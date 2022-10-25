Депутаты предложили сократить доступ внешних аудиторов к отчетности ЦБ

Проверку финансовой отчетности Банка России за 2022 год хотят в большей степени доверить Счетной палате, а не независимым аудиторам. Это необходимо, чтобы «минимизировать риски утечки данных» об операциях ЦБ в условиях санкций

Здание Центробанка РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Из-за кризиса и санкций обязательная проверка финансовой отчетности Банка России за 2022 год может пройти в новом формате: часть данных об операциях и движении средств по счетам ЦБ может быть скрыта от независимого аудитора. Такое предложение содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму группой сенаторов и депутатов, среди которых зампред Совфеда и координатор комитета по бюджету и финрынкам Николай Журавлев, а также глава думского комитета по финансовому рынке Анатолий Аксаков.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, изменение подхода к оценке отчетности российского регулятора необходимо для «минимизации рисков в условиях текущей геополитической обстановки и недружественных действий иностранных государств».

По закону «О Центральном банке» (86-ФЗ) Банк России ежегодно не позднее 15 мая обязан предоставлять на утверждение Госдумы годовой отчет, в который входит в том числе финансовая отчетность, аудиторское заключение к ней, а также заключение Счетной палаты. Последняя проверяет только счета и операции ЦБ, на которые распространяется закон «О гостайне». Независимый внешний аудитор имеет доступ к любым сведениям, необходимым для полного анализа отчетности, при этом компания несет ответственность за распространение этой информации третьим лицам. Аудитор для ЦБ выбирается ежегодно Национальным финансовым советом (НФС) — коллегиальным органом из 12 человек, в который входят представители Совфеда, Госдумы, правительства, назначенцы от президента и председатель Банка России. Финансовую отчетность ЦБ за 2021 год проверяли две аудиторские компании — Центр аудиторских технологий и решений и «ФинЭкспертиза».

Законопроект предполагает, что НФС будет решать, какие операции и данные по счетам ЦБ нужно закрыть от внешнего аудитора, доверив их проверку только Счетной палате. Новый механизм будет действовать до конца 2023 года, то есть затронет финансовую отчетность Банка России только за этот год.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, а спустя несколько дней власти США и Евросоюза решили ввести санкции против Банка России. Под заморозку попали активы ЦБ в долларах и евро, то есть часть золотовалютных резервов (ЗВР) страны примерно на $300 млрд.

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Не хранить в этих валютах часть ЗВР было невозможно, поскольку доллар и евро активно использовались российскими экономическими агентами в финансовых и торговых операциях, объяснял в интервью РБК первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. После введения санкций регулятор ограничил раскрытие информации о состоянии резервов — например, он больше не публикует квартальные отчеты о структуре золотовалютных резервов. Он также ограничил раскрытие отчетности банков и других участников финансового рынка.