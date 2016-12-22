ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,39 64,94 EUR Нал. 76,13 74,61 USD Бирж. 65,51 +0,26 EUR Бирж. 75,11 +0,32 USD ЦБ. 65,31 +0,00 EUR ЦБ. 74,86 -0,51 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6561,10 -19,30 IMOEX 2305,58 -0,13% RTSI 1106,82 -0,87% Brent 77,00 -3,40% DJIA 25191,43 -0,50% Nasdaq 7439,12 -0,40%
СМИ узнали о нежелании банков КНР обслуживать россиян из-за риска санкций
Лента новостей
СМИ узнали о нежелании банков КНР обслуживать россиян из-за риска санкций 04:48, Бизнес Посольство уточнило число пострадавших в аварии эскалатора в Риме россиян 04:26, Общество Минюст предложил ужесточить наказание за склонение детей к преступлениям 03:53, Общество Потанин описал спор с Дерипаской фразой «поправится, тогда поговорим» 03:35, Бизнес Холодные игры: от чего зависит качество и надежность зимних шин 03:31, Партнерский материал Дипломаты установили личности всех потерпевших в аварии эскалатора в Риме 02:57, Общество Крупнейшее объединение фанатов «Спартака» раскритиковало отставку Карреры 02:25, Общество «Ведомости» узнали о законопроекте по легализации параллельного импорта 02:23, Бизнес Нового куратора московских выборов нашли в департаменте торговли 02:13, Политика Пользователи массово пожаловались на сбои в работе сервисов Apple 01:59, Технологии и медиа Экс-владельцы «Мортона» откроют сеть спа-центров за 4,5 млрд рублей 01:33, Бизнес Очевидцы рассказали об аварии эскалатора с болельщиками ЦСКА в Риме 01:15, Общество ОНФ назвал лидеров по закупкам дорогих автомобилей среди госкомпаний 01:00, Экономика Румынский суд оправдал «дочек» ЛУКОЙЛа 00:59, Бизнес МИД продолжит добиваться от Грузии отмены вето на наблюдательные полеты 00:37, Политика ЦСКА проиграл «Роме» и упал на третье место в группе ЛЧ 00:18, Спорт «Ювентус» победил «Манчестер Юнайтед» в выездном матче Лиги чемпионов 00:08, Спорт Моя боль: как перестать жить в сети и завидовать 23 окт, 23:59, Спецпроект РБК PINK Трамп отреагировал на предложение Путина встретиться в Париже 23 окт, 23:57, Политика Болельщики ЦСКА и «Ромы» устроили несколько драк перед матчем в Риме 23 окт, 23:50, Общество Адвокат Исмаилова опровергла передачу им письма в администрацию Путина 23 окт, 23:36, Политика Спецпрокурор Мюллер объяснил обвинения против фирм Евгения Пригожина 23 окт, 23:26, Политика Болтон рассказал о возможности размещения новых ракет США в Европе 23 окт, 23:21, Политика Швейцария начала уголовное преследование «шпионивших» россиян 23 окт, 23:17, Политика Могерини рассказала о последствиях милитаризации Азовского моря 23 окт, 22:49, Политика ВТБ подал заявку на выкуп 100% Новороссийского комбината хлебопродуктов 23 окт, 22:39, Бизнес Десятки болельщиков ЦСКА пострадали в аварии эскалатора в Риме 23 окт, 22:37, Фотогалерея  Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы 23 окт, 22:29, РБК и Philips
СМИ узнали о нежелании банков КНР обслуживать россиян из-за риска санкций
Новые санкции США, 04:48
0
СМИ узнали о нежелании банков КНР обслуживать россиян из-за риска санкций
По данным «Коммерсанта», с трудностями сталкиваются не только фигуранты SDN-списка США, но даже лица, которых санкции не коснулись. Проблема недавно обсуждалась между Москвой и Пекином на специальном заседании
Фото: Carlos Barria / Reuters

О том, что россияне сталкиваются с трудностями при работе с китайскими банками из-за санкционных рисков, газета «Коммерсантъ» сообщает со ссылкой на протокол заседания подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере между Россией и КНР, где обсуждалась данная проблема.

Заседание, по данным издания, состоялось 27–28 сентября в Шэньчжэне. На нем стороны обсуждали «барьеры, препятствующие своевременному проведению межбанковских платежей и открытию корреспондентских счетов». Москва «настойчиво» поднимала вопрос о том, что китайские банки блокируют или затягивают операции российских компаний, уточняют источники газеты.

В ответ на это представители Народного банка Китая (аналог российского Центробанка) заявили лишь, что «готовы продолжать» передавать коммерческим банкам КНР информацию «о характере действующих санкционных ограничений». По информации собеседников «Коммерсанта», с трудностями при работе с китайскими банками сталкиваются не только фигуранты санкционных списков, но и те юридические и физические лица, которых санкции не коснулись.

Издание напоминает, что впервые о сложностях с привлечением денег «не только с западных, но и с восточных рынков» заявил еще в декабре 2014 года глава Сбербанка Герман Греф. В июне 2015 года подобные проблемы подтверждал и первый зампред ВТБ Юрий Соловьев, указывая, что «большая часть китайских банков отказывается проводить операции с российскими кредитными организациями». С тех пор и вплоть до этой осени проблема в публичном пространстве больше не звучала.

Опрошенные изданием представители трех российских и двух китайских банков, имеющих отделения в обеих странах, заявили, что проблема изначально появилась после первых раундов санкций в конце 2014 года. К концу 2015 года ее удалось «более-менее решить», отмечают они. Ситуация, по их словам, ухудшилась с мая этого года, особенно для компаний, которые попали в так называемый список SDN Минфина США. Опрошенные «Коммерсантом» предприниматели и сотрудники компаний, ведущие бизнес с Китаем и просто живущие в стране, также подтверждают, что проблемы в последние полгода возникают постоянно.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: санкции , Китай , банки
Главное
Трамп отреагировал на предложение Путина встретиться в Париже Политика
Материалы по теме
Медведев напомнил о жившем десятилетиями под санкциями СССР Политика
Рогозина временно вывели из-под санкций США Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter