 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Коллекторы сообщили, через сколько дней просрочки банки передают им долги

АБК: чаще всего банки передают долги коллекторам спустя 30 дней просрочки
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банки чаще всего передают долги коллекторам спустя 30 дней просрочки, рассказал «РИА Новости» генеральный директор коллекторского агентства АБК (входит в экосистему «Сбера») Максим Колосков.

«Передаются долги обычно где-то дней 30 плюс просрочки, то есть на ранних сроках не передаются, потому что это больше техническая просрочка», — рассказал глава АБК.

Колосков также отметил, что передача долга происходит в соответствии с 230-ФЗ: проходят тендеры, выбираются агенты и идет передача «как на аутсорсинг».

«Банки, проведя все необходимые мероприятия, найдя точки безубыточности для себя, принимают решение, что дальше сопровождать долг им невыгодно, и передают его на обычной электронной торговой площадке, которых несколько на рынке. Путем обычных открытых конкурсных процедур компании соревнуются, предлагают какую-то лучшую цену, и исходя из этого приобретают портфели», — объяснил глава агентства.

Вместе с тем, отметил Колосков, коллекторские агентства обязаны в течение пяти рабочих дней уведомить клиента, что перекупили долг у банка. Информация о передаче также публикуется в специальном реестре.

Россиянам дадут право на «комплексное урегулирование» долгов по кредитам
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Как уточняли РБК в апреле в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в начале года средний размер платежа российского должника в адрес коллекторов превысил 5 тыс. руб. в месяц, а в марте достиг 5,3 тыс. руб. За январь—март средний платеж профессиональным взыскателям увеличился на 13,8% — такого резкого прироста не наблюдалось с третьего квартала 2022 года, когда платежная дисциплина должников в России начала восстанавливаться после пика кризиса.

Согласно статистике ЦБ, на начало марта задолженность россиян по банковским кредитам составляла 33,66 трлн руб. К просроченной относилось меньше 3,5% этой суммы. По итогам 2023-го, 36% долгов, проданных коллекторам банками, были с просрочкой до одного года, еще 22% — до двух лет, следует из данных ПКБ. Всего за год кредитные организации передали взыскателям долги на 258 млрд руб., оценивали в компании.

Ранее «Сбер» приводил данные, что 35% российских заемщиков относятся к категории тех, у кого сразу два кредита и более в разных банках.

Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне

Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»

В России доля потребителей водки выросла до 42% за год

Израиль начал военную операцию в Ливане

Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри

Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию

Создатель Flibusta сообщил о закрытии проекта из-за тяжелой болезни

Турция сократила закупку российской нефти вдвое

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
кредиты Сбербанк коллекторы Долги Просрочка
Материалы по теме
Как должники стали платить коллекторам больше ₽5 тыс.
Финансы
В Госдуме предложили взыскивать долги по ЖКУ через нотариусов
Общество
Минфин предложил взыскивать долги по налогам с граждан без суда
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 103,41 (+0,19) Инвестиции, 24 сен, 17:43 Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 92,86 (-0,06) Инвестиции, 24 сен, 17:43
Почему инвесторов не впечатляют испытания вакцин от ракаPro, 09:08
Гладков сообщил о сбитой на подлете к Белгороду воздушной целиПолитика, 09:03
В Ливане рассказали об обращении к России из-за конфликта с ИзраилемПолитика, 09:00
Структура Минздрава подала в суд на ФАС из-за лекарства от муковисцидозаБизнес, 09:00
В Якутии возбудили второе дело в связи с крушением вертолета RobinsonОбщество, 08:58
Парламент Киргизии отказался вернуть Аскару Акаеву статус экс-президентаПолитика, 08:55
Почему смартфоны не обрушили продажи премиум-фотокамер — The EconomistPro, 08:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минфин предложил решение против налогового «демпинга» малого бизнесаЭкономика, 08:30
За ночь над Курской и Белгородской областями сбили два дрона ВСУПолитика, 08:21
СК назвал две основные версии отравления семьи, где погибли все детиОбщество, 08:18
Минобрнауки предложило оставить менеджеров без ЕГЭ по иностранному языкуОбщество, 08:12
Коллекторы сообщили, через сколько дней просрочки банки передают им долгиФинансы, 08:10
Небензя назвал условие продолжения военной операции на УкраинеПолитика, 08:07
Легойда назвал необходимыми «разумные ограничения» алкоголя в культуреВино, 08:00