«Сбер» заработал 1,7 трлн руб. чистой прибыли и обновил рекорд третий год подряд

«Сбер» обновил рекорд по чистой прибыли третий год подряд

За 2025 год Сбербанк заработал 1,71 трлн руб. по МСФО, улучшив финансовый результат на 7,9%. Крупнейший игрок смог обновить рекорд по чистой прибыли третий год подряд

Фото: Олег Елков / ТАСС

По итогам 2025 года чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам достигла 1,705 трлн руб., следует из его отчетности по МСФО. «Сбер» поставил новый рекорд по чистой прибыли уже третий год подряд, финансовый результат оказался выше уровня 2024 года на 7,9% (тогда было 1,6 трлн руб.).

Рентабельность капитала (ROE) банка за год незначительно снизилась, до 22,7%. В 2024 году этот показатель достигал 23,4%. Финансовый результат оказался чуть ниже консенсус-прогноза аналитиков, которые ожидали также рекордных 1,706 трлн руб.

В проект бюджета на 2026 год Минфин заложил дивиденды от «Сбера» в размере 397,5 млрд руб. С учетом дивидендной политики банка это означало его прогнозную чистую прибыль на уровне 1,6 трлн руб. В ноябре 2025-го глава Сбербанка Герман Греф допускал, что по итогам года и прибыль, и дивиденды обновят рекорд.

Основные финансовые показатели «Сбера»

По данным МСФО, чистый процентный доход «Сбера» за 2025 год составил 3,56 трлн руб. По сравнению с 2024-м он увеличился на 18,5%.

За январь—декабрь прошлого года чистый комиссионный доход банка снизился на 1,1%, до 842,9 млрд руб. «Сбер» ранее прогнозировал сдержанную динамику комиссионных доходов на групповом уровне.