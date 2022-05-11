Часть покупателей страховок жизни не получила инвестдохода из-за санкций

Страховые компании приостановили выплату инвестиционного дохода по договорам инвестиционного страхования жизни. Часть средств клиентов была инвестирована в иностранные активы, выплаты по которым были заблокированы из-за санкций

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Часть покупателей полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) жалуются на отсутствие выплат дохода, относящегося к инвестициям в иностранные ценные бумаги. Наличие проблемы РБК подтвердили в Банке России, Всероссийском союзе страховщиков и ряде страховых компаний.

Многочисленные жалобы клиентов, касающиеся порядка выплат по договорам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), появились на форуме Banki.ru. Негативные отзывы пишут клиенты компаний «Сбербанк страхование жизни», «АльфаСтрахование-Жизнь», «Ингосстрах-Жизнь», «Югория-Жизнь», «Капитал Лайф Страхование Жизни». Причиной жалоб стало отсутствие выплат инвестиционного дохода по завершенным договорам ИСЖ. В комментариях к опубликованным жалобам сотрудники страховых компаний пояснили, что проблема возникла из-за санкций: клиентские средства были инвестированы в иностранные активы, выплаты по которым заморожены в международных депозитариях.

В Банке России РБК сообщили, что к ним поступают обращения, связанные с затягиванием сроков выплат из-за введенных западными странами санкций, но они пока единичны и не имеют массового характера. «Вопрос взаимодействия с клиентами страховщиков жизни по договорам ИСЖ с учетом введенных различными странами санкций находится в фокусе внимания Банка России в рамках превентивного поведенческого надзора: ухудшения ситуации пока не наблюдается», — указали в ЦБ.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин сказал РБК, что организация находится в диалоге со страховыми компаниями по этому вопросу.

Почему клиенты страховых компаний недосчитались денег

При заключении договора ИСЖ вложения клиентов делятся на две части — гарантийную и инвестиционную (рисковую), объясняет Дубровин. Гарантийная часть вкладывается в консервативные инструменты, продолжает он. Как правило, это облигации федерального займа (ОФЗ) и еврооблигации Минфина. Доход по таким инструментам позволяет вернуть страхователю денежные средства в объеме не меньшем, чем совокупная сумма его взносов. Инвестиционная часть может направляться в более рискованные инструменты, в том числе иностранные активы. Причем клиент страховой компании может сам выбрать, куда именно направить эту часть денег, указывает Дубровин.

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Проблема, которую описывают в своих жалобах клиенты, связана с доходом от инвестиционной части. Все гарантийные выплаты, предусмотренные договорами ИСЖ, игроки рынка выплачивают в полном объеме, подчеркнул вице-президент ВСС. Об этом же РБК сообщили в компаниях «Сбербанк страхование жизни», «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Капитал Лайф Страхование Жизни». РБК направил запросы компаниям «Ингосстрах-Жизнь» и «Югория-Жизнь», упоминавшимся в жалобах.

«В части дополнительного инвестиционного дохода по договорам ИСЖ компания пока не может производить выплаты в связи с приостановкой движения средств между иностранными и российскими депозитариями», — объяснили в пресс-службе СК «Сбербанк страхование жизни». В компании добавили, что выплаты по инвестиционному доходу, полученному от вложений в локальные ценные бумаги, осуществляются в штатном режиме.

Речь идет о заморозке всех операций по иностранным ценным бумагам между Национальным расчетным депозитарием (НРД) и международными депозитариями. Так, европейская клиринговая система Clearstream заблокировала счет российского депозитария. Другой международный клиринг — Euroclear — приостановил операции с НРД до получения разъяснений о порядке применения новых нормативных актов, связанных с санкциями. Из-за этого без выплат по иностранным бумагам остались и клиенты российских брокеров.

Несмотря на то что фактически страхователи не получают дополнительные инвестиционные выплаты по договорам ИСЖ, их начисление продолжается в соответствии с условиями, установленными в договоре с клиентами, добавил представитель «Капитал Лайф Страхование Жизни».

