ВТБ решил реструктуризировать кредиты пострадавших от COVID-19 клиентов

Банк готов дать отсрочку, изменить срок кредита и снизить ставку для заемщиков, которые понесли потери в результате пандемии. Для ушедших на больничный из-за вируса клиентов ВТБ запустит кредитные каникулы со следующей недели

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Руководство ВТБ приняло решение запустить программу по кредитным каникулам для пострадавших от коронавируса COVID-19 со следующей недели. Она начнет действовать со вторника, 31 марта. Об этом РБК сообщили в пресс-службе кредитной организации.

По условиям программы все заемщики, ушедшие на больничный из-за коронавируса, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев.

В банке уточнили, что все необходимые для этой процедуры документы будут приниматься от клиентов дистанционно через контакт-центр. При этом визиты в офисы банка в данном случае исключены, указали в пресс-службе. «По факту обращения клиента и после получения необходимых документов услуга активируется автоматически», — говорится в сообщении.

В ВТБ отметили, что банк уже начал получать первые обращения от клиентов и приступил к работе по ним в индивидуальном формате. Клиенты, как отметили в банке, сохраняют за собой возможность воспользоваться оформленными страховыми программами, дающими право получить страховые выплаты для компенсации ежемесячных платежей по кредитам в связи с временной нетрудоспособностью или госпитализацией.