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Общество ,  
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Силовики нагрянули в криптообменники, маскировавшиеся под турфирмы

Волк: в Москве задержали нелегальных банкиров с оборотом 200 млн руб.
Московские полицейские задержали членов трансграничной группировки, которые под видом турфирм управляли незаконными криптообменниками. Предварительно, нелегальный оборот точек превышал 200 млн руб.

Силовики нагрянули в криптообменники, маскировавшиеся под турфирмы
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Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержали участников трансграничной группировки, которая оказывала услуги по обналичиванию и переводу денежных средств и криптовалюты за пределы России, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она уточнила, что с целью конспирации преступники действовали под вывесками туристических компаний, офисы которых располагались в деловом центре на Пресненской набережной и в других районах столицы. Взаимодействие с потенциальными клиентами, по словам Волк, осуществлялось через чат в одном из мессенджеров.

«Также теневые банкиры оказывали «услуги» по выводу финансовых активов в виде криптовалюты за пределы Российской Федерации. Они использовали криптокошельки, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. <...> По предварительным подсчетам, нелегальный оборот превышал 200 млн руб.», — сообщила представитель МВД.

В ходе обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов изъяты денежные средства в различной валюте, печати, электронные носители информации, средства связи, а также иные предметы и документы.

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность). Максимальное наказание по данной статье — до семи лет лишения свободы. Предполагаемому организатору противоправной деятельности предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Силовики пришли с обысками в криптообменник в Москва-Сити
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

После начала российской спецоперации многие ведущие мировые криптобиржи, включая крупнейшую в мире Binance, объявили об уходе или приостановке деятельности в стране. На этом фоне начали появляться серые криптообменники. «Сбер» еще в начале 2023 года установил, что сумма средств, переведенных через криптообменники в офисном центре «Москва-Сити» в биткоинах, составила 500 млн руб.

Регулирование криптовалют и майнинга обсуждается в России с 2022 года. Напрямую обращение цифровой валюты на территории России сейчас запрещено. При этом Россия занимает второе место по ее добыче — благодаря низким тарифам на электроэнергию за 2023 год майнеры добыли примерно 54 тыс. биткоинов на сумму $3,5 млрд, оценивала Ассоциация промышленного майнинга. Первое место занимают США (143 тыс. на $9,4 млрд).

В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра финансов Иван Чебесков называл регулирование криптовалют и майнинга приоритетным вопросом для своего ведомства. В августе президент Владимир Путин легализовал деятельность по добыче криптовалют.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
криптовалюта Москва полиция обналичивание денег Денежные переводы
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Силовики пришли с обысками в криптообменник в Москва-Сити
Общество
Путин легализовал майнинг криптовалют
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