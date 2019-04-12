ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Права на осуществление операций лишился акционерный банк «Аспект». В банковской системе России он занимал 343-е место. Согласно материалам на его сайте, кредитная организация была основана на базе одного из отделений Госбанка СССР

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Центробанк отозвал лицензию у московского акционерного банка «Аспект». Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте регулятора.

Кредитная организация, как уточнили в ЦБ, допускала нарушения нормативных актов Банка России относительно противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В частности, «Аспект», по данным представителей Центробанка, представлял в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Помимо этого, полагают в ЦБ, «Аспект» проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой и совершал транзитные операции, «существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам».

В течение последнего года регулятор, подчеркивается в пресс-релизе, неоднократно применял меры в отношении кредитной организации, однако нарушения продолжались.