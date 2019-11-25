Росфинмониторинг допустил ужесточение требований по трудовым спорам

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Росфинмониторинг считает возможным ужесточить требования к выдаче удостоверений комиссий по трудовым спорам (КТС), а также предлагает согласовывать решения КТС с территориальными органами федеральной инспекции труда и региональными подразделениями фонда социального страхования. Об этом РБК сообщил представитель ведомства.

Эти меры должны помочь в борьбе со схемой отмывания денежных средств, в которой удостоверения КТС используются с целью вывода денежных средств со счетов юридического лица.

В октябре 2019 года со счета предпринимателя — клиента Тинькофф Банка были списаны почти 5,5 млн руб. на основании удостоверения КТС, подлинность которого не была подтверждена. Транзакция произошла по исполнительному документу о переводе задолженности по зарплате. Друг предпринимателя — блогер Михаил Жуховицкий — на своей странице в Facebook сообщил, что менеджеры банка не проявили должной осмотрительности и провели сомнительную операцию. Кредитная организация в свою очередь заявила, что клиент до спорной операции сам узнавал у сотрудников банка условия ее проведения, а перед транзакцией подтвердил перечисление средств названным людям. В ноябре контроль за документами КТС предложил ужесточить Национальный совет финансового рынка (НСФР), в который входят в том числе крупнейшие российские банки. Минюст, в свою очередь, сообщал, что уже подготовил поправки в Трудовой кодекс и закон «Об исполнительном производстве», призванные бороться с таким видом мошенничества. Они включают требование о проверке подлинности выданных удостоверений КТС уполномоченным органом власти. Это позволит обеспечить прозрачность процедуры принудительного исполнения и снизить риски, отмечали в Минюсте.

«В настоящее время Минтруд России и Минюст России при участии Росфинмониторинга разрабатывают законодательные предложения по совершенствованию механизма исполнения решений комиссий по трудовым спорам в целях исключения альтернативных схем обналичивания денежных средств», — сказал представитель Росфинмониторинга.