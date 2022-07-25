«Русал» изменил формат размещения облигаций в юанях

Расчеты по бондам «Русала» в юанях, которые изначально планировалось проводить в рублях, все-таки будут идти в китайской валюте. Такие инвестиции могут стать альтернативой «токсичным» долларам и евро, говорят эксперты

Фото: Владислав Шатило / РБК

Компания «Русал» определилась с валютой расчетов по выпуску облигаций, номинированному в юанях. Неделю назад в рамках премаркетинга эмитент сообщал, что расчеты будут проводиться в рублях по официальному курсу ЦБ, следует из данных Cbonds. Но перед запуском приема заявок (запланирован на 27 июля) эмитент уточнил, что инвесторы могут рассчитывать на выплаты в юанях, следует из анонсов для клиентов, которые изучил РБК.

Смена валюты в данном случае не является изменением параметров сделки, объясняет заместитель директора департамента финансовых рынков Локо-банка Дмитрий Борисов. Процедура премаркетинга, подготовки к сделке подразумевает, что какие-то параметры могут меняться. «Полагаю, что «Русал» провел общение с рынком и выяснил, что потенциальным инвесторам интереснее сделку проводить именно в юанях», — рассуждает эксперт. Борисов также обратил внимание, что к старту приема заявок эмитент уточнил и срок оферты (дата, в которую можно досрочно погасить номинал облигации): изначально речь шла о двух-трех годах, в итоге срок оферты составит два года.

РБК направил запрос в «Русал».

Книгу заявок на первый выпуск облигаций в юанях «Русал» планирует открыть 27 июля, следует из анонсов брокеров. Общий объем выпуска составит 2 млрд юаней, что эквивалентно 17,2 млрд руб. (по курсу Мосбиржи на 12:30 мск). Размещение запланировано на 3 августа. Номинальная стоимость бумаги — 1 тыс. юаней (8,6 тыс. руб.). При этом минимальный размер заявки должен составлять не менее 170 тыс. юаней (1,5 млн руб. по курсу Мосбиржи). Потенциальная доходность бумаги — не выше 5% в год. Приобрести бумаги могут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы (в том числе на индивидуальный инвестиционный счет). Но последним нужно будет пройти тестирование по этому инструменту, уточнил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Павел Гаврилов.

Всего «Русал» планировал разместить два выпуска облигаций в юанях, следует из сообщения компании, опубликованного на сервере раскрытия информации. Объем второго выпуска также составит 2 млрд юаней. О дате его размещения информации пока нет.

Нужно ли спешить с покупкой облигаций в юанях

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«Русал» станет первой российской компанией, которая предоставит облигации, номинированные в юанях, продолжает Гаврилов. Эксперты ожидают, что бумаги будут интересны инвесторам. «В текущих реалиях доллар США стал «токсичной» валютой, где предусмотрено множество ограничений. Юань — хорошая альтернатива», — считает Гаврилов.

«У инвесторов скопился солидный объем ликвидности в юанях, при этом вариантов размещения CNY во вклады или инвестиционные продукты не так много», — добавляет член совета Ассоциации владельцев облигаций Александр Беркунов. В числе преимуществ китайской валюты он указывает и тот факт, что купить и продать юани сейчас можно через любого брокера, в том числе и находящегося под санкциями.

Среди положительных характеристик бумаг Гаврилов называет стабильность эмитента, его низкую долговую нагрузку, хороший кредитный рейтинг. Также конкурентным преимуществом «Русала» эксперт видит его возможную консолидацию с «Норникелем», о которой ранее говорил глава «Норникеля» Владимир Потанин.

Однозначные выводы о кредитном качестве «Русала» в текущей ситуации в отсутствие отчетности сделать сложно, не согласен член совета АВО Александр Рыбин. «Возможно, институциональные инвесторы получают под NDA информацию. Но у розничных инвесторов такой информации нет (компания, как и большинство российских эмитентов, сейчас не публикует отчетность. — РБК)», — указывает на риски эксперт. Во-вторых, если предположить, что рубль достиг пика своего укрепления и в перспективе может упасть, розничный инвестор может столкнуться с валютной переоценкой — налог на нее «съест существенную долю его юаневой доходности по сравнению с тем, если бы он просто держал юань», рассуждает Рыбин.