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Кабмин внес в Госдуму проект о запрете блокировать счета без объяснения

Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин и отказывать добросовестным клиентам в обслуживании. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Сейчас банки могут отказать клиенту или закрыть его счет, если не получат документы, которые подтверждают добросовестность гражданина, говорится в документе. Россияне могут также столкнуться с подобной ситуацией, если банк сочтет какую-либо операцию подозрительной, заявили в кабмине, добавив, что сейчас банки не обязаны объяснять причины своих решений.

Согласно законопроекту кредитные организации не смогут заблокировать счет или отказаться совершить операцию без объяснения причин, даже если у клиента нет документов, которые подтвердили бы его добросовестность. Проект будет распространяться на обычных граждан и на бизнес.

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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В правительстве отметили, что для защиты интересов физических лиц в документе предлагается запретить банкам немотивированно отказывать в открытии счетов. В законопроекте прописано, что кредитные организации могут отказывать в обслуживании только тогда, когда при проверке возникает обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что из-за немотивированного закрытия счета или отказа в проведении операций обычные граждане могут лишиться доступа к своим средствам, а добросовестный бизнес не сможет расплатиться с поставщиками, контрагентами, а также выплатить зарплату сотрудникам.

Президент «Опоры России» Александр Калинин сообщал РБК, что разбирательство для того, чтобы разблокировать счет или провести операцию, может затянуться на несколько недель. По его словам, это тем более критично в условиях ограничений из-за распространения коронавируса и колебаний курса рубля.

Теги: правительство, законопроект, Госдума, банки
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