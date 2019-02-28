ВТБ не подключился к системе ЦБ для переводов по номеру телефона

ВТБ не подключился к системе ЦБ для переводов по номеру телефона

ВТБ не оказалось в списке банков, принимающих переводы в системе быстрых платежей ЦБ. В госбанке объяснили, что продолжают тестирование на ограниченном круге клиентов, чтобы открыть к ней доступ «в ближайшее время»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Банка ВТБ не оказалось в перечне банков, принимающих с 28 февраля переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП).

В январе 2019 года ЦБ заявил о том, что система запустится полноценно 28 февраля, после месяца работы в тестовом режиме для фокус-групп. Однако в среду вечером, 27 февраля, ЦБ заявил, что некоторые банки будут подключать своих клиентов к системе поэтапно.

ВТБ — второй по активам после Сбербанка в России крупнейший банк, выразивший желание участвовать в СБП, которая позволит переводить деньги со счета на счет в разных банках по номеру телефона.

Сейчас в списке принимающих переводы по СБП указаны 11 банков. По состоянию на 14:40 упоминания ВТБ нет в списке из драфта приложения одного из банков, пока не оказывающего услуги по переводу, но планирующего запустить ее в ближайшее время, рассказал РБК источник в банковской сфере. Отсутствие ВТБ в перечне принимающих платежи банков подтвердили источники еще в двух банках, участвующих в системе быстрых платежей.

ВТБ отсутствует в списке банков — участников системы и в приложении Тинькофф Банка, запустившего с сегодняшнего дня мгновенные переводы для своих клиентов в рамках Системы быстрых платежей.