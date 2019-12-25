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Финансы ,  
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Костин напомнил о сложности приватизации ВТБ из-за санкций
По словам главы ВТБ, при отсутствии западных ограничений банк мог бы давно стать частным. Сегодня частным инвесторам принадлежит 39% акций банка
Андрей Костин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Вариантов приватизации ВТБ немного, и все они сложные, поскольку кредитная организация находится под действием американских санкций. Об этом заявил президент и председатель правления госбанка Андрей Костин, отвечая на вопросы журналистов перед встречей президента Владимира Путина с представителями крупного бизнеса, передает ТАСС. Банкира спросили, какой вариант приватизации ВТБ является предпочтительным, на что он ответил: «Вариантов немного, варианты сложные, все-таки санкции».

ВТБ попал под санкции в 2014 году, а сам Костин в 2018 году. В октябре Костин заявил, что санкции создают препятствия для снижения доли государства в банке. По его словам, ВТБ давно мог бы стать частным банком или акционерным обществом с исключительно частными акционерами. Костин добавил, что сейчас частным инвесторам принадлежит 39% банка, однако после снятия санкций эта доля могла бы превысить 50%.

В январе прошлого года Костин уже говорил, что приватизация банка, успешно начавшаяся в 2007 году, остановилась в связи с появлением санкций, из-за которых американские и европейские частные инвесторы не могут купить акции ВТБ. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов отмечал, что власти откладывают приватизацию ВТБ до тех пор, пока не будут сняты санкции.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Андрей Костин, приватизация, ВТБ
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