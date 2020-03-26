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Костин сообщил о планах по доработке механизма налогообложения вкладов

Механизм взимания налога на процентный доход с вкладов еще будет дорабатываться, сообщил глава ВТБ Андрей Костин. Сейчас банки не могут обмениваться персональными данными, напомнил он
Андрей Костин (Фото: Global Look Press)

Механизм налогообложения вкладов еще будет прорабатываться, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Его слова приводятся в заявлении банка, поступившем в РБК.

В частности, Костин указал на то, что закон о банковской тайне не позволяет кредитным организациям обмениваться персональными данными граждан (в данном случае информацией о депозитах свыше 1 млн руб. в разных банках).

«Но такая информация может, конечно, концентрироваться в том числе в налоговых органах», — сказал Костин.

В ВТБ напомнили, что налогом будет облагаться не сама сумма банковского вклада, а «исключительно получаемые с этого вклада проценты». «Налог будет взиматься только на доходы, полученные, начиная с 1 января 2021 года, с уплатой данного налога в 2022 году. То есть все доходы, полученные в текущем, 2020 году, не подпадают под эту меру», — заявил Костин.

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В госбанке также привели расчет налога: если в 2021 году при ставке 5% с 1 млн руб. клиент получит 50 тыс. руб. процентного дохода, то налог на этот доход составит 6,5 тыс. руб. Заплатить его будет необходимо в 2022 году. Чистая доходность при этом составит 4,35%.

В среду, 25 марта, президент Владимир Путин объявил о введении налога на процентный доход с банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги. Налог будет удерживаться с граждан, чей «общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн руб.». На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что меры не будут временными, а «речь идет об одном конкретно взятом счете», а не о совокупности вкладов.

Тем не менее глава Сбербанка Герман Греф позднее уточнил, что учитываться все же будет общий объем вкладов. «Облагается ваш доход, получаемый по всем вашим вкладам. Не каждый вклад отдельно, а совокупность ваших вкладов, поэтому нет смысла дробить ваши вклады», — сказал Греф.

«Банковские проценты — это такой же доход, как и доход от ценных бумаг, который облагается налогом», — объяснял логику введения налога глава Минфина Антон Силуанов. Песков говорил, что это «восстановление справедливости», так как граждане, имеющие на вкладах более 1 млн руб., исчисляются в процентах и ранее «не платили никакие налоги на проценты».

По данным Агентства по страхованию вкладов, счетов по учету застрахованных вкладов с остатками свыше 1 млн руб. — 5,9 млн шт. Это всего 1% от количества всех счетов. Объем средств на этих счетах составляет 17,95 трлн руб., и это 57% от всей суммы вкладов.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Владимир Путин, налоги, вклады, банки, Андрей Костин, ВТБ
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