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Финансы ,  
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ВТБ решил реструктуризировать кредиты пострадавших от COVID-19 клиентов

Банк готов дать отсрочку, изменить срок кредита и снизить ставку для заемщиков, которые понесли потери в результате пандемии. Для ушедших на больничный из-за вируса клиентов ВТБ запустит кредитные каникулы со следующей недели
ВТБ VTBR ₽0,0328 -0,24% Купить
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Руководство ВТБ приняло решение запустить программу по кредитным каникулам для пострадавших от коронавируса COVID-19 со следующей недели. Она начнет действовать со вторника, 31 марта. Об этом РБК сообщили в пресс-службе кредитной организации.

По условиям программы все заемщики, ушедшие на больничный из-за коронавируса, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев.

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В банке уточнили, что все необходимые для этой процедуры документы будут приниматься от клиентов дистанционно через контакт-центр. При этом визиты в офисы банка в данном случае исключены, указали в пресс-службе. «По факту обращения клиента и после получения необходимых документов услуга активируется автоматически», — говорится в сообщении.

В ВТБ отметили, что банк уже начал получать первые обращения от клиентов и приступил к работе по ним в индивидуальном формате. Клиенты, как отметили в банке, сохраняют за собой возможность воспользоваться оформленными страховыми программами, дающими право получить страховые выплаты для компенсации ежемесячных платежей по кредитам в связи с временной нетрудоспособностью или госпитализацией.

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В пресс-службе сообщили, что банк готов оказать поддержку и другим заемщикам, которые понесли финансовые потери в результате пандемии. «ВТБ уже сейчас готов предлагать им программы реструктуризации кредитов», — отметили в банке. Там уточнили, что речь идет об отсрочке платежа, изменении срока кредита и снижении ставки. Решение по каждому обращению будет принято банком в индивидуальном порядке.

О том, что ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса, стало известно в начале этой недели. Тогда в банке заявили, что он разработал комплекс мер по поддержке пострадавших от нового вируса заемщиков.

Авторы: Евгения Чернышова, Михаил Юшков
Теги: ВТБ, кредиты, каникулы, коронавирус
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