ЦБ отозвал лицензию у банка из топ-200

ЦБ отозвал лицензию у банка из топ-200

В деятельности кредитной организации имели место недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Банк занимал 185-е место в банковской системе России

Фото: Екатерина Овсянникова / Фотобанк Лори

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у Тройка-Д Банка, сообщается на сайте ЦБ.

Также ЦБ аннулировал лицензию на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В деятельности кредитной организации имели место «недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», отмечается в сообщении. В частности, банк не предоставлял своевременно достоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, занижал величину необходимых к формированию резервов и завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей. Также он нарушал вводившиеся надзорным органом ограничения на отдельные операции.

В Тройка-Д Банк назначена временная администрация, она останется там до назначения ​конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

По данным на 1 апреля по величине активов банк занимал 185-е место в банковской системе России. Он является участником системы страхования вкладов.