ЦБ отозвал лицензию у банка из топ-200

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у Тройка-Д Банка, сообщается на сайте ЦБ.
Также ЦБ аннулировал лицензию на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В деятельности кредитной организации имели место «недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», отмечается в сообщении. В частности, банк не предоставлял своевременно достоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, занижал величину необходимых к формированию резервов и завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей. Также он нарушал вводившиеся надзорным органом ограничения на отдельные операции.
В Тройка-Д Банк назначена временная администрация, она останется там до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
По данным на 1 апреля по величине активов банк занимал 185-е место в банковской системе России. Он является участником системы страхования вкладов.