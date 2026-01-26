 Перейти к основному контенту
0

В Думе предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard

Риски использования карт Visa и Mastercard увеличиваются, поскольку из сроки действия истекли, заявил Аксаков. Он считает, что ЦБ должен иметь право ограничивать срок действия банковских карт в рамках борьбы с мошенничеством
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Риски использования карт Visa и Mastercard возрастают, поскольку сроки их использования истекли, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Так он прокомментировал идею не наделять Центробанк полномочиями определять срок действия карт в рамках второго пакета мер по борьбе с мошенничеством из опасений, что это приведет к полной блокировке карт Visa и Mastercard.

«Те средства защиты, которые применялись в тот период, когда они эмитировались, уже устарели. <…> Соответственно, у Центрального Банка должно быть такое полномочие (устанавливать срок действия платежных карт. — РБК), и он должен иметь возможность, измеряя риски, прежде всего, для людей, принимать такое решение», — сказал Аксаков.

Депутат также допустил, что мошенники достаточно продвинулись в схемах краж средств с карт Visa и Mastercard, потому их не следует использовать и за рубежом.

В ЦБ исключили «резкие шаги» по работе карт Visa и Mastercard
Финансы
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

После начала военной операции на Украине из России ушли международные платежные системы, в том числе Visa и Mastercard. Выпущенные российскими банками карты Visa и Mastercard перестали работать за границей, а эмитированные иностранными банками — в России. Все транзакции российских карт обрабатываются через Национальную систему платежных карт (НСПК, принадлежит Центробанку). НСПК и банки продлили срок действующих карт Visa и Mastercard, чтобы поддержать их работу внутри страны, но перестали выпускать новые.

С 1 января 2025 года перестали действовать сертификаты безопасности международных платежных систем во всех чипах, рассказывал в интервью РБК глава НСПК Дмитрий Дубынин. Из-за связанных с этим рисков безопасности Центробанк решил ограничить период действия карт с истекшим сроком. В декабре директор направления НСПК в Банке России Алла Бакина сообщила, что регулятор ведет диалог с банками об отключении карт Visa и Mastercard.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

