию у партнера попавшего под санкции США «Еврофинанса»

По данным бухгалтерского баланса за третий квартал 2018 года (последняя отчетность банка), активы кредитной организации равнялись 3 млрд руб., пассивы — 2,5 млрд руб. Убытки банка за девять месяцев 2018 года составили чуть более 100 млн руб.

Автор: Григорий Дубов
Теги: ЦБ, Лицензия, Отзыв лицензии
Материалы по теме
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь»
Общество
ЦБ отозвал лицензию у «лучшего регионального банка России»
Бизнес
ЦБ отозвал лицензию у Радиотехбанка
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter