Костин сообщил о планах по доработке механизма налогообложения вкладов

Механизм взимания налога на процентный доход с вкладов еще будет дорабатываться, сообщил глава ВТБ Андрей Костин. Сейчас банки не могут обмениваться персональными данными, напомнил он

Андрей Костин (Фото: Global Look Press)

Механизм налогообложения вкладов еще будет прорабатываться, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Его слова приводятся в заявлении банка, поступившем в РБК.

В частности, Костин указал на то, что закон о банковской тайне не позволяет кредитным организациям обмениваться персональными данными граждан (в данном случае информацией о депозитах свыше 1 млн руб. в разных банках).

«Но такая информация может, конечно, концентрироваться в том числе в налоговых органах», — сказал Костин.

В ВТБ напомнили, что налогом будет облагаться не сама сумма банковского вклада, а «исключительно получаемые с этого вклада проценты». «Налог будет взиматься только на доходы, полученные, начиная с 1 января 2021 года, с уплатой данного налога в 2022 году. То есть все доходы, полученные в текущем, 2020 году, не подпадают под эту меру», — заявил Костин.