Россиянам предложили новый способ ввода самозапрета на кредиты

Законопроект о самозапрете на кредиты снова находится в активной фазе обсуждения, узнал РБК. В частности, его новая версия предлагает разрешить россиянам подавать заявления о запрете не только через «Госуслуги», но и в банках

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Законодатели предлагают упростить для россиян механизм установки самозапрета на кредиты — подавать заявление о добровольном отказе от получения ссуд планируется разрешить не только на портале «Госуслуги» и в многофункциональных центрах (МФЦ), но и напрямую через банки и микрофинансовые организации (МФО). Норма может заработать с января 2026 года.

Такие изменения содержатся в рабочей версии законопроекта ко второму чтению, который предполагает поправки в законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях». РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил РБК основные изменения в этой версии законопроекта. Об их корректности рассказал и первый зампред комитета Госдумы Константин Бахарев, пояснив, что документ еще «находится в работе», обсуждение отдельных пунктов продолжается.

Как появилась идея самозапрета на кредиты Основная цель поправок о самозапрете на кредиты — снизить риски оформления ссуд мошенниками в результате кражи данных клиента или введения его в заблуждение с помощью методов социальной инженерии. Идея дать россиянам возможность при желании указывать в кредитной истории отказ от получения кредитов и займов обсуждается с 2021 года. Весной 2023 года законопроект о самозапрете на кредиты был внесен в Госдуму, в октябре он был принят в первом чтении. Изменения в законодательство поддерживают Банк России и правительство. Речь идет о том, что потребитель сможет бесплатно в любой момент времени сколько угодно раз вводить и снимать запрет на выдачу себе потребкредитов и микрозаймов (ограничения не распространяются на ипотеку и автокредиты). Данные об этом должны поступать в бюро кредитных историй и указываться в кредитной истории клиента, а кредиторы при наличии такой отметки в отчете — отказывать ему в предоставлении ссуды. Ограничения вступают в силу на следующий день после подачи такого заявления от физлица, а на снятие запрета требуется уже 48 часов, следует из текста законопроекта, принятого в первом чтении.

Что изменилось в новой версии законопроекта

Кредиторы и бюро кредитных историй будут проверять, действует ли в отношении клиента запрет на выдачу ссуд, не только по его паспортным данным, но и по дополнительному параметру. Изначально предполагалось, что это будет СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета), но в новой версии вместо него упоминается ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). Это предложение было озвучено еще осенью, почти сразу после принятия законопроекта в первом чтении.

«ИНН — наиболее удобный для всех идентификатор, который не меняется в течение жизни человека, даже при потере документа», — прокомментировал изменения Бахарев. Этот пункт законопроекта, в отличие от некоторых других, уже не вызывает обсуждений, указал он.

В рабочей версии законопроекта есть пункты о том, что работать с заявлениями граждан о самозапрете на кредиты (бумажными и электронными) должны будут банки и МФО. При этом срок вступления закона в силу в целом смещается на 15 января 2025 года, а ключевых пунктов, связанных с работой кредиторов, — на 15 января 2026 года. Оба этих вопроса окончательно не решены, отмечают собеседники РБК.

«Я против этого выступаю, поскольку банки [и МФО] — заинтересованные организации, и они могут создать проблемы для тех, кто хочет установить самозапрет. Это возможность для злоупотреблений. Лучше все-таки через портал [«Госуслуги»] это делать. Надеюсь, этого пункта не будет», — отметил Аксаков. Он также заявил о желании внедрить норму «как можно быстрее, чтобы люди могли воспользоваться».

Бахарев отметил, что увеличение перечня каналов для подачи заявлений в целом «расширяет окно возможностей для граждан», но это может существенно сдвинуть сроки вступления нормы в силу.

«Банки и микрофинансовые организации говорят, что в этом случае им нужно больше времени на то, чтобы, например, решить вопрос с приемом заявления как в бумажной, так и в электронной форме. Некоторые банки, например, уже отказались от работы с бумажными документами и не заинтересованы в том, чтобы принимать заявления от граждан в бумажной форме. Есть момент, связанный с электронными подписями», — перечисляет депутат.

Кроме того, он объяснил возможную причину задержки сроков внедрения поправок, даже если законодатели не обяжут банки и МФО работать с заявлениями граждан о самозапрете на кредиты. «Возникает момент, связанный с деятельностью многофункциональных центров: они несут расходы, если человек принес заявление на бумаге, а его нужно конвертировать в электронный документ и дальше передать в квалифицированное бюро кредитных историй. И это расходы регионов, которые в текущей редакции принятого бюджета не предусмотрены», — рассказал Бахарев.

Депутат тоже выразил надежду, что окончательная версия законопроекта ко второму чтению будет оперативно согласована с участниками рынка, ЦБ и Минфином, а закон начнет действовать все-таки с 1 июля этого года.

«Нам важно синхронизировать его вступление в силу с другим ранее принятым законом, направленным тоже на борьбу с финансовыми мошенниками (он предоставляет банкам и платежным системам право приостанавливать подозрительные переводы денежных средств между физлицами на срок до 48 часов). Он тоже вступит в силу как раз в июле», — напомнил Бахарев. Это, по его словам, «перекроет различные лазейки», которыми пользуются мошенники.

Что о самозапрете на кредиты думают эксперты

Инструмент потенциально действенный, считает глава регионального блока проекта «За права заемщиков» Народного фронта Галактион Кучава. Он поддерживает и установленный срок на снятие самозапрета — 48 часов. «Это даст возможность жертвам осознать происходящее, посоветоваться с родными, знакомыми. Мошенникам дорога каждая минута, спешка — их главный рычаг давления и инструмент. Возиться двое суток, держать в напряжении и стрессе жертву не так просто и выгодно. Поэтому период снятия самоограничения будет весьма продуктивен для предотвращения хотя бы части схем мошенничества», — говорит Кучава.

«Замена СНИЛС на ИНН в качестве основного идентификатора для проверки представляется более логичной, так как ИНН фигурирует в широком спектре финансовых операций», — отмечает эксперт по сетевым угрозам компании «Код безопасности» Константин Шуленин. Он тоже в целом одобряет механизм добровольного запрета на кредиты, хотя указывает на ряд «потенциально узких мест», которые еще стоит проработать.

«Если киберпреступник сможет заполучить учетные данные для входа на «Госуслуги», то сможет снять самозапрет на выдачу потребкредитов и займов, что сработает уже против реального владельца аккаунта», — предупреждает эксперт. По словам Шуленина, пользователям сервиса стоит усилить защиту своего аккаунта с помощью двухфакторной аутентификации, включить уведомления о всех действиях в учетной записи, а также регулярно проверять электронную почту и СМС.

«Сам процесс получения кредита мошенниками значительно осложнится и растянется по времени, но полностью не исключит возможность такого преступления», — считает специалист компании F.A.C.C.T. по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков. Он также предупреждает, что мошенники, в принципе, могут воспользоваться и новостью о появлении опции самозапрета на кредиты, например, «попытаться получить конфиденциальную информацию о карте и других данных жертвы под видом звонка из уполномоченной организации о запрете на выдачу кредита».