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«Русал» изменил формат размещения облигаций в юанях

Расчеты по бондам «Русала» в юанях, которые изначально планировалось проводить в рублях, все-таки будут идти в китайской валюте. Такие инвестиции могут стать альтернативой «токсичным» долларам и евро, говорят эксперты
РУСАЛ RUAL ₽48,6 +0,19% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Компания «Русал» определилась с валютой расчетов по выпуску облигаций, номинированному в юанях. Неделю назад в рамках премаркетинга эмитент сообщал, что расчеты будут проводиться в рублях по официальному курсу ЦБ, следует из данных Cbonds. Но перед запуском приема заявок (запланирован на 27 июля) эмитент уточнил, что инвесторы могут рассчитывать на выплаты в юанях, следует из анонсов для клиентов, которые изучил РБК.

Смена валюты в данном случае не является изменением параметров сделки, объясняет заместитель директора департамента финансовых рынков Локо-банка Дмитрий Борисов. Процедура премаркетинга, подготовки к сделке подразумевает, что какие-то параметры могут меняться. «Полагаю, что «Русал» провел общение с рынком и выяснил, что потенциальным инвесторам интереснее сделку проводить именно в юанях», — рассуждает эксперт. Борисов также обратил внимание, что к старту приема заявок эмитент уточнил и срок оферты (дата, в которую можно досрочно погасить номинал облигации): изначально речь шла о двух-трех годах, в итоге срок оферты составит два года.

РБК направил запрос в «Русал».

Книгу заявок на первый выпуск облигаций в юанях «Русал» планирует открыть 27 июля, следует из анонсов брокеров. Общий объем выпуска составит 2 млрд юаней, что эквивалентно 17,2 млрд руб. (по курсу Мосбиржи на 12:30 мск). Размещение запланировано на 3 августа. Номинальная стоимость бумаги — 1 тыс. юаней (8,6 тыс. руб.). При этом минимальный размер заявки должен составлять не менее 170 тыс. юаней (1,5 млн руб. по курсу Мосбиржи). Потенциальная доходность бумаги — не выше 5% в год. Приобрести бумаги могут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы (в том числе на индивидуальный инвестиционный счет). Но последним нужно будет пройти тестирование по этому инструменту, уточнил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Павел Гаврилов.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Всего «Русал» планировал разместить два выпуска облигаций в юанях, следует из сообщения компании, опубликованного на сервере раскрытия информации. Объем второго выпуска также составит 2 млрд юаней. О дате его размещения информации пока нет.

Нужно ли спешить с покупкой облигаций в юанях

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«Русал» станет первой российской компанией, которая предоставит облигации, номинированные в юанях, продолжает Гаврилов. Эксперты ожидают, что бумаги будут интересны инвесторам. «В текущих реалиях доллар США стал «токсичной» валютой, где предусмотрено множество ограничений. Юань — хорошая альтернатива», — считает Гаврилов.

«У инвесторов скопился солидный объем ликвидности в юанях, при этом вариантов размещения CNY во вклады или инвестиционные продукты не так много», — добавляет член совета Ассоциации владельцев облигаций Александр Беркунов. В числе преимуществ китайской валюты он указывает и тот факт, что купить и продать юани сейчас можно через любого брокера, в том числе и находящегося под санкциями.

Среди положительных характеристик бумаг Гаврилов называет стабильность эмитента, его низкую долговую нагрузку, хороший кредитный рейтинг. Также конкурентным преимуществом «Русала» эксперт видит его возможную консолидацию с «Норникелем», о которой ранее говорил глава «Норникеля» Владимир Потанин.

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Владимир Потанин

Однозначные выводы о кредитном качестве «Русала» в текущей ситуации в отсутствие отчетности сделать сложно, не согласен член совета АВО Александр Рыбин. «Возможно, институциональные инвесторы получают под NDA информацию. Но у розничных инвесторов такой информации нет (компания, как и большинство российских эмитентов, сейчас не публикует отчетность. — РБК)», — указывает на риски эксперт. Во-вторых, если предположить, что рубль достиг пика своего укрепления и в перспективе может упасть, розничный инвестор может столкнуться с валютной переоценкой — налог на нее «съест существенную долю его юаневой доходности по сравнению с тем, если бы он просто держал юань», рассуждает Рыбин.

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Маргарита Мордовина
РУСАЛ облигации
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