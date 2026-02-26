 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

«Сбер» обновил рекорд по чистой прибыли третий год подряд

«Сбер» заработал 1,7 трлн руб. чистой прибыли и обновил рекорд третий год подряд
За 2025 год Сбербанк заработал 1,71 трлн руб. по МСФО, улучшив финансовый результат на 7,9%. Крупнейший игрок смог обновить рекорд по чистой прибыли третий год подряд
Сбербанк SBER ₽317,87 +0,11% Купить
Сбербанк SBERP ₽317,72 +0,1% Купить
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

По итогам 2025 года чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам достигла 1,705 трлн руб., следует из его отчетности по МСФО. «Сбер» поставил новый рекорд по чистой прибыли уже третий год подряд, финансовый результат оказался выше уровня 2024 года на 7,9% (тогда было 1,6 трлн руб.).

Рентабельность капитала (ROE) банка за год незначительно снизилась, до 22,7%. В 2024 году этот показатель достигал 23,4%. Финансовый результат оказался чуть ниже консенсус-прогноза аналитиков, которые ожидали также рекордных 1,706 трлн руб.

В проект бюджета на 2026 год Минфин заложил дивиденды от «Сбера» в размере 397,5 млрд руб. С учетом дивидендной политики банка это означало его прогнозную чистую прибыль на уровне 1,6 трлн руб. В ноябре 2025-го глава Сбербанка Герман Греф допускал, что по итогам года и прибыль, и дивиденды обновят рекорд.

Основные финансовые показатели «Сбера»

  • По данным МСФО, чистый процентный доход «Сбера» за 2025 год составил 3,56 трлн руб. По сравнению с 2024-м он увеличился на 18,5%.
  • За январь—декабрь прошлого года чистый комиссионный доход банка снизился на 1,1%, до 842,9 млрд руб. «Сбер» ранее прогнозировал сдержанную динамику комиссионных доходов на групповом уровне.

«Сбер» резко ухудшил прогноз по доходам от комиссий. Что это значит
Подписка на РБК
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

  • В 2025 году расходы банка на резервы составили 413 млрд руб., что на 47,9% превышает уровень предыдущего года, но больше чем в кризисном 2022 году, когда аналогичная статья расходов оценивалась в 555,4 млрд руб.
  • Операционные расходы Сбербанка в прошлом году увеличились на 16,5%, до 1,06 трлн руб. 
  • В отличие от 2024-го «Сбер» показал гораздо более сдержанный прирост кредитного портфеля: объем корпоративных ссуд до вычета резервов с начала года прибавил 12,4% и достиг 31,16 трлн руб. Портфель розничных кредитов за тот же период увеличился на 6%, до 19,2 трлн руб. на 1 января. 
  • За январь—декабрь средства населения на счетах и депозитах в Сбербанке увеличились на 20,3%, на 1 января остатки достигли 33,47 трлн руб. Средства корпоративных клиентов за тот же период снизились на 5,3%, до 15,91 трлн руб.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Георгий Недогибченко
Сбербанк отчетность по МСФО чистая прибыль
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
NYT предсказала провал реставрации Лувра как «венца правления Макрона» Политика, 11:09
Биткоин попробовал подняться выше $70 тыс. Что произошло на крипторынке Крипто, 11:03
Активные и консервативные: актуальные инвестиции в фонды денежного рынка #всенабиржу!, 11:00
Как находить высокопродуктивных людей и нанимать их Образование, 11:00
Блиновская вернула себе компанию «Сады Адыгеи» Финансы, 10:55
Прощание с погибшим при взрыве у Савеловского вокзала полицейским. Фото Общество, 10:53
В Прикамье директору ЧОП предъявили обвинения после нападения в школе Общество, 10:52
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Где в России продают самые дорогие и дешевые машины? Рейтинг регионов Авто, 10:49
В Россию экстрадировали создателя финансовой пирамиды Life is Good Общество, 10:49
После обстрелов ВСУ в Белгороде без света остались 10 тыс. потребителей Политика, 10:48
Большунов стал пятым в скиатлоне на чемпионате России в Южно-Сахалинске Спорт, 10:45
Гладков рассказал об отказавшемся его подвезти жителе области Политика, 10:44
«Автостат» дал прогноз по продажам автомобилей на 2026 год Авто, 10:41
Ким Чен Ын назвал условие для улучшения отношений с США Политика, 10:40