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Глава ВТБ рассказал о повлиявших на остановку приватизации банка санкциях
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Глава ВТБ рассказал о повлиявших на остановку приватизации банка санкциях
Экономика, 19:19
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Глава ВТБ рассказал о повлиявших на остановку приватизации банка санкциях

Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что приватизация банка ВТБ остановлена из-за санкций западных стран. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, американские и европейские инвесторы не могут приобрести акции банка. Министр финансов Антон Силуанов в феврале 2017 года заявил, что российские власти откладывают приватизацию ВТБ до тех пор, пока не будут сняты западные санкции. Банк ВТБ попал под санкции в 2014 году.

Также Костин ответил на вопрос о возможных новых санкциях. «У нас мало информации о том, что могут предусматривать данные санкции. Все держится в тайне. Когда появятся какие-либо новости, мы сможем делать выводы. В настоящий момент очень сложно сказать», — сказал он.

Приватизацию ВТБ решили отложить до снятия санкций
Экономика

На вопрос о том, как в России воспринимают Америку, Костин ответил: «мы плохо понимаем, что происходит». «Мы полагали, что вы сначала избрали президента, а потом обрушились на него с нападками. Это немного нелепо. Мы считаем, что это даже немного опасно, потому что в Европу поступает больше оружия, Россия примет ответные меры. Что произойдет?» — отметил Костин. По его словам, такая ситуация «очень опасна».

«Я не говорю про ядерную войну, но, знаете, когда слишком большой военный контингент, когда слишком много оружия сосредотачивается рядом, то это, как мне представляется, приводит к снижению уровня безопасности, что плачевно», —подчеркнул Костин.

Отвечая на вопрос, как улучшить отношения между двумя странами, глава ВТБ заявил, что не знает, как это может произойти. «Америка планирует вводить новые санкции. И как России следует на них реагировать? Расширять сотрудничество? Сомневаюсь», — сказал Костин.

Говоря о «еще одной больной теме», зимней Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане, глава ВТБ подчеркнул, что «ситуация сложилась так, с ней ничего не поделаешь». «Надеюсь, российская команда поедет [на Игры]. Северокорейские спортсмены едут на игры, а российские нет. Вероятно, г-н Ким Чен Ын ведет себя лучше, чем г-н Путин, не знаю», — отметил Костин.

Говоря о президенте США Дональде Трампе, Костин отметил, что в 2017 году американский лидер «предстал как антиглобалист и противник свободной торговли». «Я был во Вьетнаме, когда он там выступал. А за день до этого он был с визитом в Китае, где говорил китайцам очень приятные вещи. А на следующий день во Вьетнаме он говорил о Китае в несколько ином тоне. Так что мы не знаем, но мы с большим интересом ждем его выступления в пятницу», — добавил глава ВТБ.

В кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе 23 января Костин рассказал о «растущей угрозе военного конфликта» в Европе. Глава ВТБ подчеркнул, что если Вашингтон продолжил вводить санкции против Москвы, то для России это станет сигналом «объявления войны». «НАТО требует больше оружия и распространяет большое количество оружия в Европе, Россия будет отвечать тем же», — отметил Костин.
Теги: ВТБ , Андрей Костин , Санкции
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