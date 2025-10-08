В ЦБ исключили «резкие шаги» по работе карт Visa и Mastercard

В России не планируется делать «резкие движения» в вопросе отключения выданных в стране карт Visa и Mastercard с продленным сроком действия, сообщила Алла Бакина. По ее словам, в настоящее время все карты работают

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Банковские карты с истекшим сроком годности продолжают работать в России. Об этом журналистам заявила директор департамента национальной платежной системы Алла Бакина, сообщает корреспондент РБК.

«Все нормально, все карты работают. С того момента, как международные платежные системы ушли, вы знаете, что и национальная система платежной карты, все участники рынка, банки сделали все для того, чтобы они работали, и наши люди ничего не почувствовали. Мы нашли решение для того, чтобы карты не блокировались», — уточнила она.

По словам Бакиной, в этом вопросе не планируется делать «резкие шаги». «Мы находимся в диалоге с банками, с рынком [о том], как предпринять правильные шаги для того, чтобы все вопросы безопасности соблюдались и работа карт не остановилась», — отметила она.

Бакина добавила, что диалог с банками о том, когда ограничить работу карт с истекшим сроком годности, продолжается. «Это действительно важный аспект.

И здесь правильно не просто ограничить этот срок, а <...> синхронизироваться с банками [на тему того], как провести плавное замещение», — объяснила она.

Банковские карты содержат специальные цифровые сертификаты — их называют сертификатами эмитента или безопасности чипов. Срок их действия необязательно совпадает со сроком самой карты: банки приобретают такие сертификаты на разные периоды — например, на три или пять лет. К концу 2024 года действие части сертификатов истекло впервые после ухода из России международных платежных систем Visa и Mastercard. Ранее именно они продлевали эти сертификаты, что позволяло картам продолжать работать. Теперь ответственность перешла к российским банкам: они самостоятельно решали, будут ли обслуживать карты с просроченными сертификатами, а также выполняли дополнительную настройку своих банкоматов и POS-терминалов.

Ранее генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин рассказал в интервью РБК, что ограничение работы карт с истекшим сроком годности необходимо из-за рисков безопасности, так как с 1 января 2025 года сертификаты безопасности международных платежных систем перестали действовать абсолютно во всех чипах.

Дубынин добавил, что в настоящее время НСПК формирует общее мнение рынка, чтобы показать его Банку России. «Обсуждение было, мы сейчас ожидаем в том числе предложение банков о том, какими эти сроки (вывода из оборота карт. — РБК) могли бы быть», — сказал он.

После ухода международных платежных систем Visa и Mastercard из России в 2022 году отечественные банки продолжили обслуживать их карты даже после окончания указанного на них срока действия. Однако в июле 2025 года Банк России объявил о намерении установить ограничения на использование карт с истекшим сроком годности. «Мы просто заранее объявим [срок ограничения] для того, чтобы банки смогли вот этот свой остаток [карт] завершить», — заявила тогда Бакина.