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Эксперты назвали наиболее пострадавший от санкций вид страховок

«Эксперт РА»: наиболее негативное влияние в страховании санкции оказали на автокаско
Наибольшее негативное влияние кризис оказал на автокаско. Этот вид страхования зависит от продаж новых автомобилей, число которых упало почти на 80% за апрель 2022 года. По итогам 2022 года страховщики ожидают падение всего рынка
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Автокаско больше всего пострадало среди других видов рынка страхования от ввода санкций и развивающегося в России экономического кризиса. К такому выводу пришли в своем исследовании аналитики «Эксперт РА», опросившие крупные страховые компании.

Опрос в виде анкетирования был проведен в апреле 2022 года. В нем приняли участие свыше 50 страховых компаний, на долю которых приходится более 50% рынка. Страховщики должны были оценить степень негативного воздействия текущей ситуации на некоторые крупнейшие сегменты страхового рынка по десятибалльной шкале, где один — наименьшее негативное влияние и десять — наибольшее.

«Более 70% респондентов поставили от восьми до десяти баллов по страхованию автокаско, из них 30% оценили степень влияния как максимальную (десять баллов). Никто из респондентов не поставил по этому сегменту оценку четыре или менее баллов», — говорится в исследовании. В результате средний балл по страхованию автокаско составил 8,1. Для сравнения: по всем остальным сегментам страхования, фигурировавшим в опросе, средний балл оказался в диапазоне от 4,9 до 6,8.

Среди других отраслей страховщики как самые пострадавшие выделили страхование жизни (средний бал — 6,8), добровольное медицинское страхование (5,9) и ОСАГО (5,7). Респондентов также просили оценить влияние кризиса на страхование от несчастных случаев и болезней (5,5), страхование имущества юридических лиц (5,5), а также на страхование имущества граждан (4,9).

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Фото:David Ramos / Getty Images

Какие факторы влияют на автокаско

Проблемы, связанные с автострахованием, возникли из-за приостановки работы многих международных автомобильных концернов в России, падения продаж новых машин, сокращения объемов кредитования, нарушения логистических цепочек, роста цен на автомобили и автозапчасти, а также их дефицита, объясняется в исследовании.

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Объемы сегмента автокаско сильно связаны с динамикой продаж новых автомобилей, которая показывает значительное падение: минус 78,5% за апрель 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, приводит статистику Ассоциации европейского бизнеса директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. К резкому снижению продаж новых автомобилей привели уход с российского рынка иностранных автопроизводителей и остановка российских заводов в сочетании с высокими ставками по кредитам, говорит старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина.

«Рост стоимости запчастей и сложности с их доставкой приводят к росту средней выплаты, ухудшению качества клиентского сервиса из-за увеличения сроков ремонта», — добавляет она.

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Фото:Замир Усманов / ТАСС

По прогнозам НКР, во втором полугодии 2022-го продажи новых автомобилей смогут восстановиться, но лишь частично из-за сильного подорожания автомобилей и неготовности населения приобретать товар по таким ценам, добавляет Шарапов: «Нарушение логистических цепочек может привести к росту цен на запчасти и, как следствие, снижению маржинальности сегмента для страховщиков». Таким образом, по итогам 2022 года сегмент автокаско покажет падение, резюмировал эксперт.

По мнению Никитиной, страховщики адаптируют автокаско под рыночную ситуацию: для удешевления полисов возможно заключение договора «усеченного каско», применение франшизы и ремонт у неофициального дилера. Продукты автокаско останутся востребованными, считает Никитина. Она объясняет это тем, что в случае ДТП страховой суммы по ОСАГО часто не хватает на восстановление поврежденного автомобиля, а в случае угона или повреждения затраты на покупку или восстановление машины за свой счет значительно увеличились.

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Фото:Анар Мовсумов / РИА Новости

Сейчас сегмент автокаско поддерживается за счет пролонгации старых договоров и за счет инфляции, приводятся в исследовании «Эксперт РА» слова руководителя блока маркетинга компании «Росгосстрах» Кирилла Бобылькова. По его мнению, при сохранении тарифов в процентах от страховой суммы будет повышаться и средняя стоимость страхования. «Многие компании сейчас предлагают своим клиентам актуализировать, повысить страховую оценку автомобиля не только при пролонгации, но и в рамках действующих договоров. Но поскольку растут в цене не только автомобили, но и запчасти, лакокрасочные материалы, ремонтные работы, то в перспективе это непременно отразится на убыточности сегмента», — сказал Бобыльков, добавив, что размер убытка будет зависеть от развития инфляции.

По данным ЦБ, в 2021 году рост цен на автомобили и запчасти оказал положительное влияние на рынок автострахования, так как он способствовал увеличению стоимости страхового полиса автокаско. Темпы прироста взносов по страхованию автомобилей ускорились до 18%. Средняя страховая премия в 2021 году выросла на 14,1%, до 38,2 тыс. руб. Однако темпы прироста числа заключенных договоров замедлились в два раза, что в том числе объясняется отказом части клиентов от перезаключения договоров на новый срок в условиях повышения их стоимости.

Страховые компании в исследовании «Эксперт РА» назвали еще пять ключевых проблем, которые влияют на их деятельность:

  • трудности, связанные с валютными операциями и операциями с нерезидентами, а именно задержки в получении платежей и блокирование операций по сделкам с финансовыми инструментами в Euroclear и Clearstream;
  • уход из России иностранных ИТ-компаний, что приведет к существенному удорожанию и дефициту ИТ-оборудования, отсутствию в продаже запасных частей для него, закрытию доступа к ряду сервисов и баз данных, а также к росту киберрисков для иностранного ПО и оборудования, так как в результате санкций приостановлена его техническая поддержка;
  • затруднения, возникшие с зарубежным перестрахованием, в результате ухода с рынка международных перестраховщиков;
  • падение спроса и платежеспособности клиентов в результате роста банковских ставок по кредитам, резкого увеличения стоимости товаров, экономии на тратах, ухода некоторых компаний с рынка и расторжения договоров страхования;
  • инфляционный рост убытков по всем видам страхования и общее увеличение расходов компаний по всем статьям, включая фонд оплаты труда.

Всего по итогам 2022 года 64% респондентов ожидают сокращение объема премий всего страхового рынка более чем на 10%. Из них 23% опрошенных ждут падения премий более чем на 20%. Еще 18% опрошенных считают, что объемы страхового рынка снизятся на 5–10%, 14% прогнозируют сокращение до 5%. Околонулевая динамика страховых премий будет наблюдаться, по мнению лишь 5% респондентов. Роста страхового рынка в 2022 году не ожидает ни одна из опрошенных компаний. По данным ЦБ, в 2021 году объем страховых премий вырос на 17,5% и превысил 1,8 трлн руб.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
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