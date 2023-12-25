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Финансы ,  
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При выдаче кредита у россиян будут требовать ИНН

У россиян при выдаче кредитов будут требовать ИНН для проверки на самозапрет
Россияне смогут получать кредиты только после предъявления ИНН — он будет идентификатором для установки самозапрета на выдачу займов, сообщил Аксаков. Закон о самозапрете начнет действовать в 2025 году, добавил он

При выдаче кредитов у россиян будут требовать индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), его решили сделать идентификатором для установки самозапрета, заявил в интервью «Известиям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Банки будут сверять данные с реестром самозапретов.«Финорганизации будут обращаться в бюро кредитных историй и получать от них информацию, можно ли одобрить ссуду клиенту. Регулятор предлагает, чтобы банки запрашивали данные у всех четырех БКИ, чтобы избежать возможных ошибок. А банки настаивают на запросе только в одном бюро», — сообщил он.

Как отмечает Аксаков, в документе прописали, что закон о самозапрете на кредиты начнет действовать с 2025 года. Это связано с тем, что он потребует «серьезной технологической перенастройки систем»: «нужно будет наладить взаимодействием банков и БКИ, а на это потребуется время». «Но законопроект все готовы поддержать, поэтому в начале 2024-го мы его примем», — добавил он.

ЦБ предложил ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов еще летом прошлого года, заявив, что это поможет в борьбе с мошенничеством. По задумке регулятора, ставить соответствующую отметку на «Госуслугах» или отказываться от нее можно неограниченное количество раз. Взять кредит возможно через два дня после снятия галочки. В апреле этого года законопроект внесли в Госдуму, а 10 октября он был одобрен в первом чтении.

Реальные ставки по потребкредитам вернулись к пику весны 2022 года
Финансы
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Замглавы правления ВТБ Георгий Горшков в начале декабря сообщил, что по результатам 2023 года продажи розничных кредитов в России вырастут в 1,5 раза — на 57% и превысят 16 трлн руб. Всего за 11 месяцев 2023 года россияне оформили кредиты на 14,8 трлн руб без учета POS-кредитования — потребительского кредита, выдаваемого в торговых точках. Этот результат на 65% превышает результат аналогичного периода 2022 года.

По оценкам Frank RG, за 11 месяцев этого года в России установлен рекорд как по числу, так и по объему выданных POS-кредитов, пишет«Коммерсантъ». Так, их количество составило 13,6 млн штук, а объем POS-кредитования достиг 447,6 млрд руб.

В интервью затрагивается и тема льготных ипотек. Аксаков считает, что решение о продлении семейной ипотеки примут «довольно быстро», но «массовые госпрограммы нужно сворачивать». Поскольку на 35% льготная ипотека «была на 35% выбрана» в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти, депутат считает, что программа «фактически помогала богатым регионам, а не тем, где такая поддержка требовалась». Кроме того, за время действия программы разница между стоимостью жилья на первичном и вторичном рынках увеличилась с 10 до 40%.

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Аксаков предположил, что ипотека на новостройки будет продлеваться после июля 2024-го только для некоторых категорий граждан и для определенных регионов, «чтобы стимулировать приток населения».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Анатолий Аксаков кредиты
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