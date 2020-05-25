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Банки смогут обмениваться информацией о счетах юридических лиц

ЦБ начал внедрять технологию открытого банкинга: на первом этапе банки в тестовом режиме будут делиться друг с другом данными о счетах юрлиц. Это должно упростить компаниям получение кредитов. Затем обмен могут расширить на физлиц
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банки начнут напрямую в онлайне обмениваться информацией о счетах юридических лиц при помощи технологии открытых программных интерфейсов (Open API). Пилот сервиса стартовал на площадке Ассоциации Финтех (АФТ), созданной ЦБ. Сейчас в нем участвуют тринадцать банков, рассказал РБК руководитель направления «Открытые API» АФТ Игорь Рамазанов. Это первый сервис, который запускается в рамках тестирования технологии Open API — проекта ЦБ, направленного на цифровизацию финансовых услуг и повышение конкуренции на финрынке.

Подробнее о том, что новая технология может дать бизнесу, читайте в материале РБК Pro

Обмен информации о счетах юрлиц сначала будет применяться в процессе онлайн-кредитования клиентов, но АФТ не ограничивает банки в каналах (онлайн или офлайн), через которые они смогут запрашивать согласие клиента на получение данных, объясняет Рамазанов. В перспективе технологию можно использовать шире: например, клиент сможет настроить регулярный обмен для прохождения проверок «противоотмывочного» комплаенса, а также использовать выписки со всех своих счетов для свода отчетности в онлайн-бухгалтерии или других сервисах, которые позволят ему проводить финансовый анализ, говорит руководитель продукта «кредиты» банка «Точка» Ангелина Крашенинникова.

Сейчас использование технологии носит рекомендательный характер, пояснил представитель ЦБ. «По результатам оценки проводимых участниками АФТ пилотов Банк России и федеральные органы исполнительной власти будут рассматривать вопрос регулирования процесса использования банками открытых API», — сказал он.

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Что такое Opеn API

Открытые API — это инструмент для быстрой и безопасной передачи данных между разными компаниями. На финансовом рынке он используется в первую очередь для того, чтобы банки открывали доступ к своим данным и сервисам сторонним компаниям.

Участники ассоциации разработали проекты стандартов открытых API для обмена информацией о счетах не только юридических, но и физических лиц, для передачи данных о публичных сведениях банков (адресов отделений и банкоматов), а также для инициации платежей, что позволит сократить число посредников между участниками расчетов. Эти сервисы также будут тестироваться с банками-участниками АФТ, пояснил Рамазанов.

Участники АФТ предложили начать пилотирование с передачи данных именно о счетах юрлиц. «Участники первой волны запустят пилотирование сервиса для своих клиентов уже осенью, до конца года его планируют подключить остальные участники проекта», — пояснил Рамазанов, не раскрыв названия кредитных организаций.

По словам источника РБК на финансовом рынке, в первую очередь технологию пилотируют Альфа-банк, банк «Точка» и СКБ-банк. Позднее к ним подключатся ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, Тинькофф банк, «Абсолют», «АК Барс», Кредит Европа банк, МТС Банк, Райффайзенбанк и Совкомбанк.

Банк «Точка» готов запустить этот сервис для своих клиентов уже летом, МТС-Банк — в четвертом квартале текущего года, сообщили РБК их представители. Свое участие в проекте также подтвердили Тинькофф банк, ПСБ и СКБ банк. ВТБ еще рассматривает вопрос об участии в пилоте. Представитель Абсолют банка пояснил, что в этом проекте кредитная организация пока не участвует, но интересуется, как его будет реализовывать АФТ. Совкомбанк отказался от комментариев. Остальные банки не ответили на запрос РБК.

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Фото: Denis Balibouse / Reuters

Что меняет обмен данными о счетах

Клиент при подаче заявки на кредит должен предоставить в банк информацию о своих счетах — сейчас для этого он запрашивает выписку в банке, в котором обслуживается, и прикрепляет ее к анкете. Открытые API позволят банкам обмениваться такой информацией между собой автоматически — клиенту необходимо дать согласие на передачу данных банку, в котором у него открыт счет, а также предоставить статус поручителя банку, в котором он хочет оформить кредит, чтобы тот при запросе информации не нарушил закон о банковской тайне. Информация о счетах включает список счетов, выписки по счету, баланс и транзакции. При пилотировании сервиса будут передаваться список счетов и выписки по счету.

По оценке банков, внедрение такого решения позволит увеличить число одобряемых заявок на кредиты в среднем на 20% за счет ускорения и упрощения процесса обработки заявок, рассказал Рамазанов. «Клиенты банков довольно часто отказываются от кредитов еще на моменте получения выписок из-за длительности процесса», — пояснил он.

Юрлица часто работают с двумя-тремя банками по расчетно-кассовому обслуживанию, а практика кредитования компании в банке, в котором она не обслуживается, широко распространена, говорит генеральный директор ОКБ Артур Александрович: «С одной стороны, получить выписку и передать ее в другой банк не так уж сложно, с другой, эта операция — одна из многих, которые усложняют привлечение кредита».

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Фото: Андрей Любимов / РБК

Как это отразится на компаниях

Проект сейчас не предполагает комиссии или абонентской платы, отмечает Крашенинникова из банка «Точка». Сейчас процесс выглядит гораздо сложнее: в лучшем случае клиент подгружает выписку в формате 1С, но это не заверенные никем данные, так что нужна электронная или обычная подпись клиента, продолжает она. Ключевая проблема при предоставлении выписки самим клиентом — невозможность ее верификации, из-за чего данные можно подделать, говорит управляющий директор методологической группы НКР Станислав Волков.

Чем лучше оцениваются риски, тем лучше могут быть условия кредитования, считает Александрович из ОКБ: «Наличие автоматического доступа к транзакциям позволит банкам автоматизировать «ручные» проверки [финансового положения клиента], которые очень дороги. Чем дешевле для банка процесс оценки заемщика, тем лучше могут быть условия. Поэтому открытый API будет оказывать давление на снижение ставок».

Автор: Евгения Чернышова
Теги: финтех, Банк России
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