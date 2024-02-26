ВТБ предложит клиентам вклады с привязкой к ставке ЦБ

Продукт с переменной доходностью пока будет доступен только для клиентов сегмента Private Banking, уточнили в ВТБ. Открыть вклад можно будет на срок от шести месяцев до трех лет

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк ВТБ в ближайшее время планирует запустить вклад, доходность по которому будет привязана к ключевой ставке Банка России, сообщил старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегия» банка ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в рамках Стратегической недели ВТБ.

Вклад-«флоатер» (флоатерами называют облигации с плавающей ставкой. — РБК) пока будет доступен только для клиентов сегмента Private Banking, уточнили в банке. Его можно будет открыть на срок от шести месяцев до трех лет. По депозиту будет предусмотрена возможность выбора опции капитализации процентов или их ежемесячной выплаты на отдельный счет.

При этом в ВТБ пока не раскрыли, по какой именно формуле будет рассчитываться доходность по вкладу: она будет равна ключевой ставке ЦБ, либо доходность по вкладу будет выше или ниже ключевой ставки на фиксированную величину в процентных пунктах.

«На фоне ужесточения денежно-кредитной политики мы отмечаем интерес к защитным стратегиям, основанным на финансовых инструментах с доходностью, привязанной к ключевой ставке Центрального Банка РФ. [...] С учетом сохранения высокой ключевой ставки в феврале, мы приняли решение о его выводе на рынок в самое ближайшее время», — отметил Брейтенбихер. Топ-менеджер также добавил, что впоследствии такой депозит станет доступен всем вкладчикам ВТБ.

Депозиты с привязкой доходности к ключевой ставке уже предлагает банк «Санкт-Петербург», следует из информации на сайте кредитной организации. Вклад доступен для всех клиентов банка, открыть его можно на срок от шести месяцев до года. Доходность по нему рассчитывается по формуле: ключевая ставка минус 4-4,9 п.п. Похожий инструмент предлагает и «Новикомбанк». Формула расчета доходности зависит от срока вклада и его суммы. По долгосрочным вкладам на крупные суммы банк готов давать доходность выше ключевой ставки на 0,2-0,5 п.п.

На заседании в феврале 2024 года совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку в 16% годовых. Такое решение регулятор принял впервые с лета 2023 года — с июля по декабрь за несколько раундов (один из которых был внеплановым) ЦБ увеличил ключевую ставку с 7,5% до 16% годовых.

На пресс-конференции по итогам февральского заседания председатель Банка России Эльвира Набиуллина уточнила, что регулятор «видит пространство для снижения ключевой ставки». Но так как проинфляционные факторы все еще преобладают, «возвращение ставки к нейтральным значениям будет идти плавно», уточняла глава ЦБ. Она также рассказала, что большинство коллег, с которыми обсуждались сроки снижения ставки, считают, что это произойдет во второй половине 2024 года.

По данным Банка России на 11 февраля 2024 года, средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях в ТОП-10 российских банков составляет 14,86%.