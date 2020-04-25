Кабмин внес в Госдуму проект о запрете блокировать счета без объяснения

Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин и отказывать добросовестным клиентам в обслуживании. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Сейчас банки могут отказать клиенту или закрыть его счет, если не получат документы, которые подтверждают добросовестность гражданина, говорится в документе. Россияне могут также столкнуться с подобной ситуацией, если банк сочтет какую-либо операцию подозрительной, заявили в кабмине, добавив, что сейчас банки не обязаны объяснять причины своих решений.

Согласно законопроекту кредитные организации не смогут заблокировать счет или отказаться совершить операцию без объяснения причин, даже если у клиента нет документов, которые подтвердили бы его добросовестность. Проект будет распространяться на обычных граждан и на бизнес.

В правительстве отметили, что для защиты интересов физических лиц в документе предлагается запретить банкам немотивированно отказывать в открытии счетов. В законопроекте прописано, что кредитные организации могут отказывать в обслуживании только тогда, когда при проверке возникает обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.