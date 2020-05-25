Банки смогут обмениваться информацией о счетах юридических лиц

Что такое Opеn API Открытые API — это инструмент для быстрой и безопасной передачи данных между разными компаниями. На финансовом рынке он используется в первую очередь для того, чтобы банки открывали доступ к своим данным и сервисам сторонним компаниям. Участники ассоциации разработали проекты стандартов открытых API для обмена информацией о счетах не только юридических, но и физических лиц, для передачи данных о публичных сведениях банков (адресов отделений и банкоматов), а также для инициации платежей, что позволит сократить число посредников между участниками расчетов. Эти сервисы также будут тестироваться с банками-участниками АФТ, пояснил Рамазанов.

Участники АФТ предложили начать пилотирование с передачи данных именно о счетах юрлиц. «Участники первой волны запустят пилотирование сервиса для своих клиентов уже осенью, до конца года его планируют подключить остальные участники проекта», — пояснил Рамазанов, не раскрыв названия кредитных организаций.

По словам источника РБК на финансовом рынке, в первую очередь технологию пилотируют Альфа-банк, банк «Точка» и СКБ-банк. Позднее к ним подключатся ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, Тинькофф банк, «Абсолют», «АК Барс», Кредит Европа банк, МТС Банк, Райффайзенбанк и Совкомбанк.

Банк «Точка» готов запустить этот сервис для своих клиентов уже летом, МТС-Банк — в четвертом квартале текущего года, сообщили РБК их представители. Свое участие в проекте также подтвердили Тинькофф банк, ПСБ и СКБ банк. ВТБ еще рассматривает вопрос об участии в пилоте. Представитель Абсолют банка пояснил, что в этом проекте кредитная организация пока не участвует, но интересуется, как его будет реализовывать АФТ. Совкомбанк отказался от комментариев. Остальные банки не ответили на запрос РБК.

Что меняет обмен данными о счетах

Клиент при подаче заявки на кредит должен предоставить в банк информацию о своих счетах — сейчас для этого он запрашивает выписку в банке, в котором обслуживается, и прикрепляет ее к анкете. Открытые API позволят банкам обмениваться такой информацией между собой автоматически — клиенту необходимо дать согласие на передачу данных банку, в котором у него открыт счет, а также предоставить статус поручителя банку, в котором он хочет оформить кредит, чтобы тот при запросе информации не нарушил закон о банковской тайне. Информация о счетах включает список счетов, выписки по счету, баланс и транзакции. При пилотировании сервиса будут передаваться список счетов и выписки по счету.

По оценке банков, внедрение такого решения позволит увеличить число одобряемых заявок на кредиты в среднем на 20% за счет ускорения и упрощения процесса обработки заявок, рассказал Рамазанов. «Клиенты банков довольно часто отказываются от кредитов еще на моменте получения выписок из-за длительности процесса», — пояснил он.

Юрлица часто работают с двумя-тремя банками по расчетно-кассовому обслуживанию, а практика кредитования компании в банке, в котором она не обслуживается, широко распространена, говорит генеральный директор ОКБ Артур Александрович: «С одной стороны, получить выписку и передать ее в другой банк не так уж сложно, с другой, эта операция — одна из многих, которые усложняют привлечение кредита».

Как это отразится на компаниях

Проект сейчас не предполагает комиссии или абонентской платы, отмечает Крашенинникова из банка «Точка». Сейчас процесс выглядит гораздо сложнее: в лучшем случае клиент подгружает выписку в формате 1С, но это не заверенные никем данные, так что нужна электронная или обычная подпись клиента, продолжает она. Ключевая проблема при предоставлении выписки самим клиентом — невозможность ее верификации, из-за чего данные можно подделать, говорит управляющий директор методологической группы НКР Станислав Волков.

Чем лучше оцениваются риски, тем лучше могут быть условия кредитования, считает Александрович из ОКБ: «Наличие автоматического доступа к транзакциям позволит банкам автоматизировать «ручные» проверки [финансового положения клиента], которые очень дороги. Чем дешевле для банка процесс оценки заемщика, тем лучше могут быть условия. Поэтому открытый API будет оказывать давление на снижение ставок».