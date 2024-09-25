Коллекторы сообщили, через сколько дней просрочки банки передают им долги

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Банки чаще всего передают долги коллекторам спустя 30 дней просрочки, рассказал «РИА Новости» генеральный директор коллекторского агентства АБК (входит в экосистему «Сбера») Максим Колосков.

«Передаются долги обычно где-то дней 30 плюс просрочки, то есть на ранних сроках не передаются, потому что это больше техническая просрочка», — рассказал глава АБК.

Колосков также отметил, что передача долга происходит в соответствии с 230-ФЗ: проходят тендеры, выбираются агенты и идет передача «как на аутсорсинг».

«Банки, проведя все необходимые мероприятия, найдя точки безубыточности для себя, принимают решение, что дальше сопровождать долг им невыгодно, и передают его на обычной электронной торговой площадке, которых несколько на рынке. Путем обычных открытых конкурсных процедур компании соревнуются, предлагают какую-то лучшую цену, и исходя из этого приобретают портфели», — объяснил глава агентства.

Вместе с тем, отметил Колосков, коллекторские агентства обязаны в течение пяти рабочих дней уведомить клиента, что перекупили долг у банка. Информация о передаче также публикуется в специальном реестре.

Как уточняли РБК в апреле в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в начале года средний размер платежа российского должника в адрес коллекторов превысил 5 тыс. руб. в месяц, а в марте достиг 5,3 тыс. руб. За январь—март средний платеж профессиональным взыскателям увеличился на 13,8% — такого резкого прироста не наблюдалось с третьего квартала 2022 года, когда платежная дисциплина должников в России начала восстанавливаться после пика кризиса.

Согласно статистике ЦБ, на начало марта задолженность россиян по банковским кредитам составляла 33,66 трлн руб. К просроченной относилось меньше 3,5% этой суммы. По итогам 2023-го, 36% долгов, проданных коллекторам банками, были с просрочкой до одного года, еще 22% — до двух лет, следует из данных ПКБ. Всего за год кредитные организации передали взыскателям долги на 258 млрд руб., оценивали в компании.

Ранее «Сбер» приводил данные, что 35% российских заемщиков относятся к категории тех, у кого сразу два кредита и более в разных банках.