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Финансы ,  
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ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Права на осуществление операций лишился акционерный банк «Аспект». В банковской системе России он занимал 343-е место. Согласно материалам на его сайте, кредитная организация была основана на базе одного из отделений Госбанка СССР
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Центробанк отозвал лицензию у московского акционерного банка «Аспект». Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте регулятора.

Кредитная организация, как уточнили в ЦБ, допускала нарушения нормативных актов Банка России относительно противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В частности, «Аспект», по данным представителей Центробанка, представлял в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Помимо этого, полагают в ЦБ, «Аспект» проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой и совершал транзитные операции, «существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам».

В течение последнего года регулятор, подчеркивается в пресс-релизе, неоднократно применял меры в отношении кредитной организации, однако нарушения продолжались.

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В связи с этим, как указали в ЦБ, лицензия на осуществление «Аспектом» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг была аннулирована. В кредитную организацию назначена временная администрация. Банк, напомнили представители регулятора, является участником системы страхования вкладов.

Лишившийся лицензии банк, согласно материалам на его сайте, был основан в 1990 году несколькими организациями. Банк появился на базе существующего с 1947 года отделения Госбанка СССР, утверждают его представители.

До лишения «Аспекта» права на ведение операций его основными клиентами, по данным пресс-службы, были предприятия и компании из Москвы и Московской области, работающие в сферах жилищного и дорожного строительства, благоустройства территорий, а также правового обеспечения, оптовой и розничной торговли и др. Помимо столицы офисы банка располагались в Твери, Выборге и Санкт-Петербурге.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: ЦБ, отзыв лицензии
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