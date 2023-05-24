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Доля россиян с кредитами за 14 лет выросла почти в два раза

ВЦИОМ: доля россиян с кредитами с 2009 года выросла с 26 до 46%
С 2009 года доля россиян, у которых сейчас есть кредиты в семье, выросла почти в два раза, с 26 до 46%. Растет количество граждан с кредитами среди респондентов старше 60 лет
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Доля россиян, у которых в семье есть кредиты, выросла за последние 14 лет почти в два раза, подсчитал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Организация проводит опросы о кредитном поведении россиян с 2009 года.

Если в 2009 году положительный ответ на вопрос о том, есть ли кредит у человека, который принимает участие в исследовании, или у членов его семьи, давали 26% респондентов, то в 2023 году — уже 46%.

Социологи поясняют, что на желание россиян брать или не брать кредиты влияют такие факторы, как социально-экономическая ситуация в стране, финансовая грамотность, рост предложений на рынке кредитования, уверенность в материальном благосостоянии, а также готовность к долгосрочному планированию.

Кредитная активность россиян интенсивно росла с 2009 по 2017 год. Максимум тех, у кого в семье были кредиты, зафиксирован в 2017 году — 58%. После этого кредитная активность россиян пошла на спад и снижалась вплоть до 2020 года.

Это обстоятельство социологи связывают в том числе с общей социально-экономической стагнацией в период пандемии новой коронавирусной инфекции: если в 2019 году 51% россиян имели в семье кредиты, то в 2020 году — уже 49%. В 2021 году россияне вновь начали брать кредиты (53%). В 2022 году тенденция на снижение кредитной активности возобновилась, говорится в сообщении ВЦИОМа.

Также с начала пандемии сократилась и доля тех, у кого в семье есть три кредита и более. В этом году этот вариант отмечало минимальное число опрошенных: если в 2020 году три кредита и более в общей сложности были в семьях 11% респондентов, а в 2021 году — у 13%, то в 2023 году таких уже 7%.

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Чаще всего кредиты берут россияне в возрасте от 25 до 44 лет. Это возраст, когда граждане страны активно работают, вступают в брак и заводят детей.

Тенденция была такой, как десять лет назад (в 2013 году), когда доля россиян с кредитами в этом возрасте почти в полтора раза превышала долю россиян с кредитами в других возрастных группах, и сохраняется и сейчас (в 1,3 раза по сравнению со всеми остальными опрошенными).

Также выросла кредитная активность среди граждан старше 60 лет. Если десять лет назад россияне старше 60 лет имели кредиты в 2,2 раза реже, чем население в целом (31% среди всех опрошенных и 14% в группе 60+), то сегодня этот разрыв сократился до 1,6 раза (46 и 29% соответственно).

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Наталья Демченко Наталья Демченко
кредит опрос ВЦИОМ ВЦИОМ
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