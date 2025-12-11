Бакина: ЦБ обсуждает с банками отключение карт Visa и Mastercard в России

В ЦБ заявили, что обсуждают с банками отключение Visa и Mastercard

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Банк России ведет диалог с банками об отключении карт международных платежных систем (МПС) Visa и Mastercard в России. Об этом заявила директор департамента Национальной системы платежных карт (НСПК, принадлежит Центробанку) Алла Бакина.

«Я думаю, что достаточно скоро соответствующие решения тоже будут найдены, и к консенсусу мы придем», — сказала Бакина (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, НСПК не является оператором карт этих МПС, продукт «остался на условиях и параметрах того периода».

После ухода из России платежных систем Visa и Mastercard в 2022 году НСПК и банки продлили срок действующих карт, чтобы поддержать их работу внутри страны, но перестали выпускать новые. В июле стало известно, что ЦБ ограничит период действия таких карт.

Гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин рассказывал в интервью РБК, что ограничение работы карт с истекшим сроком годности необходимо из-за рисков безопасности, поскольку уже с начала 2025 года соответствующие сертификаты МПС перестали действовать во всех чипах без исключения.

В 2014 году, после присоединения Крыма к России и рисков отключения карт международных платежных систем была создана НСПК. Спустя год появились первые карты «Мир». Тогда они стали обязательными для перечисления зарплат сотрудникам бюджетных организаций, а также пенсий и пособий. После начала военной операции на Украине из России ушли международные платежные системы, в том числе Visa и Mastercard. НСПК стала монополистом рынка. Выпущенные российскими банками карты Visa и Mastercard перестали работать за рубежом, а эмитированные иностранными банками — в России. Все транзакции российских карт обрабатываются через НСПК.