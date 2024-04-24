Средний платеж россиян коллекторам превысил 5 тыс. руб. в месяц

В начале 2024 года россияне стали лучше платить коллекторам — средний размер перевода от должника за январь—март вырос на 13,8%, сообщили в НАПКА. Это произошло из-за роста зарплат и скидок от взыскателей

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В начале 2024 года средний размер платежа российского должника в адрес коллекторов превысил 5 тыс. руб. в месяц, а в марте достиг 5,3 тыс. руб., сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Расчеты сделаны на основе данных крупнейших компаний, входящих в объединение.

За январь—март средний платеж профессиональным взыскателям увеличился на 13,8% — такого резкого прироста не наблюдалось с третьего квартала 2022 года, когда платежная дисциплина должников в России начала восстанавливаться после пика кризиса. Величина среднего «чека» у коллекторов находится на максимуме как минимум за два года. Речь идет о переводах, направленных на погашение долгов по кредитам, которые были проданы банками профессиональным взыскателям по сделкам цессии.

Почему россияне стали больше платить по долгам

В НАПКА улучшение платежной дисциплины российских должников связывают с «переходом людей к сберегательной модели поведения, сокращению необязательных расходов».

Клиенты все чаще направляют свободные средства на урегулирование проблемных долгов, во многом это стало возможно из-за роста реальных зарплат, говорит врио генерального директора агентства «АктивБизнесКонсалт» Евгения Уткина. По данным Росстата, в 2023 году реальная начисленная заработная плата в России увеличилась на 7,8% — это самый быстрый рост за пять лет.

Реальные располагаемые доходы населения прибавили в 2023 году 5,4%, и это сказалось на платежном поведении должников уже в начале этого года, соглашается гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect (группа IDF Eurasia) Александр Васильев.

Участники рынка также указывают на эффект от внедрения коллекторами масштабных программ урегулирования.

«Дополнительной мотивацией для более быстрого закрытия долга служат и различные акции — дисконты и реструктуризации, которые взыскатели предлагают должникам», — поясняет Уткина.

Взыскатели могут предлагать скидки до 60% от суммы долга, если клиент готов вернуться к расчетам по кредиту, отмечает Васильев: «Должник платит меньше, но крупным платежом — в итоге средний чек растет».

«Рост среднемесячного платежа позволяет быстрее рассчитаться с долгом. По нашей оценке, на начало текущего года в среднем срок, требующийся клиентам для погашения долга, составляет около трех лет, и на протяжении 2023 года вместе с поступательным ростом среднего платежа мы видим корректировку срока погашения в меньшую сторону», — говорит управляющий директор «Первого клиентского бюро» (ПКБ) Павел Михмель. Он также добавляет, что доля клиентов, желающих урегулировать с коллекторами вопрос с долгами в досудебном порядке, увеличивается.

По данным ПКБ (есть у РБК), на конец 2023 года средний размер долга, проданного коллекторам банками, составил 168 тыс. руб. За год показатель сократился на 2%, но уже в первом квартале начал существенно расти. Сейчас он составляет 179 тыс. руб., сообщил Михмель.

Согласно статистике ЦБ, на 1 марта 2024 года задолженность россиян по банковским кредитам составляла 33,66 трлн руб. К просроченной относилось меньше 3,5% этой суммы. По итогам 2023 года 36% долгов, проданных коллекторам банками, были с просрочкой до одного года, еще 22% — до двух лет, следует из данных ПКБ. Всего за год кредитные организации передали взыскателям долги на 258 млрд руб., оценивали в компании.