Банки резко повысили лимиты по новым кредитным картам

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 73,59 (+0,13) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 89,67 (+0,02) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Собянин объяснил всплеск заболеваний COVID-19 в Москве после майских Общество, 08:40 Семь человек погибли при падении самолета в озеро в США Общество, 08:26 Глава Европарламента предложил усилить санкции против России Политика, 07:54 Вильфанд сообщил о наступлении сезона белых ночей в Петербурге Общество, 07:51 Приставы составили «портрет» среднестатистического алиментщика из Москвы Общество, 07:33 Почему важно дарить подарки самой себе РБК и Dyson, 07:29 МЧС предупредило об опасности надувных матрасов Общество, 06:56 Инвестиции + здоровье: как сделать из пенсии лучший этап в жизни РБК и СберПервый, 06:55 СМИ узнали об изменении позиции британской разведки о происхождении COVID Общество, 06:46 Во Франции опубликовали неизвестные письма Антуана де Сент-Экзюпери Общество, 06:38 Осужденный за шпионаж в пользу России американец отозвал признание вины Политика, 06:16 14 раз за 100 лет: где и когда увидеть кольцеобразное солнечное затмение РБК и ПСБ, 05:44 Метановый двигатель для ракеты-носителя «Амур СПГ» построят к 2025 году Технологии и медиа, 05:33 «Белавиа» назвала условие для полетов в Крым Политика, 04:54
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Финансы ,  
0 

Банки резко повысили лимиты по новым кредитным картам

Какую роль в рекордном росте сыграла ставка ЦБ, лето и ремонт
В апреле средняя сумма, доступная держателям новых кредитных карт, выросла на ₽3,6 тыс., или на 5,2%, оценили в НБКИ. Банки в основном ориентируются на платежеспособных клиентов, но ЦБ уже опасается пузырей в кредитовании физлиц
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Средний лимит по вновь выданным кредитным картам в апреле достиг максимальной отметки с начала 2019 года — 72,9 тыс. руб., следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые изучил РБК. По сравнению с мартом показатель прибавил сразу 5,2%, или 3,6 тыс. руб., — такого не наблюдалось в течение по меньшей мере двух с половиной лет, на протяжении которых бюро собирало такую статистику. Если сравнивать с апрелем прошлого года, рост составил и вовсе 12,3%. Но тогда, в самом начале эпидемии коронавируса и сопутствующих экономических ограничений, банки ужесточали подходы к кредитованию клиентов, а сейчас, наоборот, смягчают их: из данных НБКИ следует, что лимиты по кредиткам увеличиваются с конца прошлого года.

Похожую тенденцию зафиксировали и в других кредитных бюро из топ-3. По оценкам БКИ «Эквифакс», в апреле средняя сумма, доступная держателям кредитных карт, выросла на 4,5 тыс. руб. (6,7%), до 72,5 тыс. руб. Как следует из статистики бюро, это тоже рекордный прирост с начала 2019 года, хотя в «Эквифаксе» его связали «с обычной волатильностью на рынке». Объединенное кредитное бюро (ОКБ), единственное аккумулирующее данные Сбербанка, зафиксировало в апреле рост среднего лимита по кредиткам на 3,3%, до 71,4 тыс. руб.

Почему банки повысили лимиты по кредиткам

Увеличение лимитов по кредиткам связано с восстановлением экономической активности и отложенным спросом граждан на ссуды, говорит аналитик Moody’s Мария Малюкова. На показатель также влияют ускорение инфляции этой весной и сезонность, добавляет старший аналитик агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Егор Лопатин: «В преддверии лета население оплачивает турпутевки, а также совершает крупные покупки — в частности, в целях ремонта». Он также не исключает, что банки смягчили риск-политику в сегменте кредитных карт.

В апреле кредитные организации стали более лояльны к клиентам, писал РБК. Уровень одобрения в сегменте необеспеченных ссуд, включая карты, вырос до 35,5% и превысил докризисные показатели.

