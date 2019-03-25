ВТБ подключился к системе быстрых платежей ЦБ

К системе быстрых платежей ЦБ, позволяющей осуществлять переводы по номеру телефона, подключился ее крупнейший участник — банк ВТБ

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Клиентам ВТБ стали доступны переводы по номеру телефона на счета других банков через систему быстрых платежей (СБП). Эта опция появилась в онлайн-версии и мобильном приложении банка, удостоверился РБК. Для того чтобы осуществить или принять перевод, пользователь должен привязать карту или счет к своему номеру телефона.

Сотрудники редакции РБК смогли отправить денежные переводы в рамках СБП со счета в ВТБ на счета в двух других банках — участниках системы, в Тинькофф Банке и Райффайзенбанке. Комиссия за переводы составила 0 руб. ВТБ пока не появился в списке банков, принимающих переводы в рамках СБП, в мобильных приложениях этих двух участников. РБК направил запрос в пресс-службу ВТБ.

ВТБ — крупнейший участник системы быстрых платежей, которую создал Банк России. Другие участники запустили сервис в рамках СБП 28 февраля.

Система ЦБ должна позволить клиентам банков переводить средства в режиме реального времени по простым идентификаторам, например по номеру мобильного телефона, независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода. Переводы можно делать не только с привязанных к картам счетов, но и с текущих счетов клиентов.

Система быстрых платежей заработала 28 января в тестовом режиме для фокус-групп 11 банков (ВТБ, Альфа-банк, Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Совкомбанк, Ак Барс Банк, Газпромбанк, Киви Банк), а также РНКО «Платежный центр» (обслуживает карты «Кукуруза», «Билайн» и др.). Спустя месяц, 28 февраля, система быстрых платежей должна была запуститься для всех клиентов этих банков, однако часть из них решили подключать своих клиентов постепенно. Льготный период с комиссией 0 руб. за перевод между счетами разных банков будет действовать в банках минимум до лета.