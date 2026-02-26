«Сбер» обновил рекорд по чистой прибыли третий год подряд
По итогам 2025 года чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам достигла 1,705 трлн руб., следует из его отчетности по МСФО. «Сбер» поставил новый рекорд по чистой прибыли уже третий год подряд, финансовый результат оказался выше уровня 2024 года на 7,9% (тогда было 1,6 трлн руб.).
Рентабельность капитала (ROE) банка за год незначительно снизилась, до 22,7%. В 2024 году этот показатель достигал 23,4%. Финансовый результат оказался чуть ниже консенсус-прогноза аналитиков, которые ожидали также рекордных 1,706 трлн руб.
В проект бюджета на 2026 год Минфин заложил дивиденды от «Сбера» в размере 397,5 млрд руб. С учетом дивидендной политики банка это означало его прогнозную чистую прибыль на уровне 1,6 трлн руб. В ноябре 2025-го глава Сбербанка Герман Греф допускал, что по итогам года и прибыль, и дивиденды обновят рекорд.
Основные финансовые показатели «Сбера»
- По данным МСФО, чистый процентный доход «Сбера» за 2025 год составил 3,56 трлн руб. По сравнению с 2024-м он увеличился на 18,5%.
- За январь—декабрь прошлого года чистый комиссионный доход банка снизился на 1,1%, до 842,9 млрд руб. «Сбер» ранее прогнозировал сдержанную динамику комиссионных доходов на групповом уровне.
- В 2025 году расходы банка на резервы составили 413 млрд руб., что на 47,9% превышает уровень предыдущего года, но больше чем в кризисном 2022 году, когда аналогичная статья расходов оценивалась в 555,4 млрд руб.
- Операционные расходы Сбербанка в прошлом году увеличились на 16,5%, до 1,06 трлн руб.
- В отличие от 2024-го «Сбер» показал гораздо более сдержанный прирост кредитного портфеля: объем корпоративных ссуд до вычета резервов с начала года прибавил 12,4% и достиг 31,16 трлн руб. Портфель розничных кредитов за тот же период увеличился на 6%, до 19,2 трлн руб. на 1 января.
- За январь—декабрь средства населения на счетах и депозитах в Сбербанке увеличились на 20,3%, на 1 января остатки достигли 33,47 трлн руб. Средства корпоративных клиентов за тот же период снизились на 5,3%, до 15,91 трлн руб.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу