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Греф оценил возможность «украинского сценария» с банком в Белоруссии

Сбербанк не намерен продавать белорусский БПС-Сбербанк в отличие от украинской «дочки». Греф отметил, что обстановка в Белоруссии остается сложной, но подчеркнул, что ситуация с банком находится под контролем
Сбербанк SBER ₽228,14 -0,01% Купить
Сбербанк SBERP ₽220,66 +0,3% Купить
Фото:Виктор Драчев / ТАСС
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Сбербанк не намерен продавать свою белорусскую «дочку» БПС-Сбербанк, сообщил глава банка Герман Греф в интервью газете «Коммерсантъ». При этом он подтвердил, что компания сохраняет планы по продаже «дочки» Сбербанка на Украине.

Греф признал, что ситуация в Белоруссии остается сложной. «Конечно, ситуация стрессовая — удешевление местной валюты, повышение ставок ЦБ Белоруссии. Есть проблемы ликвидности в местной валюте. Местный ЦБ фактически закрыл операции рефинансирования, в результате мы были вынуждены свернуть кредитование», — отметил глава Сбербанка. Однако он подчеркнул, что ситуация с банком «вполне устойчивая» и находится под контролем.

По поводу продажи украинской «дочки» Греф сообщил, что компания ведет «перманентные переговоры» и не скрывает своего желания уйти с этого рынка. «Как только возможность появится, мы это сделаем», — сказал он, напомнив, что Сбербанку было трижды отказано в продаже.

При этом он отказался озвучить информацию о возможных претендентах на покупку.

Белорусская «дочка» Сбербанка ограничила выдачу кредитов
Финансы
Фото:Виктор Драчев / ТАСС

По мнению главы Сбербанка, эта финансовая организация — лучший актив на украинском рынке. «Сейчас в нашем банке ситуация стабильная, хотя несколько лет была непростой. Так что мы там долгосрочно спокойно выживем, но понимаем, что стратегия связана с продажей», — отметил Греф.

В конце августа БПС-Сбербанк временно прекратил выдачу кредитов физлицам из-за повышенного спроса на заемные средства на фоне политического кризиса в стране. В банке уточняли, что темпы выдачи кредитов опередили заложенные в бизнес-плане.

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В начале сентября БПС-Сбербанк оказался в числе финансовых организаций, повысивших ставки по вкладам в белорусских рублях. «Дочка» Сбербанка подняла ставки по короткому безотзывному вкладу «Сохраняй» до 12,45% и начала принимать новый безотзывный депозит сроком на 35 дней по ставке 17% годовых.

Из-за политической нестабильности и социальной напряженности агентство Moody's поставило на пересмотр долгосрочные рейтинги четырех белорусских банков, в том числе БПС-Сбербанка. Агентство объяснило это рисками для ликвидности и качества активов банков, которые связаны с обстановкой в стране. Аналитики посчитали, что социальные волнения могут значительно подорвать доверие вкладчиков к банкам.

Автор
Мария Лисицына
Сбербанк Герман Греф Белоруссия
Материалы по теме
Белорусская «дочка» Сбербанка ограничила выдачу кредитов
Финансы
«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам
Финансы
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