Росстат раскрыл, как долго работают россияне на пенсии

Средняя продолжительность трудового стажа после назначения пенсии у россиян составляет семь с половиной лет, оценил Росстат. Дольше других работают получатели пенсии по инвалидности, наименьший стаж у пенсионеров по старости

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Росстат раскрыл среднюю продолжительность трудового стажа у россиян после назначения пенсии. В 2022 году он составил 7,47 года, следует из данных исследования по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения, проанализированных РБК. Это наибольшее значение показателя за весь период доступной статистики (с 2011 года — тогда продолжительность стажа после выхода на пенсию составляла шесть лет). В 2020 году средний срок трудовой деятельности после назначения пенсионных выплат оценивался в 7,02 года.

Однако «стандартные» пенсионеры по старости, вышедшие на пенсию в разное время по достижении общеустановленного пенсионного возраста, работают в среднем лишь 2,3 года, следует из данных Росстата. Это в 2,5 раза меньше показателя из предыдущего исследования за 2020 год (5,82 года). Опросы для последнего исследования проводились летом 2022 года (Росстат подготовил результаты к концу марта 2023-го).

В течение почти 7,5 года совмещают пенсию с работой россияне, получающие досрочную трудовую и военную пенсии, а 11,82 года — те, кому положены выплаты по инвалидности. Обе эти категории выходят на пенсию ранее общеустановленного пенсионного возраста, уточняет Росстат. В 2022 году он составлял 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин. До начала пенсионной реформы в 2019 году — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

О том, что они работают после назначения пенсии, Росстату сообщили 17,8% респондентов. Эта доля несколько ниже официальных данных: по состоянию на 1 января 2023 года Социальный фонд России насчитывал 7,9 млн работающих пенсионеров, или 18,9% общей численности граждан пенсионного возраста (41,8 млн). Однако эти цифры включают только получателей пенсий по линии Соцфонда (экс-Пенсионного фонда), не учитывая «военных» пенсионеров. С учетом получателей пенсий от Минобороны и силовых ведомств по состоянию на 1 января 2022 года в стране насчитывалось почти 44,7 млн пенсионеров (соответствующих данных на 1 января 2023 года нет).

Из 17,8% работающих респондентов 6% (то есть треть) имеют стаж от одного до четырех лет после назначения пенсии, еще 6% — от пяти до девяти лет, сообщил Росстат. Значительно меньшая доля (2,8%) трудятся 10–14 лет, и только 1,7% имеют стаж от 15 лет и более. Количество работающих пенсионеров, чьи пенсии не индексируются, в России сокращается с 2016 года и в 2022 году снизилось на 600 тыс. человек, следует из данных Соцфонда.

Факторы повышения стажа

Ученые из НИУ ВШЭ ранее оценивали, что средний эффективный (реальный) пенсионный возраст в России выше нормативного: у мужчин на 3,2 года, у женщин — на 5,3 года. Действительно, возраст выхода с рынка труда россиян превышает общеустановленный пенсионный возраст, и у женщин это превышение почти вдвое больше, чем у мужчин, подтверждали исследователи из РАНХиГС. Возраст реального выхода на пенсию выше в тех регионах, где заработная плата дает более высокую прибавку к пенсии.

По данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет в 2022 году составила 23,38 года, увеличившись на 2,66 года по сравнению с результатом 2021-го (правда, остается чуть ниже, чем в допандемийном 2019-м).

Данные о старшем поколении были получены Росстатом в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения, которое организуется во всех регионах России раз в два года. В 2022 году его охват составил 60 тыс. домохозяйств (без учета Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей). Наблюдение проводится методом личного опроса.

Результаты исследования Росстата вызывают удивление: еще в 2016 году работающих пенсионеров было более 15 млн человек, то есть за это время их численность сократилась почти в два раза, сказал РБК профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Кроме того, из-за пенсионной реформы смещается возраст выхода на пенсию, а период дожития хоть и растет по итогам 2022 года, но не превышает допандемийный уровень. Эти факторы должны говорить скорее в пользу сокращения показателя, что и видно по снижению среднего трудового стажа у получателей «гражданских» пенсий по старости, убежден Сафонов.

По мнению эксперта, рост стажа на пенсии может быть связан с тем, что в последние годы в России увеличивается число получателей социальных пенсий, которые положены лицам с недостаточным трудовым стажем. Можно предположить, что они вынуждены продолжать работать, чтобы компенсировать отсутствие страховой пенсии, рассуждает Сафонов.

Социальная активность и жилье

Росстат также проанализировал социальную активность граждан пожилого возраста (55 лет и более). Было установлено, что только 6,7% из них способны вести активный образ жизни и заниматься активными видами отдыха. Так, например, ресторан, кафе или бар за 2022 год посещали только 2,5% респондентов (против 15,9% в 2020 году), художественную выставку или музей — 1,6% (против 6,5% двумя годами ранее), занятия в спортивной секции — лишь 1% пожилых граждан. При этом туристическую или экскурсионную поездку в последний год совершали почти 36% пенсионеров, следует из данных статслужбы.

Более 30% пожилых россиян ежедневно занимаются уходом за детьми без оплаты, выяснил Росстат. Среди женщин их доля предсказуемо выше, чем среди мужчин, и достигает 32,8% против 26,4%. А 7,2% опрошенных рассказали, что на ежедневной основе ухаживают за больными или пожилыми лицами. Вместе с тем абсолютное большинство пожилых россиян сами нуждаются в помощи — 97,9% из них в последний год обращались в медицинские организации за амбулаторно-поликлиническим лечением.

Росстатом были представлены и данные по условиям проживания пожилых россиян. Абсолютное большинство опрошенных (96,3%) сообщили, что не испытывают стесненности в жилье. Говоря о состоянии занимаемого ими жилого помещения, 45,6% оценили его как удовлетворительное, а 44,9% — как хорошее. О плохом и очень плохом состоянии заявили только 3,5% пожилых россиян. Среди наиболее часто упоминающихся недостатков лидируют шум от соседей и загрязнение (об этих проблемах сказали по 10% респондентов), плохая освещенность подходов к дому (9,6%), недостаток тепла (8,4%).

Центральное горячее водоснабжение есть у 53,9% пожилых людей, водоснабжение от индивидуальных водонагревателей — у 36%. О том, что горячее водоснабжение отсутствует, рассказали 10% пожилых россиян, следует из данных Росстата. Сетевым газом снабжены дома 67,8% респондентов, центральным отоплением — 66,4%.