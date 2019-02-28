ВТБ не подключился к системе ЦБ для переводов по номеру телефона

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,85 0,06 EUR Бирж. 74,96 0,19 Brent 66,05 -0,54% USD Нал. 66,16 65,45 EUR Нал. 75,45 74,59 USD ЦБ 65,89 0,13 EUR ЦБ 74,97 0,14 EUR/USD 1,1385 0,0014 BTC/USD Бирж. 3 929,70 28,20 IMOEX 2 484,07 -0,26% RTSI 1 188,41 -0,22% DJIA 25 985,16 -0,28% Nasdaq 7 554,51 0,07%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $12 (+36,36%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+13,81%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Ford $12 (+36,36%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+13,81%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 65,89 (+0,13) Quote, 12:22
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 74,97 (+0,14) Quote, 12:22
В Рязанской области произошел пожар на газопроводе Общество, 16:50 Путин потребовал «не накручивать статистику» по делам об экстремизме Общество, 16:34 Российская лыжница выиграла вторую медаль на чемпионате мира в Австрии Спорт, 16:30 Почему пользователи начали удалять аккаунты на Coinbase Крипто, 16:20 Умерла актриса сериалов «Нашествие» и «Менталист» Лиза Шеридан Общество, 16:19 Рентабельность производства и качество: как строитель начал печь пряники РБК и ВТБ, 16:07 В Швеции задержали второго подозреваемого в шпионаже Общество, 16:03 Puma и «Манчестер сити» подписали долгосрочный контракт почти на $800 млн Бизнес, 16:02 Оппозиционер Мария Баронова перешла на работу в RT Политика, 15:59 Полицейские показали Путину новый электрошокер-пистолет Общество, 15:45 «Иногда стоит просто уйти»: почему провалился саммит Трампа и Ким Чен Ына Политика, 15:45 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 15:36 Как выглядит «русский Диснейленд» за полгода до открытия Недвижимость, 15:32  Subaru объвила об отзыве более 2 млн автомобилей по всему миру Бизнес, 15:32
Финансы ,  
0 
ВТБ не подключился к системе ЦБ для переводов по номеру телефона
ВТБ не оказалось в списке банков, принимающих переводы в системе быстрых платежей ЦБ. В госбанке объяснили, что продолжают тестирование на ограниченном круге клиентов, чтобы открыть к ней доступ «в ближайшее время»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Банка ВТБ не оказалось в перечне банков, принимающих с 28 февраля переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП).

В январе 2019 года ЦБ заявил о том, что система запустится полноценно 28 февраля, после месяца работы в тестовом режиме для фокус-групп. Однако в среду вечером, 27 февраля, ЦБ заявил, что некоторые банки будут подключать своих клиентов к системе поэтапно.

ВТБ — второй по активам после Сбербанка в России крупнейший банк, выразивший желание участвовать в СБП, которая позволит переводить деньги со счета на счет в разных банках по номеру телефона.

Сейчас в списке принимающих переводы по СБП указаны 11 банков. По состоянию на 14:40 упоминания ВТБ нет в списке из драфта приложения одного из банков, пока не оказывающего услуги по переводу, но планирующего запустить ее в ближайшее время, рассказал РБК источник в банковской сфере. Отсутствие ВТБ в перечне принимающих платежи банков подтвердили источники еще в двух банках, участвующих в системе быстрых платежей.

ВТБ отсутствует в списке банков — участников системы и в приложении Тинькофф Банка, запустившего с сегодняшнего дня мгновенные переводы для своих клиентов в рамках Системы быстрых платежей.

В ВТБ объяснили, что участвуют в проекте СБП, но продолжают тестирование на ограниченном круге участников, «чтобы в ближайшее время открыть доступ к сервису для всех клиентов банка».

В ЦБ и НСПК не стали комментировать ситуацию.

Система быстрых платежей 28 февраля начала работу в ряде российских банков. О полном запуске системы для всех клиентов сообщили Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Росбанк и СКБ Банк. Остальные участники — Альфа-банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, Ак Барс Банк, Газпромбанк, Киви Банк и РНКО «Платежный центр» — будут запускать ее поэтапно. Некоторые из участников предоставят доступ к услуге не всем клиентам, другие — сначала обеспечат только прием средств на свои карты из других банков, а впоследствии — уже возможность перевода.

Авторы: Евгения Чернышова, Екатерина Литова
Теги: ВТБ
Материалы по теме
Денежные переводы по номеру телефона в системе ЦБ запустят не для всех
Финансы
Сбербанк отменил перевод по номеру телефона на кредитную карту
Финансы
Mastercard запустила сервис для перевода денег по номеру телефона
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter