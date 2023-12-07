ВТБ увидел увеличение популярности кредитов у россиян

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По результатам 2023 года продажи розничных кредитов в России вырастут в 1,5 раза — на 57% и превысят 16 трлн руб. Об этом сообщил замглавы правления ВТБ Георгий Горшков на форуме «Россия зовет!».

«Драйвером роста рынка в 2023 году становятся ипотека и автокредиты, объем продаж которых достигнет 9,3 трлн руб. в сравнении с 6,8 трлн руб. по кредитам наличными. Однако рекордные показатели сформированы во многом за первые три квартала. Повышение ключевой ставки и введенные Банком России ограничения уже отразились на продажах в конце года, предвосхитив «зимний» период розничного кредитования», — сказал Горшков.

За 11 месяцев 2023 года россияне оформили кредиты на 14,8 трлн руб. Сумма приведена без учета POS-кредитования — потребительского кредита, выдаваемого в торговых точках. Этот результат на 65% превышает результат аналогичного периода 2022 года. ВТБ за этот период выдал 2,5 трлн руб. розничных кредитов, что в 1,6 раза превышает показатель за январь—ноябрь 2022 года.

В ВТБ поясняют, что новые требования регулятора изменили спрос заемщиков на кредиты с сентября. На фоне его ужесточений (роста ключевой ставки и ограничений на выдачу кредитов физлицам) в четвертом квартале произошло «охлаждение» рынка. По прогнозам банка, выдачи превысят 4,1 трлн руб.: это на 21% выше, чем в четвертом квартале 2022 года, но на 16% ниже, чем в третьем квартале нынешнего.

В четвертом квартале 2023 года рынок кредитования физлиц замедлится — выдачи сократятся на 16% по отношению к третьему кварталу, а на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка этот тренд продолжится, предупредил он.

Кроме того, в 2024 году рынок ожидает стагнация, полагают аналитики ВТБ. «Ключевая ставка будет близка к текущему уровню большую часть года. Надеемся, что регулятор сможет выполнить необходимые таргеты по инфляции, что поможет банкам вернуться к фазе роста кредитного рынка и развитию программ рефинансирования», — рассказал Горшков.

ВТБ прогнозирует, что по результатам года будет выдано ипотечных кредитов на 7,6 трлн руб., это более чем наполовину выше показателей 2022 года. В четвертом квартале рост ставок и меры ЦБ по «охлаждению» рынка сократили спрос заемщиков на 10% по сравнению с третьим. В 2024 году, по оценке ВТБ, уровень продаж ипотеки в России достигнет 5,2 трлн руб. (с учетом завершения госпрограммы), что будет примерно на треть ниже результатов 2023 года.

В случае с автокредитованием банк ожидает роста продаж рынка примерно до 1,6 трлн руб. Этот результат более чем в два раза превысит показатель по итогам 2022 года. Рынок смогли поддержать расширение ассортимента китайских машин, перезапуск отечественного производства, а также увеличение числа субсидированных программ. В 2024 году рост автокредитования продолжится, основными факторами будут выступать восстановление рынка продаж новых машин до докризисного уровня.



В части потребительского кредитования, по оценке ВТБ, до конца года спрос на необеспеченные кредиты продолжит снижаться в связи с мерами ЦБ по охлаждению рынка и изменением ценовых параметров после увеличения ключевой ставки. Их влияние также приведет к уменьшению среднего чека по кредитам.