Вице-президент ВСС констатировал, что проблема с заморозкой выплат дополнительного инвестиционного дохода является системной и затронула всех участников рынка. Оценить, какая доля клиентов, заключивших договоры ИСЖ, осталась без выплат, собеседник РБК затруднился. В СК «АльфаСтрахование-Жизнь» отметили, что большинство стратегий ИСЖ состоит из активов иностранных компаний. Поэтому проблема с выплатами затронула значительную часть клиентов компании. «Исключение составляют лишь те клиенты, которые инвестировали в стратегии с активами российских компаний», — указали там. Остальные собеседники воздержались от оценки долей клиентов, рассчитывавших на инвестдоход от иностранных активов.

По данным ЦБ (.pdf), по итогам 2021 года объем взносов по ИСЖ в России вырос на 20%, до 219,4 млрд руб. При этом регулятор указал, что средняя доходность полисов ИСЖ, завершившихся в 2021 году, осталась ниже средневзвешенной ставки по депозитам, договоры по которым были заключены в начале срока их действия. Так, по трехлетним ИСЖ доходность составила 5,1% годовых при средней доходности депозитов в этот период 6,2%, а по пятилетним — 4,9 против 7,8% по депозитам.

Какими могут быть последствия для компаний и клиентов

Выплата инвестиционного дохода клиенту не является обязательным условием для страховой компании. «В этой части страхователь принимает на себя риски, связанные с инвестированием и возможным неполучением инвестиционного дохода», — пояснил представитель ЦБ.

В зависимости от финансового результата страховая компания может делиться инвестиционным доходом со страхователем, а может и не делать этого, отмечает Дубровин. «Но обычно страховщики стараются делиться, это сложившаяся практика», — добавляет он. При заключении договора ИСЖ страховые компании почти всегда информируют клиентов о возможности получения такой выплаты.

Также в условиях договора не прописываются сроки, в рамках которых заморозка выплат может считаться задержкой, и сроки, по истечении которых обязательства аннулируются, отметили в пресс-службе СК «АльфаСтрахование-Жизнь». «Условия договора не подразумевают случаи, когда выплата может быть полностью отменена. Выплата может быть осуществлена и через довольно длительное время, когда расчеты с иностранными партнерами будут возобновлены», — уточнили там.

Что касается финансовой стабильности страховых компаний, то задержки выплат не принесут ощутимых негативных последствий, полагает Дубровин. «На финансовое положение страховщиков это никак не влияет, потому что есть резервы и у нас достаточно эффективная система финансовой устойчивости. Часть неполученных выплат незначительна относительно общего оборота страховщиков», — отметил он.

Как может разрешиться ситуация с выплатами

Никаких других решений проблемы, кроме восстановления моста между НРД и международными депозитариями, собеседники РБК не видят. «Мы, соответственно, как и вся страна, ждем, когда связка наконец заработает, чтобы получить выплаты и перераспределить их страхователям», — констатировал Дубровин.

Поступление денежных средств от западных эмитентов является необходимым условием для выплаты инвестиционного дохода клиентам, подчеркнули в СК «АльфаСтрахование-Жизнь». «В настоящий момент мы ищем решения для возобновления расчетов. Компания будет информировать своих клиентов о возобновлении выплат по полисам ИСЖ по мере получения средств от эмитентов», — сообщили там.

В «Капитал Лайф Страхование Жизни» уверены, что сложившаяся ситуация носит временный характер и все клиенты смогут получить начисленные инвестиционные доходы, как только ограничения на операции по счетам НРД будут сняты.

Глава наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин ранее пояснял, что ограничения на проведение операций между НРД и международными депозитариями могут быть сняты при раскрытии информации о российских получателях платежей по иностранным бумагам. По словам Вьюгина, иностранные контрагенты воздерживаются от перечисления денежных средств в адрес резидентов РФ, опасаясь, что выплаты могут быть произведены в адрес лиц, попавших под санкции.