Банки смягчили требования к заемщикам при выдаче кредитов
Финансы
Фото:Алексей Зотов / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам

Банки ослабили риск-политику, в том числе для поддержания маржинальности кредитования, говорит директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Константин Бородулин. По словам эксперта, на действия участников рынка повлияло и поведение клиентов — спрос граждан на кредиты вырос в том числе из-за ожиданий роста ставок. В марте и апреле Банк России повысил ключевую ставку, а банки не исключали пересмотра условий по кредитам.

Ставки же по самим кредитным картам продолжают снижаться, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ. По данным ОКБ, в апреле полная стоимость кредитов (ПСК) в этом сегменте составила 24,6% — в начале года было 26%.

Есть ли поводы для опасений

На фоне ускорения банковской розницы ЦБ в обзоре по итогам марта допускал, что участники рынка снова «начинают увлекаться» высокомаржинальным кредитованием граждан (pdf.). Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в мае подтвердила эти опасения.

«В этом году мы уже видим достаточно быстрый рост долговой нагрузки физических лиц, кое-где даже можно говорить о пузырях», — говорила она в Госдуме. ЦБ объявил, что с 1 июля вернет для банков докризисные коэффициенты риска по необеспеченным кредитам, включая кредитные карты (он вводил послабления для банков из-за кризиса, вызванного пандемией). В Госдуму также был внесен законопроект, который даст регулятору право устанавливать прямые количественные ограничения на выдачу некоторых видов ссуд.

Греф не увидел признаков кредитного пузыря в «Сбере» после опасений ЦБ
Финансы
Герман Греф

Увеличение лимитов по кредиткам отчасти связано с окончанием регуляторных послаблений для банков, замечает Бородулин, но не считает ситуацию тревожной.

Рост долговой нагрузки заемщиков на фоне стагнирующих доходов населения увеличивает риски банков по всем кредитным продуктам, а не только в сегменте кредитных карт, говорит Малюкова. «С точки зрения кредитных потерь для банков необеспеченные потребительские кредиты являются более рискованными, чем автокредиты и ипотека», — отмечает аналитик, но подчеркивает, что риски накапливаются и в ипотеке на фоне удорожания недвижимости.

Аналитики оценили риски банков из-за роста цен на жилье в России
Финансы
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В сегменте карт банки пока консервативны и «не выдают кредитки всем подряд», считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По данным бюро, в апреле заметный рост среднего лимита произошел на фоне сокращения количества выданных карт (на 5,1% по сравнению с мартом). Это означает, что кредиторы прежде всего ориентируются на клиентов с приемлемой долговой нагрузкой, поясняет Волков.

Кто из банков увеличивал лимиты по кредиткам в апреле

  • В «Открытии» средний лимит по кредиткам увеличился на 18% по сравнению с мартом, сообщил руководитель блока кредитных карт банка Федор Портных. «В первую очередь это связано с изменением подхода банка в назначения лимитов в низкорискованном сегменте зарплатных клиентов», — пояснил он.
  • Член правления Почта Банка Георгий Бабаджанян отметил, что кампании по увеличению лимитов проходят регулярно и «апрель не стал исключением».
  • Заметного пересмотра лимитов в апреле не произошло, сообщил представитель «Русского стандарта». Первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский сказал РБК, что подход к расчету доступных сумм по кредиткам был стабильным. В ВТБ тенденцию увеличения лимитов не наблюдали, сказал его представитель. Сбербанк отказался от комментариев, остальные банки из топ-15 по портфелю кредитных карт не ответили на запрос.
Автор
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки кредитные карты
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Проценты по кредиткам упали до минимума с 2018 года
Финансы
Банки за год срезали лимиты по кредиткам почти на ₽10 тыс.
Финансы
Банки в кризис подняли лимиты по кредиткам для пенсионеров
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter