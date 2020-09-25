Греф оценил возможность «украинского сценария» с банком в Белоруссии

Сбербанк не намерен продавать белорусский БПС-Сбербанк в отличие от украинской «дочки». Греф отметил, что обстановка в Белоруссии остается сложной, но подчеркнул, что ситуация с банком находится под контролем

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Сбербанк не намерен продавать свою белорусскую «дочку» БПС-Сбербанк, сообщил глава банка Герман Греф в интервью газете «Коммерсантъ». При этом он подтвердил, что компания сохраняет планы по продаже «дочки» Сбербанка на Украине.

Греф признал, что ситуация в Белоруссии остается сложной. «Конечно, ситуация стрессовая — удешевление местной валюты, повышение ставок ЦБ Белоруссии. Есть проблемы ликвидности в местной валюте. Местный ЦБ фактически закрыл операции рефинансирования, в результате мы были вынуждены свернуть кредитование», — отметил глава Сбербанка. Однако он подчеркнул, что ситуация с банком «вполне устойчивая» и находится под контролем.

По поводу продажи украинской «дочки» Греф сообщил, что компания ведет «перманентные переговоры» и не скрывает своего желания уйти с этого рынка. «Как только возможность появится, мы это сделаем», — сказал он, напомнив, что Сбербанку было трижды отказано в продаже.

При этом он отказался озвучить информацию о возможных претендентах на покупку.